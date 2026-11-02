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Dos estudiantes argentinos crearon “PapApp Luján”: la aplicación gratuita que permitirá orientarse sin Internet durante la visita del papa León XIV

Juan Segundo Addamo y Simón Forteza, alumnos de Ingeniería Informática de la UADE, desarrollaron una herramienta que reúne mapas, accesos y servicios esenciales para facilitar la circulación de los fieles durante el evento.

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PapApp Luján: la aplicación gratuita que permitirá orientarse sin Internet durante la visita del papa León XIV.
PapApp Luján: la aplicación gratuita que permitirá orientarse sin Internet durante la visita del papa León XIV. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.
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La llegada del papa León XIV a Luján plantea un desafío que va más allá de la organización de una celebración religiosa: permitir que miles de personas puedan desplazarse por la ciudad sin depender de una conexión a internet. Frente a esta situación, dos estudiantes argentinos desarrollaron una aplicación gratuita que funciona sin señal de celular y permite consultar mapas, encontrar servicios e incluso regresar al lugar donde se estacionó el vehículo.

La iniciativa se llama PapApp Luján y fue creada por Juan Segundo Addamo y Simón Forteza, dos jóvenes oriundos de Luján que cursan el cuarto año de Ingeniería Informática en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

PapApp Luján: la aplicación gratuita que permitirá orientarse sin Internet durante la visita del papa León XIV.
Dos estudiantes argentinos desarrollaron una aplicación gratuita para facilitar la orientación durante la visita del papa León XIV. Foto: www.papapplujan.com.

Ambos conocen de cerca las dificultades que pueden surgir durante las peregrinaciones multitudinarias, especialmente cuando miles de teléfonos intentan conectarse simultáneamente a las redes móviles.

A partir de esa preocupación, los estudiantes diseñaron una herramienta que busca resolver uno de los principales inconvenientes de las grandes concentraciones: orientarse en una ciudad colmada de visitantes sin necesitar datos móviles.

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Cómo funciona PapApp Luján, la aplicación gratuita creada por dos estudiantes argentinos

A diferencia de las plataformas tradicionales de navegación, PapApp Luján fue diseñada para mantener disponibles sus principales funciones incluso cuando el teléfono pierde conectividad.

La aplicación incorpora un mapa interactivo con información sobre los espacios y servicios previstos para la jornada. Entre ellos aparecen escenarios, puestos de atención médica, puntos de hidratación, pantallas gigantes, estacionamientos, lugares de encuentro y carpas de comunión.

PapApp Luján: la aplicación gratuita que permitirá orientarse sin Internet durante la visita del papa León XIV.
La herramienta creada por alumnos de la UADE permite consultar mapas, accesos y servicios sin conexión a Internet.et durante la visita del papa León XIV. Foto: www.papapplujan.com.

Para facilitar las búsquedas, los desarrolladores organizaron todos estos elementos en diferentes categorías que pueden visualizarse según las necesidades de cada usuario.

De esta manera, una persona podrá localizar un puesto sanitario, identificar un acceso o consultar dónde se encuentra un estacionamiento sin tener que revisar información que no necesita.

La función que permite encontrar el auto estacionado sin conexión a Internet

Una de las características más llamativas de PapApp Luján está relacionada con un problema frecuente durante los eventos multitudinarios: recordar dónde quedó estacionado el vehículo después de varias horas.

Para resolverlo, los estudiantes incorporaron una función que permite registrar la ubicación del automóvil antes de comenzar el recorrido.

Cuando llega el momento de regresar, el usuario puede seleccionar la opción “volver a mi auto”, que proporciona indicaciones peatonales para llegar hasta el punto guardado.

La aplicación busca ayudar a los fieles a desplazarse por la ciudad durante las jornadas de mayor concurrencia. Foto: Unsplash

La herramienta resulta especialmente útil para quienes visitan Luján por primera vez o deben dejar sus vehículos lejos de los lugares donde se desarrollan las actividades.

La principal diferencia radica en que la información necesaria para orientarse permanece almacenada en el dispositivo, por lo que no depende de una consulta constante a servidores externos.

Qué hay que hacer para utilizar PapApp Luján durante la visita del papa León XIV

Aunque la aplicación puede funcionar sin conectividad, sus creadores aclararon que es necesario realizar una preparación previa para aprovechar todas sus características.

Los usuarios deberán descargar PapApp Luján desde las tiendas oficiales y abrirla mientras todavía tengan acceso a Internet. Este paso permite que el teléfono incorpore los mapas, los recorridos y los datos necesarios para utilizar la herramienta durante la jornada.

Una vez descargado el contenido, la información queda disponible en la memoria del dispositivo y puede consultarse aunque desaparezca la cobertura móvil. Este sistema busca evitar que los visitantes tengan que conectarse continuamente a Internet para acceder a las indicaciones y a los puntos de interés.

PapApp Luján: la aplicación gratuita que permitirá orientarse sin Internet durante la visita del papa León XIV.
PapApp Luján permite guardar la ubicación del vehículo y encontrar el camino de regreso sin utilizar datos móviles. Foto: www.papapplujan.com.

Por qué los creadores recomiendan utilizar la aplicación en modo avión

La posibilidad de navegar sin conexión ofrece otra ventaja importante: reducir el consumo de batería durante una jornada que puede extenderse durante varias horas.

Los estudiantes aconsejan instalar la aplicación y actualizar sus contenidos antes de salir hacia Luján, cuando todavía se dispone de una conexión estable.

Después de completar ese procedimiento, el teléfono puede utilizar los mapas descargados sin necesidad de mantener activos los datos móviles. La recomendación apunta a evitar que el dispositivo consuma energía buscando constantemente una red disponible en lugares donde la señal es débil o se encuentra saturada.

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