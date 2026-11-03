El Papa León XIV recibirá cartas de los argentinos: cómo enviarle un mensaje gratis y qué datos poner en el sobre

Correo Argentino lanzó una iniciativa que permitirá a los ciudadanos enviar mensajes, postales y oraciones al papa León XIV. Foto: X / @CorreoOficialSA | @Pontifex_es.

En el marco de la anunciada visita del Papa León XIV a la Argentina, el Correo Argentino puso en marcha una iniciativa especial para que miles de personas puedan hacerle llegar sus palabras al Santo Padre. Bajo el nombre “Una carta para León XIV”, la propuesta invita a los ciudadanos a escribir mensajes de bienvenida, compartir oraciones o expresar sus deseos a través de un servicio completamente gratuito.

La campaña busca acercar a los argentinos al líder de la Iglesia Católica, independientemente de la provincia en la que vivan. Para participar, solo será necesario preparar una carta o postal y entregarla en una de las sucursales del Correo Oficial, siguiendo algunas indicaciones.

Correo Argentino lanzó una iniciativa que permitirá a los ciudadanos enviar mensajes, postales y oraciones al papa León XIV. Foto: X / @CorreoOficialSA.

Cómo enviarle una carta gratis al Papa León XIV desde cualquier parte de Argentina

La iniciativa estará vigente desde el 2 hasta el 13 de noviembre de 2026, período durante el cual las personas interesadas podrán acercarse a cualquiera de las sucursales de Correo Argentino distribuidas en el territorio nacional.

Uno de los aspectos más destacados de la propuesta es que no será necesario pagar por el envío ni comprar estampillas. De esta manera, cualquier ciudadano tendrá la posibilidad de participar sin afrontar costos adicionales.

Los mensajes podrán incluir saludos personales, palabras de bienvenida, reflexiones, agradecimientos u oraciones. La intención es ofrecer un canal de comunicación para quienes deseen expresar sus sentimientos ante la anunciada visita del Pontífice.

Tutorial: cómo enviarle una carta gratis al papa León XIV desde cualquier punto de Argentina. Video: X / @CorreoOficialSA.

Qué dirección colocar en el sobre para enviarle una carta al Papa

Para garantizar que las cartas sean recibidas y correctamente identificadas, Correo Argentino estableció una serie de requisitos que deberán respetar quienes participen.

En primer lugar, el sobre deberá incluir los siguientes datos:

Destinatario: Su Santidad el Papa León XIV.

Casilla de Correo: N.º 4224, C1041WBQ.

Leyenda obligatoria: “Mensaje a León XIV” , escrita en el ángulo superior derecho del sobre.

Costo del envío: gratuito, sin necesidad de estampillas.

Fecha límite de recepción: 13 de noviembre de 2026.

Una vez preparada la correspondencia, bastará con entregarla en una sucursal del Correo Oficial dentro del plazo establecido. No será necesario realizar un envío internacional por cuenta propia, ya que la institución se encargará de organizar el traslado de los mensajes.

Correo Argentino lanzó una iniciativa que permitirá a los ciudadanos enviar mensajes, postales y oraciones al papa León XIV. Foto: X / @CorreoOficialSA.

Escuelas, parroquias y organizaciones también podrán enviar mensajes a León XIV

La campaña no estará limitada a las cartas individuales. Las escuelas, parroquias, comunidades religiosas y organizaciones sociales también podrán participar de manera colectiva, una alternativa que permitirá reunir mensajes de diferentes integrantes en una misma presentación.

Por ejemplo, los establecimientos educativos podrán organizar actividades en las que los estudiantes escriban cartas o elaboren postales destinadas al Papa. Del mismo modo, las parroquias tendrán la posibilidad de reunir oraciones y saludos de sus comunidades.

En estos casos, las instituciones deberán presentar los mensajes en cualquiera de las sucursales habilitadas, acompañados de un listado simple de remitentes. Esta modalidad facilitará la participación de grupos numerosos y permitirá canalizar las distintas expresiones de afecto.

El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre de 2026 Foto: REUTERS

Qué pasará con las cartas enviadas al Papa León XIV

Una vez finalizada la recepción, Correo Argentino reunirá toda la correspondencia en su sede central operativa, donde se organizarán los mensajes antes de gestionar su entrega a la Santa Sede.

La iniciativa busca aprovechar el alcance de la red postal argentina para que personas de diferentes edades y localidades puedan participar de un acontecimiento significativo para la comunidad católica.

Así, hasta el 13 de noviembre de 2026, quienes deseen escribirle al papa León XIV tendrán la oportunidad de hacerlo de manera sencilla y gratuita, convirtiendo una carta, una postal o una oración en un mensaje destinado al Santo Padre.