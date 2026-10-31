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Hasta 1994, era un terreno baldío abandonado en Colegiales: más de 20 años después, rinde tributo a Mafalda y es el primer espacio turístico infantil de CABA

Durante años fue un terreno abandonado, pero la lucha vecinal cambió su destino. Hoy, la Plaza Mafalda es un emblemático homenaje a Quino en pleno Colegiales.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Plaza Mafalda
La lucha vecinal permitió recuperar el terreno para el barrio Foto: Wikipedia
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En el corazón de Colegiales, frente al tradicional Mercado de las Pulgas, existe una plaza que guarda una historia de abandono, resistencia vecinal y cultura argentina. Se trata de la Plaza Mafalda, un espacio verde que ocupa la manzana delimitada por Conde, Santos Dumont, Concepción Arenal y General Enrique Martínez. Hasta 1994, permaneció como terreno baldío.

Antes de convertirse en plaza, el lugar había integrado una extensa playa de maniobras ferroviaria. En parte de esos terrenos también se levantó la llamada Villa de Colegiales, surgida durante la década de 1950 y erradicada en 1979. Luego de aquel proceso, las autoridades prometieron construir un espacio público, pero la iniciativa tardó 16 años en materializarse.

De terreno baldío a Plaza Mafalda en 1995: el origen de un espacio emblemático de Colegiales

El conflicto alcanzó su momento más importante en enero de 1994, cuando comenzaron a construirse monoblocks destinados a familias que serían trasladadas desde la Villa de Retiro. Los habitantes de Colegiales rechazaron el proyecto porque una ordenanza reservaba el predio para una plaza.

El 9 de enero de 1994, vecinos participaron de la recordada “Marcha de la Luz”. Con velas y linternas, recorrieron la zona para exigir que se respetara el destino del terreno. La movilización se convirtió en un símbolo de la defensa del espacio público.

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Plaza Mafalda
El predio permaneció abandonado hasta la década de 1990 Foto: Instagram @buenosairesparachicos

Solo tres días después, el proyecto habitacional fue cancelado. El entonces Concejo Deliberante aprobó la creación de la plaza y abrió el camino para cumplir una demanda sostenida durante años. Finalmente, el paseo fue inaugurado el 28 de noviembre de 1995 y recibió el nombre de Plaza Mafalda.

La denominación homenajeó a la niña de pelo negro, mirada crítica y preguntas incómodas que conquistó a generaciones. Así, el barrio sumó un espacio dedicado a uno de los personajes más reconocidos de la historieta nacional.

En 2005 se convirtió en el primer espacio turístico infantil de CABA

Diez años después de su apertura, la plaza atravesó una transformación decisiva. En agosto de 2005, fue reinaugurada tras una intervención orientada a consolidar su identidad cultural. La ceremonia contó con la presencia de Quino y el lugar fue reconocido como el primer espacio turístico infantil de la Ciudad de Buenos Aires.

El diseño quedó organizado en siete sectores triangulares, vinculados con Mafalda, Felipe, Susanita, Miguelito, Libertad, Manolito y Guille. Los senderos forman una composición similar a un enorme “Ta Te Ti” y convergen en el centro de la manzana.

Plaza Mafalda
Un espacio porteño inspirado en la obra de Quino Foto: Wikipedia

La renovación incorporó murales, bancos pintados, juegos infantiles, carteles y reproducciones de viñetas. También sumó una terraza mirador, una rayuela y la silueta de la protagonista. Cuatro artistas participaron de la ambientación: María Inés Tapia Vera, Paula Franzi, Eduardo Iglesias Bickles y el fileteador Fabián Herrera.

Los elementos del paseo no se limitaron a decorar. Sus mensajes abordaron los derechos de la infancia, la democracia, la paz, los derechos humanos y el cuidado ambiental, asuntos presentes en la obra de Quino y en las preocupaciones de su personaje más famoso.

El legado de Quino plasmado en una plaza clave de la Ciudad de Buenos Aires

Mafalda apareció por primera vez el 29 de septiembre de 1964 en el semanario Primera Plana. Aunque Quino dejó de publicar regularmente la tira en 1973, sus observaciones sobre la desigualdad, la política, la familia y el mundo adulto conservaron una vigencia extraordinaria.

A diferencia del célebre banco de San Telmo, la plaza de Colegiales no concentra el homenaje en una sola escultura. Todo el espacio funciona como una experiencia narrativa: cada sendero, mural y sector permite reencontrarse con los personajes y sus ideas.

Plaza Mafalda
La Plaza Mafalda está ubicada en el corazón de Colegiales Foto: Instagram @buenosairesparachicos

Su ubicación también fortalece el atractivo turístico del barrio. La cercanía con el Mercado de las Pulgas, las antiguas estructuras ferroviarias, los murales urbanos y las calles arboladas permite integrarla a un recorrido diferente por Buenos Aires.

La Plaza Mafalda representa mucho más que un paseo infantil. Su historia recuerda la perseverancia de una comunidad que logró convertir un terreno abandonado en un punto de encuentro. Entre juegos y viñetas, mantiene vivos dos legados inseparables: la lucha vecinal por recuperar el espacio público y la mirada lúcida de Quino sobre la sociedad.

HistoriaMafaldaColegiales
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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