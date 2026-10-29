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Transformó tierras ganaderas en una reserva de 3.000 hectáreas en Colombia: viven casi 850 especies animales

Juan Guillermo Garcés cambió su destino tras un incendio y creó Río Claro, un santuario natural donde la selva volvió a crecer y se siguen descubriendo especies nuevas.

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Transformó tierras ganaderas en una reserva de 3.000 hectáreas en Colombia: viven casi 850 especies animales
Transformó tierras ganaderas en una reserva de 3.000 hectáreas en Colombia: viven casi 850 especies animales Foto: Gemini
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Un incendio que casi le cuesta la vida a los 17 años marcó para siempre a Juan Guillermo Garcés. Aquella vez, junto a su hermano, intentó despejar terreno para la ganadería en el campo familiar de Colombia, pero las llamas arrasaron uno de los últimos bosques vírgenes de la zona. Ese episodio fue el punto de inflexión que lo llevó a dedicar su vida a la conservación.

Hoy, Garcés es el impulsor de la reserva natural Río Claro, un área de unas 3.000 hectáreas en la región del río Magdalena. Allí, según una investigación publicada por The Guardian, conviven cerca de 850 especies animales y más de 3.000 especies de plantas, lo que la convierte en un verdadero refugio de biodiversidad.

Así recuperó tierras desmontadas y las devolvió a la selva

En vez de seguir con la ganadería, Garcés optó por comprar parcelas a campesinos, muchas de ellas degradadas y usadas como pasturas. Su estrategia fue simple pero efectiva: dejar que la naturaleza hiciera su trabajo y permitir que el monte se regenerara solo, aprovechando el clima cálido y húmedo de la región.

Juan Guillermo Garcés cambió su destino tras un incendio
Juan Guillermo Garcés cambió su destino tras un incendio Foto: Gemini

Con el tiempo, el 80% de la reserva se formó a partir de tierras que se recuperaron de manera natural. Las antiguas pasturas volvieron a ser selva y se transformaron en hogar para especies que habían perdido su hábitat original.

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Un ecosistema único donde aún se descubren especies

La reserva Río Claro tiene una particularidad geológica: el bosque crece sobre una base de mármol, lo que genera condiciones ideales para la aparición de especies poco comunes y endémicas.

El biólogo Saúl E. Hoyos-Gómez explicó a The Guardian que en la zona ya se identificaron más de 100 especies nuevas. Destacó la singularidad del ecosistema, donde la variedad de formas de vida sorprende incluso a los especialistas.

El desafío de proteger el futuro de Río Claro

A los 74 años, Garcés sigue buscando herramientas legales para asegurar la protección de la reserva y evitar que vuelva a convertirse en campo ganadero. Su historia, que empezó con un incendio devastador, se transformó en un proyecto de conservación que hoy es ejemplo en Colombia y en la región.

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