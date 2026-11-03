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En el 2006, eliminaron a todas las ratas de una isla donde solo quedaban 13 frailecillos: 20 años después, habitan más de 40.000 aves marinas

Los roedores habían llegado en barcos y naufragios a Lundy, en Inglaterra, donde devoraban los huevos en las madrigueras y provocaron un desplome del 90% de la fauna; cómo lograron multiplicar la especie emblema hasta los 1.335 ejemplares y por qué una caída reciente en 2026 volvió a encender las alarmas.

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Frailecillos: pasaron de 13 individuos en 2000 a 1.335 en el censo de 2023.
Frailecillos: pasaron de 13 individuos en 2000 a 1.335 en el censo de 2023. Foto: Google Gemini.
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En 2000, solo quedaban 13 frailecillos en Lundy, una isla inglesa cuyo nombre significa, precisamente, “isla de los frailecillos”. Las ratas introducidas accidentalmente habían provocado una caída de sus poblaciones de aves marinas. Sin embargo, después de una operación para erradicar los roedores, completada en 2006, comenzó una recuperación que permitió alcanzar 1.335 frailecillos y más de 40.000 aves marinas, según el censo de 2023. Al cumplirse 20 años de aquella intervención, en 2026, los conservacionistas celebraron los resultados, aunque nuevos registros advirtieron sobre una caída reciente de los frailecillos.

Cómo las ratas estuvieron a punto de hacer desaparecer las aves de Lundy

En 1939, Lundy albergaba aproximadamente 80.000 aves marinas, entre pardelas, frailecillos, alcas y araos. Pero el censo nacional de 2000 encontró apenas 7.351 ejemplares, una disminución superior al 90%.

Según la Real Sociedad para la Protección de las Aves (RSPB), las ratas habían llegado accidentalmente en barcos y naufragios. Los roedores atacaban los huevos y pichones de las especies que anidaban en madrigueras, particularmente las pardelas pichonetas y los frailecillos.

Según la Real Sociedad para la Protección de las Aves (RSPB), las ratas habían llegado accidentalmente en barcos y naufragios.
Según la Real Sociedad para la Protección de las Aves (RSPB), las ratas habían llegado accidentalmente en barcos y naufragios. Foto: Google Gemini.

En 2002, cuatro organizaciones conservacionistas impulsaron un programa de recuperación. La erradicación se desarrolló entre 2002 y 2004, y en marzo de 2006 Lundy fue declarada oficialmente libre de ratas.

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De 13 a 1.335 frailecillos: los números de una recuperación histórica

Los resultados fueron progresivos. En 2019, la población de aves marinas ya superaba los 21.000 ejemplares. El censo de 2023 documentó más de 40.000, la mayor cantidad registrada en Lundy desde la década de 1930.

La recuperación fue especialmente significativa en dos especies:

  • Frailecillos: pasaron de 13 individuos en 2000 a 1.335 en el censo de 2023.
  • Pardelas pichonetas: aumentaron de 297 parejas reproductoras en 2001 a unas 12.500, equivalentes a aproximadamente 25.000 aves.

Según el Observatorio de Aves de Lundy, la isla alberga alrededor del 95% de las pardelas pichonetas reproductoras de Inglaterra. Además, más del 80% de la población mundial de esta especie se reproduce en islas del Reino Unido.

Isla con aves volando en Inglaterra.
En 2002, cuatro organizaciones conservacionistas impulsaron un programa de recuperación. Foto: Google Gemini.

Helen Booker, responsable de conservación de la RSPB, explicó a ITV News que los resultados habían superado las expectativas iniciales.

El regreso de una especie desaparecida y la nueva amenaza que preocupa a los científicos

La recuperación también permitió el regreso reproductivo de los paíños, pequeñas aves marinas cuya cría volvió a confirmarse en 2014, después de décadas sin registros documentados. Para 2023, Lundy contaba con más de 150 parejas reproductoras.

Sin embargo, en julio de 2026, el Observatorio de Aves de Lundy informó una disminución de los frailecillos que regresaron a la isla. Los investigadores relacionaron el fenómeno con los fuertes temporales del invierno anterior, que provocaron la muerte de numerosas aves en distintas costas europeas.

El registro máximo de la temporada de 2026 fue de 552 frailecillos, una cifra que corresponde a observaciones y no a un nuevo censo completo comparable con el de 2023.

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