Conmoción en el fútbol de Santa Fe: murió un jugador de Chañarense en un accidente horas después de salir campeón

Bruno Ponti murió en un vuelco en la ruta 93 de Santa Fe horas después de ser campeón con Chañarense Foto: Instagram @csdmchoficial

El fútbol de Santa Fe atraviesa horas de conmoción por la muerte de Bruno Ponti, jugador de Chañarense, quien falleció durante la madrugada de este lunes 2 de noviembre de 2026 en un accidente de tránsito sobre la ruta provincial 93, entre las localidades de Berabevú y Chañar Ladeado.

La tragedia ocurrió apenas unas horas después de que el futbolista celebrara con sus compañeros la conquista del Torneo Clausura de la Liga Interprovincial, tras derrotar por penales a Independiente.

Cómo fue el accidente en el que murió Bruno Ponti en Santa Fe

Según indicaron medios locales, el siniestro ocurrió alrededor de las 4.30 de la madrugada, cuando Ponti circulaba a bordo de un Chevrolet Corsa por la ruta provincial 93, en un sector cercano a Berabevú, en el sur santafesino.

El vehículo despistó y terminó volcando por circunstancias que todavía se investigan. Crónicas policiales señalan que el futbolista viajaba solo y murió como consecuencia del impacto.

Bruno Ponti murió en un vuelco en la ruta 93 de Santa Fe horas después de ser campeón con Chañarense. Foto: Instagram @brunoponti6

Al llegar al lugar, los equipos de emergencia encontraron su cuerpo fuera del automóvil. En el operativo participaron efectivos policiales y Bomberos Voluntarios de Berabevú, mientras que el tránsito permaneció asistido durante las primeras horas de la mañana para permitir las tareas correspondientes.

Por el momento, no se determinaron las causas que provocaron el despiste, por lo que continúan las actuaciones destinadas a esclarecer las circunstancias del accidente.

La última alegría de Bruno Ponti: se consagró campeón con Chañarense horas antes de morir

La tragedia ocurrió después de una jornada que había sido especialmente significativa para el futbolista y sus compañeros. Durante el domingo 1 de noviembre, Chañarense consiguió el título del Torneo Clausura de la Liga Interprovincial tras superar por penales a Independiente, su clásico rival.

El campeonato representaba una revancha deportiva para el “Merengue”, que en junio había perdido la final del Apertura frente a Gödeken, también en una definición desde los doce pasos.

Ponti tenía una trayectoria dentro del club y había participado en otras competencias regionales. Por ejemplo, en febrero de 2025 fue titular en la victoria por 3-0 ante Centenario de Venado Tuerto, correspondiente a la Copa Federación.

Horas antes del accidente, el jugador había compartido imágenes de los festejos por el campeonato en sus redes sociales, sin imaginar que aquella sería su última celebración con el equipo.

El emotivo mensaje de Chañarense para despedir a Bruno Ponti

Tras conocerse la noticia, Chañarense publicó una despedida en sus redes sociales, donde recordó tanto las condiciones deportivas del futbolista como su vínculo con la institución y sus compañeros.

En el comunicado, el club destacó que Ponti había crecido dentro de la institución y que sería recordado por su humildad, compromiso y amor por los colores.

“Siempre vas a ser nuestro Búfalo”, expresó la entidad al despedir al jugador, a quien también recordó por haber disfrutado de uno de los días más felices de su vida durante la consagración del domingo.

Y añadieron: “Porque además de ser un jugador enorme, de esos que dejaban todo en la cancha, con unos huevos tremendos y un amor inagotable por estos colores, lo más grande que nos dejás va mucho más allá del fútbol. Nos queda la certeza de que, con tu bondad, tu humildad y tu templanza, dejaste una huella imborrable en cada uno de los que tuvimos la suerte de conocerte”.

La publicación recibió numerosos mensajes de condolencias de familiares, amigos, hinchas y allegados al fútbol regional, que acompañaron a sus seres queridos en medio del dolor.