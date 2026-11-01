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Anunciaron cortes de circulación en Palermo y Recoleta por la visita del papa León XIV: qué calles estarán afectadas y hasta cuándo

Antes de la llegada del Pontífice comenzarán a implementarse modificaciones en el tránsito de la Ciudad tanto para vehículos como para peatones.

Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad
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El Papa León XIV llega a la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.
Argentina espera por la visita del Papa León XIV. Foto: REUTERS
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La visita del papa León XIV a Buenos Aires desplegará un amplio operativo de seguridad que modificará la circulación habitual en Palermo y Recoleta. Las medidas, dispuestas por el Gobierno Nacional, entrarán en vigencia durante las primeras horas del miércoles 4 de noviembre, aunque algunas modificaciones comenzarán a implementarse desde los días previos.

El esquema alcanzará tanto a residentes como a personas que trabajen en esos barrios, se alojen en hoteles o tengan previsto participar de las actividades programadas en la Ciudad. Para atravesar los controles peatonales, quienes tengan domicilio o desarrollen sus tareas en las áreas afectadas deberán acreditar su situación mediante el DNI o una declaración jurada.

En Palermo, las modificaciones viales empezarán antes del arribo del Sumo Pontífice. Hasta las últimas horas del martes 3 de noviembre, la avenida del Libertador tendrá una reducción de calzada en el tramo comprendido entre avenida Colombia y avenida Sarmiento. Durante ese período se mantendrán disponibles dos carriles para cada dirección, mientras se prepara el espacio destinado al dispositivo de seguridad.

El sumo pontífice visitará el país en noviembre.
Ultiman detalles para la llegada del papa León XIV a la Argentina. Foto: REUTERS

Cómo serán los cortes de tránsito y los accesos restringidos

El esquema cambiará a partir de la madrugada del miércoles 4 y continuará hasta el lunes 16 de noviembre. En ese lapso, las interrupciones sobre avenida del Libertador avanzarán por etapas en el sector que va desde Sucre hasta Ugarteche, hasta llegar al cierre total de la circulación vehicular.

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Durante los primeros días, hasta el sábado 7, los propietarios de inmuebles ubicados sobre esas cuadras conservarán la posibilidad de acceder a sus garajes a través de un paso reservado. Esta excepción se mantendrá mientras se instalen las estructuras de contención y las carpas previstas para el operativo.

Cortes de tránsito en Palermo por la visita del papa León XIV.
Cortes de tránsito en Palermo por la visita del papa León XIV. Foto: buenosaires.gob.ar

La organización de los accesos tendrá una nueva distribución entre la tarde del sábado 7 y las primeras horas del miércoles 11. En esas fechas, las personas que necesiten entrar o salir del sector delimitado de Palermo deberán hacerlo exclusivamente por las avenidas Santa Fe, Luis María Campos y Las Heras, que funcionarán como puntos habilitados para el ingreso y la salida.

Para superar los puestos de control también será necesario acreditar el motivo de ingreso. Los residentes tendrán que exhibir su documento con el domicilio actualizado y, en caso de no contar con esa información, deberán completar una declaración jurada mediante el formulario dispuesto por el Gobierno porteño. La misma exigencia alcanzará a quienes trabajen en los comercios y establecimientos de la zona, mientras que los visitantes alojados en hoteles tendrán que presentar la constancia de su reserva.

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