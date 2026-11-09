En 1832, una niña nació durante el exilio y creció lejos de su padre: 56 años después, lo acompañó hasta su muerte

Ana Faustina Sarmiento Foto: Archivo

La historia de Domingo Faustino Sarmiento suele contarse a partir de sus libros y su presidencia. Sin embargo, existe un capítulo familiar mucho menos conocido que comenzó al otro lado de la Cordillera de los Andes, cuando el futuro mandatario tenía apenas 21 años.

En 1832, durante su primer exilio en Chile, nació Ana Faustina Sarmiento, hija de una relación entre el joven maestro sanjuanino y María Jesús del Canto. La pequeña creció atravesada por los silencios y los prejuicios de la época.

El amor juvenil de Sarmiento que terminó en escándalo

Sarmiento llegó a Chile en 1831, perseguido por razones políticas. Se instaló en Putaendo, donde trabajó como maestro y conoció a María Jesús del Canto. La familia de la joven rechazó esa relación: él era un exiliado sin fortuna ni posición estable.

En ese contexto nació Ana Faustina, el 18 de julio de 1832. La pareja no logró construir una vida en común. Ante el temor de que su hija fuera enviada a un convento, Sarmiento decidió incorporarla a su familia paterna.

Domingo Sarmiento, El Zonda, periodismo

La niña terminó creciendo en San Juan bajo el cuidado de Paula Albarracín, su abuela. Así, Ana se integró a un hogar donde la educación, el trabajo y la política ocupaban un lugar central.

Una infancia marcada por las ausencias

Ana estudió en instituciones relacionadas con los proyectos educativos de los Sarmiento y más tarde se dedicó a la docencia. Sin embargo, el vínculo con su padre estuvo condicionado por viajes, persecuciones y prolongadas separaciones.

Cuando Sarmiento se encontraba en el exterior, ambos se comunicaban mediante cartas. Esa correspondencia revela una relación afectuosa, aunque atravesada por reclamos. Ana llegó a expresar el dolor de sentirse relegada mientras la figura pública de su padre crecía.

Con los años, se casó con el impresor francés Julio Belín. Tuvieron seis hijos: Julio, Emilia, Augusto, María Luisa, Helena Eloísa y Eugenia. La menor, Eugenia Belín Sarmiento, se convirtió en pintora y realizó algunos de los retratos más conocidos de su abuelo.

La muerte de Julio dejó a Ana viuda. Esa pérdida facilitó un nuevo acercamiento con su padre, quien comenzó a ocuparse activamente de la educación y el futuro de sus nietos.

De hija silenciada a única heredera

Durante gran parte de su vida, Ana cargó con la condición de hija extramatrimonial. La situación cambió en 1886, cuando Sarmiento la reconoció en su testamento como su hija natural y única heredera.

El gesto tuvo consecuencias económicas, pero también confirmó legalmente un vínculo que había soportado más de cinco décadas de distancias, reproches y reconciliaciones. Para entonces, la salud del expresidente se había deteriorado y los médicos le aconsejaron buscar un clima más cálido.

Sarmiento viajó a Asunción, Paraguay, afectado por problemas respiratorios y cardiovasculares. En 1888, Ana Faustina se trasladó para acompañarlo. La niña nacida durante el exilio chileno se convirtió, 56 años después, en la mujer que permaneció a su lado durante la despedida.

El último viaje y una historia recuperada

Sarmiento murió en Asunción el 11 de septiembre de 1888, a los 77 años. Ana participó de los días posteriores, cuando los restos del expresidente fueron trasladados a Buenos Aires y recibidos por una multitud.

Imágenes de Sarmiento muerto en Paraguay

Ella vivió hasta 1904. Durante mucho tiempo, su trayectoria quedó reducida a una mención breve dentro de las biografías del prócer. Sin embargo, su vida permite conocer el costado más íntimo de uno de los personajes fundamentales del siglo XIX argentino.

Ana Faustina fue hija del exilio, docente, madre de seis hijos y guardiana de una memoria familiar excepcional. Su recorrido demuestra que detrás de las grandes figuras también existieron personas obligadas a enfrentar prejuicios, silencios y ausencias. Al final, aquella hija mantenida durante años fuera del centro de la escena ocupó un lugar decisivo: fue quien acompañó a Sarmiento cuando el poder, las polémicas y los homenajes ya habían quedado atrás.