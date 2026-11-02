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Boca venció a River en un Superclásico explosivo: el escándalo arbitral que recorrió el mundo

El triunfo por 1-0 de Boca ante River tuvo una enorme repercusión internacional. Las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, las protestas contra Nicolás Ramírez y el decisivo gol de Lautaro Di Lollo dominaron las portadas extranjeras.

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Titulares de diarios internacionales tras el triunfo de Boca ante River.
Titulares de diarios internacionales tras el triunfo de Boca ante River. Foto: ChatGPT - Reuters.
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El Superclásico volvió a confirmar por qué es uno de los encuentros más observados del fútbol mundial. Boca derrotó 1-0 a River en la Bombonera, aunque el resultado quedó rápidamente rodeado por una intensa discusión sobre las decisiones arbitrales y la intervención del VAR.

El defensor Lautaro Di Lollo marcó de cabeza el único gol del partido, disputado por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. River terminó con nueve jugadores debido a las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, dos decisiones que provocaron el enojo del Millonario.

La combinación de un estadio repleto, un resultado decisivo y varias jugadas controvertidas hizo que el encuentro trascendiera rápidamente las fronteras. Medios de España, Estados Unidos, Brasil y Paraguay analizaron lo sucedido, aunque buena parte de las miradas se concentraron en el trabajo arbitral.

La temprana expulsión que cambió el Superclásico

El primer momento determinante ocurrió a los ocho minutos. Martínez Quarta intervino ante un avance de Miguel Merentiel y, después de una revisión solicitada desde el VAR, el árbitro Nicolás Ramírez decidió mostrarle la tarjeta roja.

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La expulsión de Lucas Martínez Quarta en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.
Medios internacionales tras el triunfo de Boca contra River.
Medios internacionales tras el triunfo de Boca contra River. Foto: AS.

La sanción obligó a River a modificar su planteo desde el comienzo. Poco después, Boca trasladó esa superioridad al marcador: Di Lollo se impuso en el área y conectó un cabezazo que dejó sin posibilidades al arquero visitante.

Durante el segundo tiempo, River intentó adelantarse en el campo, pero no consiguió la precisión necesaria para alcanzar el empate. Además, reclamó una posible segunda amarilla para Leandro Paredes por una infracción sobre Tomás Galván.

Medios internacionales tras el triunfo de Boca contra River.
Medios internacionales tras el triunfo de Boca contra River. Foto: UOL

La tensión aumentó con la expulsión de Montiel tras una entrada sobre Lautaro Blanco. De esta manera, el Millonario afrontó los minutos finales con nueve futbolistas, mientras Boca administró la ventaja y aseguró una victoria de enorme valor.

Qué dijeron los medios internacionales sobre Boca-River

La prensa española presentó el encuentro como un Superclásico atravesado por el escándalo. El diario AS centró su cobertura en las dos expulsiones sufridas por River y en el enojo generado alrededor de las decisiones arbitrales.

Medios internacionales tras el triunfo de Boca contra River.
Medios internacionales tras el triunfo de Boca contra River. Foto: Los Angeles Time.

Mundo Deportivo también destacó la participación del VAR y consideró que Boca no necesitó desplegar su mejor versión para quedarse con el triunfo, pero supo aprovechar las circunstancias favorables del partido.

Desde Estados Unidos, Los Angeles Times describió el duelo como un clásico friccionado y recogió las críticas realizadas desde el entorno de River. La repercusión llegó también a Brasil, donde UOL remarcó las tarjetas rojas y las duras acusaciones posteriores contra el arbitraje.

Medios internacionales tras el triunfo de Boca contra River.
Medios internacionales tras el triunfo de Boca contra River. Foto: Mundo Deportivo.

En Paraguay, ABC Color eligió una mirada diferente: destacó la fiesta de la Bombonera, el cabezazo de Di Lollo y la posición favorable que alcanzó Boca tras vencer a su histórico rival.

La bronca de River y las consecuencias del resultado

El malestar de River continuó después del partido. Según reflejaron las publicaciones extranjeras, Leonardo Ponzio cuestionó el arbitraje y el funcionamiento del VAR, mientras Rodolfo D’Onofrio, expresidente del club, difundió un mensaje muy crítico contra los jueces.

Medios internacionales tras el triunfo de Boca contra River.
Medios internacionales tras el triunfo de Boca contra River. Foto: ABC Paraguay

Para Boca, el triunfo significó mucho más que una nueva alegría ante River. El Xeneize alcanzó los 60 puntos y recuperó el liderazgo de la tabla anual, por lo que depende de sí mismo para finalizar en el primer puesto.

River quedó octavo con 52 unidades y sin posibilidades de obtener por esa vía un lugar en la Copa Libertadores 2027. Así, el Superclásico dejó una imagen contundente: Boca festejó, River terminó envuelto en bronca y la polémica arbitral recorrió el mundo.

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