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En 1869, Sarmiento realizó el primer Censo Nacional: el 58,29% de los argentinos censados no sabía leer ni escribir

Durante tres días, miles de censistas recorrieron viviendas, pueblos y parajes para construir la primera gran radiografía estadística del país. El relevamiento impulsado por Domingo Faustino Sarmiento reveló una Argentina con menos de dos millones de habitantes y un alarmante nivel de analfabetismo.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Primer censo bajo la presidencia de Sarmiento
Más de la mitad de la población no sabía leer ni escribir Foto: Museo Sarmiento
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Hasta 1869, la Argentina no sabía con exactitud cuántas personas vivían dentro de sus fronteras. Existían registros provinciales y estimaciones parciales, pero faltaba un relevamiento simultáneo que permitiera conocer la verdadera dimensión del territorio y su población.

El cambio llegó durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. Entre el 15 y el 17 de septiembre de 1869 se realizó el primer Censo Nacional moderno, que alcanzó a las 14 provincias que entonces integraban el Estado nacional.

El resultado oficial estableció que el país contaba con 1.877.490 habitantes, aunque algunas comunidades indígenas y poblaciones ubicadas en territorios que no estaban bajo control efectivo del Estado fueron calculadas mediante estimaciones.

El impacto del primer Censo Nacional impulsado por Sarmiento en 1869

Aunque el proyecto había comenzado durante la presidencia de Bartolomé Mitre, fue Sarmiento quien logró llevarlo a la práctica. La dirección quedó en manos de Diego de la Fuente, médico y funcionario nombrado superintendente del Censo.

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El objetivo no era únicamente contar habitantes. El Gobierno necesitaba información para construir escuelas, organizar los recursos públicos, promover la inmigración y conocer la estructura laboral del país.

Primer censo bajo la presidencia de Sarmiento
El operativo censal se realizó durante tres días Foto: Museo Sarmiento

Por primera vez, el Estado intentaba reemplazar los cálculos aproximados por una base estadística nacional. Sin embargo, el relevamiento también dejó en evidencia las fronteras políticas y territoriales de la época.

Buena parte de las actuales provincias de Chaco, Chubut, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego no pudo ser censada directamente. La fotografía obtenida fue fundamental, aunque necesariamente incompleta.

El nivel de alfabetización en el siglo XIX: el 58,29% no sabía leer ni escribir

La educación produjo uno de los datos más alarmantes. Alrededor de 1.066.847 personas declararon que no sabían leer ni escribir, una cifra equivalente al 58,29% de la población relevada.

El resultado permite comprender la magnitud del desafío que enfrentaba Sarmiento. La falta de escuelas afectaba especialmente a las zonas rurales, donde las grandes distancias dificultaban el acceso de los niños a la enseñanza.

El panorama era igualmente preocupante entre la población escolar. De 413.465 chicos y chicas en edad de estudiar, solamente 82.671 asistían a la escuela. En otras palabras, apenas uno de cada cinco estaba escolarizado.

Primer censo bajo la presidencia de Sarmiento
Los censistas recorrieron pueblos y zonas rurales Foto: Museo Sarmiento

El analfabetismo también modificó la organización del operativo. La posibilidad de dejar formularios para que cada familia los completara tuvo que ser descartada. Por ese motivo, los censistas recorrieron las viviendas y formularon las preguntas personalmente.

Los resultados reforzaron una de las principales prioridades de Sarmiento: expandir la educación pública y formar maestros capaces de enseñar en todo el territorio.

El despliegue que reveló 9.000 militares, 400 médicos y 1.047 curanderos

El Censo permitió conocer los trabajos y medios de vida de la población. Entre las ocupaciones registradas aparecieron cerca de 9.000 militares, 400 médicos y 1.047 curanderos.

La comparación entre médicos y curanderos revela las dificultades para acceder a la atención sanitaria. En numerosas localidades del interior no había profesionales universitarios, por lo que las prácticas populares y los conocimientos tradicionales ocupaban un lugar central.

Primer censo bajo la presidencia de Sarmiento
La Argentina tenía menos de dos millones de habitantes Foto: Museo Sarmiento

Para concretar el relevamiento se movilizaron más de 3.000 censistas, que debieron atravesar caminos precarios y visitar viviendas sin contar con teléfonos, computadoras ni medios modernos de transporte.

Las planillas eran enviadas para su revisión y todos los datos debían clasificarse y sumarse manualmente, una tarea que demandó meses de trabajo.

Los detalles inéditos de la recolección de datos poblacionales hace más de 150 años

El de 1869 fue un censo de hecho. Cada persona fue registrada en el lugar donde se encontraba durante los días del operativo, sin importar cuál fuera su residencia habitual.

Los censistas anotaban en extensas planillas el nombre, la edad, el sexo, el estado civil, la nacionalidad, el lugar de nacimiento, la profesión y el nivel de alfabetización de cada habitante.

Domingo Sarmiento
Sarmiento y un secreto póstumo Foto: Archivo

A más de 150 años, esos documentos siguen siendo una fuente histórica excepcional. No solo muestran cuántas personas vivían en la Argentina, sino también cómo trabajaban, qué posibilidades educativas tenían y cuáles eran los límites del Estado nacional.

El primer Censo dejó una conclusión contundente: la Argentina de 1869 era un país joven, disperso y profundamente desigual. Al mismo tiempo, marcó el comienzo de una nueva etapa en la que conocer a la población se volvió indispensable para gobernar, planificar y proyectar el futuro.

HistoriaDomingo Faustino SarmientoCenso Nacional
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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