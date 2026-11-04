Ni 50 ni 100: cuántos adornos necesitás para decorar un árbol de Navidad de 1,20 metros

Árbol de Navidad. Foto: Freepik.

Decorar el árbol de Navidad de las fiestas de fin de año, pero muchas veces es difícil encontrar un equilibrio en los adornos de Navidad. Sin embargo, los expertos en decoración indican que esto depende de cuánto mide el árbol y de la cantidad de bolas y luces que tenemos en casa.

Sin embargo, hay una medida estándar: en general, los arbolitos que más suelen venderse miden 1,20 metros y, con esta información, es posible calcular un equilibrio perfecto entre las bolas, las figuras y las luces para evitar que quede demasiado vacío o sobrecargado. Como referencia, las guías de decoración navideña recomiendan calcular entre 10 y 15 adornos por cada pie de altura para conseguir un resultado clásico y bien distribuido.

Bolas en el arbolito navideño. Foto: Unsplash

Cuántos adornos lleva un árbol de Navidad de 1,20 metros

Para decorar un árbol de Navidad de 1,20 metros, una buena referencia es contar con entre 40 y 60 adornos de distintos tamaños. La cantidad exacta dependerá de qué tan frondoso sea el ejemplar, del diámetro de sus ramas y del estilo que se quiera conseguir.

Para lograr una decoración equilibrada, conviene combinar bolas grandes, medianas y pequeñas, en lugar de utilizar todas del mismo tamaño. También se pueden incorporar estrellas, moños, campanitas y figuras navideñas que aporten variedad sin recargar la estructura.

Una distribución orientativa realizada para los expertos en decoración puede ser la siguiente:

10 adornos grandes: funcionan como piezas protagonistas y ayudan a destacar distintos sectores del árbol.

20 adornos medianos: permiten completar los espacios y mantener una distribución uniforme.

15 adornos pequeños: sirven para rellenar huecos y sumar detalles en las ramas más finas.

Con esta combinación se obtiene un total de 45 piezas, una cantidad adecuada para comenzar a decorar un árbol de esta altura.

Cuántos adornos de navidad necesitamos para decorar un árbol Foto: Magnific

Cómo distribuir las luces y los adornos para que quede perfecto

El secreto para que las luces de Navidad queden perfectas en el árbol no dependen solamente de los adornos, sino también de la manera en la que son colocados. Lo más recomendable es comenzar por las luces y las guirnaldas y terminar con las bolas y las figuras decorativas.

Las luces deben distribuirse desde el interior hacia el exterior de las ramas para generar profundidad y evitar que toda la iluminación quede concentrada en las puntas. Después, se pueden incorporar los adornos más grandes, procurando que no queden todos juntos ni en una misma línea.

Los elementos medianos y pequeños se colocan al final, especialmente en los espacios que hayan quedado vacíos. También es importante distribuir el peso para que ninguna rama se doble o pierda su forma.

Por último, una estrella o un moño en la punta puede funcionar como broche final. La recomendación es mantener una paleta de dos o tres colores para conseguir una estética armoniosa y darle protagonismo a cada detalle.