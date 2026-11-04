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Cómo cuidar un malvón: dónde ponerlo y cuánto regarlo para que de flores durante toda la primavera

Esta planta es ideal para balcones y patios, pero necesita cuidados puntuales para lucirse en primavera y verano.

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Cómo cuidar un malvón: dónde ponerlo y cuánto regarlo para que dé flores durante toda la primavera.
Cómo cuidar un malvón: dónde ponerlo y cuánto regarlo para que dé flores durante toda la primavera. Foto: Imagen generada con IA.
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El malvón es una de las plantas más elegidas para decorar balcones, patios y jardines gracias a sus flores vibrantes y a su capacidad de adaptarse a distintos espacios. Si bien es resistente y fácil de mantener, hay ciertos cuidados que hacen la diferencia para que florezca durante toda la primavera.

La clave está en tres factores: la cantidad de luz, la frecuencia del riego y el tipo de tierra. Si se atienden estos puntos, el malvón puede mantenerse saludable y lleno de flores por mucho más tiempo.

Dónde ubicar el malvón para que florezca más

El malvón necesita abundante luz natural para crecer y desarrollar sus flores. Lo ideal es colocarlo en un lugar exterior —balcón, patio, terraza o jardín— donde reciba entre cuatro y seis horas de sol directo por día.

Si la planta está acostumbrada, puede tolerar incluso más exposición solar, siempre que el riego sea el adecuado. La luz es fundamental para estimular la floración: si el malvón pasa mucho tiempo en la sombra, crece con muchas hojas pero produce menos flores.

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Además, conviene elegir un espacio ventilado pero protegido de los vientos fuertes, que pueden dañar tallos y flores. En maceta, es útil girarla cada tanto para que toda la planta reciba luz de manera pareja.

Cómo regar el malvón y evitar el exceso de agua

El riego es otro punto clave. Aunque el malvón necesita agua para crecer, no tolera el exceso de humedad en las raíces. Por eso, es importante dejar que la capa superficial del sustrato se seque antes de volver a regar.

Algunas recomendaciones para un riego correcto:

  • Comprobar la humedad: introducir un dedo en la tierra y verificar si los primeros centímetros están secos.
  • Regar solo el sustrato: evitar mojar hojas y flores para prevenir enfermedades.
  • Drenaje: asegurarse de que la maceta tenga agujeros y retirar el agua acumulada en el plato.
  • Ajustar la frecuencia: en días calurosos puede necesitar más agua, mientras que en jornadas frescas el sustrato tarda más en secarse.

Lo más importante es no seguir un calendario fijo, sino adaptar el riego al clima y al estado de la tierra.

Qué tierra necesita el malvón y el truco para más flores

Para crecer bien, el malvón requiere un sustrato suelto, fértil y con buen drenaje. Una mezcla especial para plantas con flores es ideal, y se puede sumar un poco de compost maduro para aportar nutrientes.

Si la tierra es muy compacta o retiene demasiada humedad, las raíces pueden deteriorarse y la planta pierde fuerza. Por eso, en maceta, es fundamental que el recipiente tenga agujeros en la base.

El truco para que el malvón dé más flores es retirar las flores marchitas apenas se secan. Esta tarea, conocida como desflorado, ayuda a mantener la planta limpia y estimula la aparición de nuevos brotes. Hay que cortar las flores secas desde la base del tallo, sin dañar hojas ni pimpollos.

Durante la época de crecimiento, también se puede aplicar un fertilizante equilibrado para plantas con flores, siguiendo las indicaciones del envase. En macetas, la fertilización periódica es clave para reponer los nutrientes que se agotan con el tiempo.

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