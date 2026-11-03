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La planta que parece un murciélago, puede alcanzar 1 metro y tiene filamentos de hasta 25 centímetros

La Tacca chantrieri puede alcanzar un metro de altura y es una de las especies más exóticas para jardines y colecciones.

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La planta que parece un murciélago, puede alcanzar 1 metro y tiene filamentos de hasta 25 centímetros
La planta que parece un murciélago, puede alcanzar 1 metro y tiene filamentos de hasta 25 centímetros Foto: Gemini
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Entre las especies más llamativas del mundo vegetal, la Tacca chantrieri se destaca por su aspecto fuera de lo común: sus flores oscuras y los largos filamentos que cuelgan de ellas recuerdan a un murciélago con las alas extendidas. Esta planta, que puede llegar a medir hasta un metro de altura, suele convertirse en el centro de atención en cualquier jardín o colección.

Originaria de las regiones tropicales del sudeste asiático, la flor murciélago crece en ambientes cálidos y húmedos, especialmente en las zonas de sombra de los bosques. Su apariencia tan particular se debe a unas brácteas de color púrpura muy oscuro, casi negro, que rodean las pequeñas flores y forman una estructura similar a las alas de un animal.

Uno de los rasgos más sorprendentes de la Tacca chantrieri son los filamentos largos y delgados que cuelgan de la inflorescencia. Según la Royal Horticultural Society, estos pueden medir hasta 25 centímetros y parecen bigotes que se desprenden de la flor, motivo por el cual en algunos lugares también la llaman “bigotes de gato”.

La Tacca chantrieri puede alcanzar un metro de altura y es una de las especies más exóticas para jardines y colecciones.
La Tacca chantrieri puede alcanzar un metro de altura y es una de las especies más exóticas para jardines y colecciones. Foto: Gemini

Cómo es la flor murciélago y por qué llama tanto la atención

La Tacca chantrieri es una planta herbácea perenne que crece a partir de un rizoma subterráneo. Sus hojas, grandes y alargadas, pueden medir entre 17 y 55 centímetros y aportan un fondo verde intenso al conjunto.

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Desde la base de la planta surgen los tallos florales, que sostienen las estructuras oscuras que le dieron su nombre popular. Aunque las brácteas parecen pétalos gigantes, en realidad no son las flores verdaderas: estas son mucho más pequeñas y se agrupan en el centro de la estructura.

El contraste entre las partes oscuras, los filamentos colgantes y el follaje verde genera una apariencia única, que convierte a la flor murciélago en una de las especies más inusuales del mundo tropical.

Qué cuidados necesita la Tacca chantrieri para crecer sana

Por su origen tropical, la flor murciélago necesita ambientes cálidos, húmedos y protegidos del sol directo. Lo ideal es ubicarla en un lugar con sombra parcial o luz indirecta, ya que la exposición intensa puede dañar sus hojas.

El sustrato debe ser fértil, húmedo y con buen drenaje. Es fundamental mantener la humedad en la tierra sin provocar encharcamientos, porque el exceso de agua puede afectar tanto las raíces como el rizoma. En ambientes secos, puede requerir mayor humedad ambiental, lo que hace que no sea una planta sencilla para cualquier espacio.

Por su aspecto exótico y sus cuidados específicos, la Tacca chantrieri es una opción ornamental que destaca en cualquier colección, gracias a la combinación de hojas grandes, brácteas casi negras y filamentos de hasta 25 centímetros.

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