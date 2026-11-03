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Muerte de Jesús de Miguel: Jesús Owono, entre el dolor por la trágica jugada a la decisión tras la noticia

El arquero se encuentra devastado tras el triste final que dejó el choque con el punta español. El uno del FC Andorra quedó apuntado tras el triste final.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Jesús Owono, delantero del FC Andorra.
Jesús Owono, delantero del FC Andorra. Foto: NA
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La muerte de Jesús de Miguel conmocionó al mundo del fútbol: tras el choque con el arquero Jesús Owono, el delantero español quedó tendido y finalmente falleció en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria.

El impacto emocional sobre Jesús Owono fue profundo, por lo que desde el club andorrano remarcaron que el jugador jamás tuvo intenciones de lastimar a su adversario y que siguió de cerca la evolución del delantero mientras permanecía en terapia intensiva.

El impacto sobre el portero fue tal que tuvo que soportar que, en la salida del campo de juego, algunos hinchas del Tenerife le gritaran “asesino, asesino”.

Tras confirmarse el deceso, Owono decidió cerrar sus cuentas en las redes sociales ante la hostilidad y los insultos recibidos de parte de algunos hinchas, y tiene la intención de contactar en privado a los seres queridos de la víctima para expresarles sus condolencias en el momento oportuno.

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En tanto, el Andorra compartió un mensaje en el que trasladó su pésame al entorno del jugador: “Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife. Descanse en paz”.

La confusión que sufrió un futbolista con el mismo apellido

En medio de los ataques que apuntaban contra el arquero del FC Andorra, el defensor del FC Can Vidalet, Michel Owono, denunció estar recibiendo “mensajes de odio, racismo, insultos y amenazas” de aficionados que lo han confundido con Jesús Owono.

El actual lateral de la Liga Élite subió a sus redes sociales varias capturas de esos insultos y amenazas, que lamentó profundamente tras recordar que él no ha tenido ninguna relación con el triste suceso.

“Vivimos una sociedad que cada vez más enferma, donde el racismo, el odio y la intolerancia, parecen ganar terreno. No podemos permitir que se juzgue, se insulte o se amenace a alguien por el color de su piel o su origen. El respeto y la empatía deberían estar por encima de todo”, reflexionó.

El jugador del Can Vidalet, que comparte origen ecuatoguineano y apellido con el portero del Andorra, cree que el fútbol “debe unir, no dividir” y que el odio, el acoso y la discriminación “no tienen cabida en ningún lugar, ni en el deporte ni en la vida”.

Por último, Michel Owono expresó su más sentido pésame por el fallecimiento de Jesús de Miguel: “Mis condolencias a la familia, a sus seres queridos y a todo el entorno del jugador. En estos momentos tan difíciles, todo mi apoyo y mi cariño está con ellos”.

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Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

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