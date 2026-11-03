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André Janones, el “general de Lula”, convocó a sumarse al “Ejército del Peronismo” para enfrentar a Milei en las elecciones de 2027

Uno de los principales estrategas digitales de la campaña que llevó a Lula da Silva a la reelección en Brasil, difundió un mensaje dirigido a los argentinos.

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André Janones y Lula da Silva.
André Janones convocó a sumarse al “Ejército del Peronismo” para enfrentar a Milei en las elecciones de 2027. Foto: REUTERS
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El diputado brasileño André Janones, conocido como el “general de Lula”, convocó a los argentinos a incorporarse al canal de WhatsApp “Ejército del Peronismo”, una iniciativa que busca organizar a los sectores opositores al presidente Javier Milei de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

A través de un video difundido en las redes sociales, el dirigente llamó a fortalecer la participación digital y construir una fuerza política capaz de enfrentar a la derecha.

La iniciativa pretende trasladar a la Argentina el modelo de comunicación que contribuyó a movilizar a millones de simpatizantes de Luiz Inácio Lula da Silva durante las últimas elecciones brasileñas.

André Janones
André Janones convocó a sumarse al “Ejército del Peronismo” para enfrentar a Milei en las elecciones de 2027

El “Ejército de Lula”, la estrategia que el peronismo busca replicar en Argentina

Janones adquirió notoriedad por impulsar el canal de WhatsApp “Ejército de Lula”, que superó los 10,5 millones de seguidores durante la campaña presidencial brasileña.

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Javier Milei y Donald Trump.

A través de esa plataforma, los participantes recibían mensajes, videos y consignas destinadas a multiplicar los contenidos políticos en las redes sociales. El sistema también incluía tareas para los simpatizantes, como compartir publicaciones, impulsar determinadas etiquetas y convocar a nuevos integrantes.

Ahora, el “Ejército del Peronismo” busca aplicar una estrategia similar en Argentina, con el objetivo de fortalecer la presencia digital de la oposición y organizar a sus seguidores para la disputa electoral de 2027.

André Janones y Lula da Silva.
André Janones convocó a sumarse al “Ejército del Peronismo” para enfrentar a Milei en las elecciones de 2027. Foto: REUTERS

La reunión de André Janones con Sergio Massa y Cristina Kirchner

La convocatoria se conoció luego de que Janones se reuniera este lunes 2 de noviembre con Sergio Massa en las oficinas del Frente Renovador, ubicadas en el barrio porteño de Retiro.

Del encuentro también participaron los publicistas brasileños Chico Kertész y Rafael Marroquim, quienes trabajaron en la campaña de Lula. Durante la reunión analizaron estrategias de comunicación, movilización digital y construcción de acuerdos políticos de cara a los próximos comicios.

Además, el legislador brasileño mantuvo un encuentro con Cristina Fernández de Kirchner, en el que abordaron la experiencia electoral de Brasil y las posibilidades de cooperación con la oposición argentina.

Con las elecciones presidenciales previstas para octubre de 2027, el peronismo comienza a explorar nuevas herramientas para disputar el escenario digital, mientras persisten las diferencias internas sobre quién encabezará una eventual candidatura opositora a Milei.

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