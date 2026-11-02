Delicada pero espectacular: la exótica planta brasileña que parece un pavo real y se puede cultivar dentro de casa

La planta tropical que parece pintada a mano: sus hojas esconden un detalle que sorprende Foto: Pinterest

Las plantas de interior ayudan a los ambientes a tener vida y a veces también se convierten en las grandes protagonistas de la decoración del hogar. Algunas, encantan por su forma, textura y color, mientras que otras, sorprenden por el aspecto de sus hojas.

Entre las más valoradas, se encuentra una especie tropical cuyas hojas parecen pintadas a mano. Estamos hablando de la Goeppertia makoyana, conocida popularmente como calatea pavo real o planta pavo real. Originaria de los bosques tropicales del sudeste de Brasil, pertenece a la familia de las Marantáceas y llama la atención por sus hojas ovaladas, con dibujos verdes y manchas oscuras que recuerdan a las plumas de esta ave.

La planta tropical que parece pintada a mano: sus hojas esconden un detalle que sorprende Foto: Pinterest

Esta planta puede plantarse en maceta y conservarse en interiores perfectamente, pero sin embargo, se trata de un ejemplar delicado, por lo que necesitará algunos cuidados para sobrevivir.

Por qué la calatea pavo real tiene hojas tan particulares

El principal atractivo de esta planta está en su follaje. Sus hojas presentan una base verde clara o crema, atravesada por patrones de color verde oscuro que se distribuyen a ambos lados de las nervaduras centrales. El reverso, en cambio, tiene tonalidades rojizas o púrpuras que generan un contraste muy llamativo.

Puede alcanzar entre 30 y 60 centímetros de altura y desarrolla un crecimiento compacto, por lo que resulta apropiada para decorar escritorios, estanterías y distintos rincones del hogar.

Otra de sus particularidades, es que pertenece a un grupo de plantas conocidas como “de oración”, ya que sus hojas cambian de posición con la luz (como los girasoles). Durante la noche, se despliegan hacia arriba y vuelven a desplegarse hacia abajo al amanecer. Este movimiento responde a variaciones de iluminación y temperatura.

Aunque puede producir flores pequeñas de color blanco o violáceo, en los ejemplares cultivados dentro de casa la floración es poco frecuente. Por eso, su principal valor ornamental está en sus hojas y en los dibujos que las distinguen.

La planta tropical que parece pintada a mano: sus hojas esconden un detalle que sorprende Foto: Pinterest

Cómo cuidar la Goeppertia makoyana para que conserve sus colores

La calatea pavo real necesita condiciones similares a las de su hábitat tropical. Para que sus hojas mantengan los dibujos y no desarrollen bordes secos o marrones, es importante prestar atención a los siguientes cuidados:

Iluminación: necesita luz abundante, pero indirecta. Lo ideal es ubicarla cerca de una ventana luminosa, protegida de los rayos solares directos, que pueden quemar sus hojas y hacer que pierdan intensidad.

Riego: el sustrato debe mantenerse ligeramente húmedo, pero nunca encharcado. Conviene comprobar la humedad de la tierra antes de volver a regar y evitar que se seque por completo.

Agua: es recomendable utilizar agua de lluvia, filtrada o destilada. El exceso de minerales y el fluoruro presentes en algunas aguas de red pueden favorecer la aparición de bordes marrones.

Humedad ambiental: necesita ambientes húmedos para desarrollarse correctamente. Se puede utilizar un humidificador o agruparla con otras plantas para mejorar las condiciones del entorno.

Temperatura: prefiere ambientes cálidos y estables, sin corrientes de aire frío ni cambios bruscos de temperatura.

Sustrato: requiere una mezcla rica en materia orgánica, liviana y con buen drenaje. Se puede combinar sustrato para plantas de interior con perlita para favorecer la aireación de las raíces.

Fertilización: durante la primavera y el verano puede recibir fertilizante equilibrado diluido, aproximadamente una vez al mes. En los meses fríos conviene reducir o suspender el aporte.

La planta tropical que parece pintada a mano: sus hojas esconden un detalle que sorprende Foto: Pinterest

Cabe recordar que uno de los errores más frecuentes es exponerla al sol directo o regarla en exceso, debido a que aunque es una planta que necesita cierta luminosidad, los rayos solares directos puede provocar quemaduras y pérdida de color, mientras que el riego puede pudrir sus raíces.