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El árbol sudamericano con flores amarillas que crece rápido, da frutos comestibles, y se usa para harinas, arropes, dulces y bebidas

Crece a pasos agigantados y es resistente incluso a los climas más exigentes. Cómo cuidar este árbol nativo que ofrece un fruto repleto de nutrientes.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Como cultivar un algarrobo blanco
Como cultivar un algarrobo blanco Foto: Pinterest
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Los árboles nativos y las plantas locales son de las maravillas más preciadas para los sudamericanos y, entre los favoritos, se encuentra el algarrobo blanco, un ejemplar con una frondosa copa e intensas flores amarillas. Esta especie de perenne no solamente embellece el paisaje, sino que además actúa como un gran pilar para el equilibrio ecológico y la economía regional.

Gracias a su versatilidad, que abarca desde la producción artesanal de alimentos autóctonos hasta el uso en sistemas de producción silvopastoril, es uno de los árboles más elegidos para plantar en campos y praderas. Además de adaptarse a suelos exigentes, genera un impacto socioeconómico y ambiental positivo que despierta un interés creciente tanto en biólogos como en el sector agropecuario.

Como cultivar un algarrobo blanco
Como cultivar un algarrobo blanco Foto: Pinterest

Origen y distribución del algarrobo blanco: el árbol emblema de los bosques chaqueños

Conocido científicamente como Neltuma alba (anteriormente Prosopis alba) y popularmente como Tacú, el algarrobo blanco forma parte de la familia de las Fabáceas. Es un ejemplar profundamente ligado al patrimonio forestal y cultural de la Argentina, destacándose como la especie insignia del parque y los bosques secos chaqueños.

Su presencia abarca diversas ecorregiones clave, entre las que se encuentran el Chaco Seco, Chaco Húmedo, Espinal (noreste), la Puna y el Monte de Sierras y Bolsones. Capaz de alcanzar hasta 18 metros de altura y desplegar una copa de 12 metros de diámetro, esta especie semicaduca resalta por su imponente estructura física y su afamada madera de extrema dureza y durabilidad.

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Como cultivar un algarrobo blanco
Como cultivar un algarrobo blanco Foto: Pinterest

Usos gastronómicos del algarrobo: harinas, arropes, dulces y bebidas

Las chauchas dulces de este árbol constituyen una fuente de alimento ancestral y de alto valor nutracéutico. Las vainas maduras son cosechadas para la elaboración de harina de algarroba, libre de gluten de forma natural, empleada en repostería y panificados tradicionales.

A partir del procesamiento de los frutos de este árbol, se obtienen arropes, que son jarabes espesos de dulzor natural, dulces regionales e incluso bebidas tradicionales. Estos derivados mantienen vivas costumbres culinarias autóctonas al tiempo que ofrecen una alternativa alimentaria saludable y rica en azúcares naturales.

Una alternativa natural: cómo sus frutos pueden sustituir al maíz y la soja

Investigaciones llevadas a cabo por especialistas del INTA pusieron de manifiesto el elevado valor del algarrobo blanco como recurso forrajero estratégico. Los análisis nutricionales sobre sus frutos revelan niveles de proteína bruta que oscilan entre el 8 % y el 12 %, una energía metabolizable cercana a las 2,3 Mcal/kg de materia seca y bajos porcentajes de fibra, lo que optimiza su digestibilidad.

Gracias a este perfil nutricional, las chauchas de algarrobo pueden suplir parcial o totalmente insumos tradicionales como el maíz y la soja en la dieta animal. Integrado en esquemas silvopastoriles, un monte joven puede aportar entre 6 y 82 kg de proteína por hectárea, transformándose en un suplemento clave para sostener al ganado durante los períodos de escasez invernal y reducir costos de producción.

Flora y fauna: las aves, mariposas y tortugas que atrae este árbol

El algarrobo blanco cumple una función ecológica primordial en los ecosistemas donde habita. Sus flores amarillas son ricas en néctar, convocando a una amplia variedad de insectos polinizadores. Además de esto, cabe destacar que sus hojas sirven de alimento a diversas mariposas nocturnas, destacándose las especies del género Automeris.

En el plano de la fauna terrestre, la tortuga de tierra consume sus frutos caídos y actúa como uno de sus principales dispersores biológicos de semillas. En tanto, las aves insectívoras frecuentan su copa para alimentarse de la fauna asociada a su estructura y aprovechan la firmeza de sus ramas como refugio idóneo para la edificación de nidos.

Como cultivar un algarrobo blanco
Como cultivar un algarrobo blanco Foto: Pinterest

Cómo cultivar el algarrobo blanco: crecimiento rápido, riego y propagación

  • Ubicación: necesita un espacio con buena exposición al sol para crecer fuerte y desarrollarse correctamente.
  • Suelo: se adapta a distintos tipos de terrenos, incluso aquellos secos y pobres en nutrientes, siempre que tengan buen drenaje.
  • Riego: durante los primeros años conviene regarlo de manera regular para favorecer el desarrollo de sus raíces. Una vez establecido, tolera períodos prolongados de sequía.
  • Crecimiento: es un árbol de crecimiento relativamente rápido cuando cuenta con buenas condiciones de luz y espacio.
  • Propagación: se reproduce principalmente por semillas. Para facilitar la germinación, se recomienda ablandar la cubierta dura de las semillas antes de sembrarlas.
  • Espacio: necesita lugar suficiente para extender sus raíces y desarrollar su copa, por lo que es ideal para jardines amplios y terrenos abiertos.
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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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