“Yo sería igual”: Moria Casán contó por qué no fue al casamiento de Lali y sorprendió con su respuesta

Moria Casán, Lali Espósito. Foto: eltrece - Instagram/lali

Moria Casán contó este lunes por qué no fue invitada al casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, que celebraron con una fiesta íntima en el barrio porteño de San Telmo.

Durante el pase entre Arriba Argentinos y su programa La mañana con Moria, la diva reveló que le envió un mensaje privado a la cantante para felicitarla por su casamiento.

Además, habló sobre el vínculo que mantiene con Lali y recordó el gesto que tuvo la artista cuando la convocó para participar en una de sus canciones.

Moria Casán contó por qué no fue al casamiento de Lali. Video: eltrece

Qué dijo Moria Casán sobre el casamiento de Lali

“No me invitaron”, respondió Moria cuando le preguntaron si había recibido una invitación. Acto seguido, explicó que tampoco esperaba formar parte del festejo de Lali y Pedro porque no considera que tenga una relación de amistad con la cantante.

“No soy amiga de Lali, soy una mujer que ella eligió con la que la pasé divino”, contó, en referencia a la grabación de Quiénes son. Y agregó: “No tenemos la reciprocidad de una amistad, no nos llamamos por teléfono. De vez en cuando me manda un ‘hola Moria’ o si usan la frase mía”.

Sin embargo, Moria aclaró que, aunque no estuvo invitada a la celebración, sí le hizo llegar sus felicitaciones a la pareja: “Le mandé una felicitación por privado”.

El souvenir del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat. Foto: Instagram: Matías Mowszet

“No creo que me tenga que invitar, era muy chiquito. Y si hubiese sido algo grande y no me invitaba, no me siento para nada... porque yo sería igual”, agregó. También recordó que en sus propios festejos íntimos tampoco invita a personas con las que no tiene un vínculo cercano: “Si yo no soy amiga de alguien, no lo voy a invitar a algo íntimo”.

“Siempre voy a estar agradecida a una mujer que me admiró tanto que me llamó para participar en una canción”, concluyó la diva.

Quiénes son los famosos que dijeron presente en el casamiento de Lali y Pedro Rosemblat

Por la tarde de este sábado comenzaron a llegar los primeros invitados al lugar que la pareja eligió para celebrar su unión matrimonial. Una de las primeras que apareció fue Majo Riera, la mamá de la cantante.

Uno de los actores que dijo presente en San Telmo fue Peter Lanzani, quien mantuvo una relación amorosa con Lali durante su adolescencia y compartió con ella varias de las ficciones juveniles de Cris Morena. La aparición del exintegrante de Teen Angels no pasó inadvertida y rápidamente generó repercusión en las redes sociales, donde las fanáticas de la expareja, conocidas como las “Laliters”, reaccionaron con nostalgia.

Sin embargo, Peter Lanzani no fue el único representante del universo de Casi Ángeles que dijo presente en el casamiento. Mery del Cerro y Candela Vetrano también acompañaron a la artista en este día tan especial y asistieron junto a sus respectivas parejas, Meme Bouquet y Andrés Gil.

Dillom y Juliana Gattas fueron otros de los nombres que se sumaron a la lista de invitados. Los artistas comenzaron a vincularse a partir de sus proyectos profesionales y, con el tiempo, esa conexión artística dio paso a una amistad que se fue afianzando con los años.

Otra de las invitadas que se acercó a la casona fue Justina Bustos, quien tampoco quiso perderse la celebración y acompañó a los recién casados. Ofelia Fernández y Marcos Aramburu, también fueron vistos en el lugar.