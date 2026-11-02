El minuto a minuto de León XIV en Argentina: el recorrido del papamóvil, la agenda completa y todos los cortes de tránsito

El papa Elón XIV en la previa a su operación. Foto: REUTERS

La visita del Papa León XIV a la Argentina ya genera expectativa entre miles de fieles. El Vaticano confirmó que el Sumo Pontífice estará en el país entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia bonaerense, Córdoba y Luján.

Además de encuentros religiosos e institucionales, se desplegará un importante operativo de seguridad que incluirá cortes de calles, restricciones de circulación y un recorrido especial del papamóvil.

Cómo será el recorrido del papamóvil por CABA

Uno de los momentos más esperados de la visita será el paso de León XIV por la Ciudad de Buenos Aires a bordo del papamóvil.

Según lo informado por autoridades eclesiásticas, el trayecto abarcará 2,3 kilómetros sobre la avenida del Libertador y estará especialmente preparado para que los fieles puedan acercarse a saludar al Pontífice.

El papa León XIV volvió a recorrer la plaza de San Pedro tras su operación por cáncer de pulmón. Foto: REUTERS

El corredor contará con vallados, accesos organizados y postas médicas distribuidas a lo largo del recorrido. Además, se espera una gran concurrencia desde las primeras horas del lunes 9 de noviembre.

La agenda del Papa durante su llegada a Buenos Aires

La actividad oficial comenzará el domingo 8 de noviembre con su arribo al Aeroparque Jorge Newbery.

Cronograma del domingo

16:30: llegada al Aeroparque.

17:00: visita al Monumento al General San Martín.

17:20: ceremonia de bienvenida en Casa Rosada.

17:50: encuentro con el presidente Javier Milei.

18:30: reunión con autoridades y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad.

Las actividades de esa jornada estarán concentradas principalmente en los sectores de Retiro, Plaza de Mayo y el centro porteño.

La misa multitudinaria en Palermo

El lunes 9 de noviembre será el día más importante de la visita papal. A las 11:30, León XIV encabezará una Santa Misa frente al Monumento a los Españoles, en Palermo, donde se espera la presencia de miles de personas.

Antes de la celebración religiosa, el Papa visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, para compartir una jornada con trabajadores y residentes de la institución.

Agenda destacada del lunes

9:15: visita al Pequeño Cottolengo Don Orione.

11:30: misa en Palermo.

16:10: encuentro con el mundo del trabajo en la UCA.

17:30: reunión interreligiosa.

18:45: celebración de las Vísperas en la Catedral Metropolitana.

19:45: cena con obispos argentinos.

Córdoba y Luján, las otras paradas de León XIV

La gira continuará el martes 10 de noviembre en Córdoba, donde el Sumo Pontífice celebrará una misa en la Escuela de Aviación Militar y participará de actividades junto a jóvenes.

El papa León XIV reapareció tras recibir el alta del hospital Gemelli. Foto: EFE.

En tanto, el miércoles 11 visitará la Cárcel de Devoto y luego viajará a Luján, donde encabezará una multitudinaria celebración frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Tras finalizar su agenda en el país, partirá desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Perú.

Qué pasará con el tránsito y los feriados

Las autoridades trabajan en un operativo especial para garantizar la seguridad durante cada una de las actividades previstas. Habrá cortes de tránsito, restricciones vehiculares y accesos controlados para los asistentes.

Además, el Gobierno nacional confirmó un feriado para el lunes 9 de noviembre, coincidiendo con la misa que León XIV celebrará en Palermo. También se analizan medidas similares en otras jurisdicciones involucradas en la visita.

Con una agenda cargada de actividades religiosas y encuentros institucionales, la visita de León XIV promete convertirse en uno de los acontecimientos más convocantes del año en Argentina, con miles de fieles siguiendo de cerca cada uno de sus movimientos.