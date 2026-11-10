Son hermanos, cantan folklore en Chacabuco y quedaron afuera del concurso para la canción oficial del Papa: ahora los convocaron para la vigilia en Luján

El dúo que cantará en la vigilia previa a la misa del Papa en Luján está conformado por los hermanos Sara y Nicolás Menta. Foto: Captura

Los Hermanos Menta, Sara y Nicolás, dos músicos oriundos de Chacabuco, provincia de Buenos Aires, fueron convocados para cantar este martes 10 de noviembre durante la vigilia que antecede a la misa del Papa León XIV en Luján, prevista para el miércoles. En una entrevista exclusiva con Canal 26, los artistas reconstruyeron el camino que los llevó desde los festivales de folklore de su ciudad natal hasta un acontecimiento que consideran uno de los más importantes de sus carreras.

La historia comenzó con una convocatoria para elegir la canción oficial de la visita del Papa a la Argentina. Los hermanos presentaron una composición propia, pero no resultaron ganadores.

Los artistas tocarán en la vigilia que antecede a la misa del Papa en Luján. Foto: Chacabuco En Red

Cuando parecía que aquella oportunidad había terminado, recibieron un mensaje inesperado. “Un sacerdote amigo nuestro que hace un tiempo había estado acá en Chacabuco en la parroquia donde nosotros participamos me mandó un mensajito a mí y me dice ‘atendé que te están llamando’”, recordó Sara.

Al día siguiente, integrantes de la organización general de la visita papal se comunicaron con ellos para invitarlos a participar de la vigilia en Luján, propuesta que fue aceptada inmediatamente. “No hubo nada que consultarnos entre nosotros. Desde el minuto 1 los dos dijimos ‘sí obvio’”, contaron. En principio, la convocatoria era para interpretar canciones populares, aunque el repertorio terminó de definirse durante los días posteriores.

Quiénes son los Hermanos Menta y cómo comenzaron a cantar folklore

La música llegó a sus vidas desde pequeños impulsada por sus abuelos, quienes comenzaron a inscribirlos en festivales y competencias de Chacabuco. Allí dieron sus primeros pasos en el folklore y participaron de los Juegos Bonaerenses.

En paralelo, la religión siempre estuvo presente en su entorno familiar. Sus padres son ministros de la Eucaristía y catequistas, al igual que su hermana, mientras que ellos acostumbran a participar musicalmente en las celebraciones de su parroquia.

“Estamos acostumbrados a estar en eventos religiosos pero cuando vimos lo del papa dijimos ‘che pará, esto es otra cosa’”, confesaron.

La oportunidad también representó una responsabilidad frente a su comunidad. Según explicaron, el cariño recibido en Chacabuco los acompañó en la antesala de su participación en la vigilia en Luján. “Sentimos esa responsabilidad linda de acercar todas las intenciones de un pueblo más chico a un evento tan grande”, expresaron.

Qué esperan los Hermanos Menta del mensaje de León XIV para la Argentina

Los artistas reflexionaron sobre las divisiones sociales y políticas del país y consideraron que la presencia del Papa podría contribuir a generar espacios de encuentro. “Sin dudas para mí va a ser una oportunidad hermosa para unirnos como pueblo, para salvar todas las distancias que tenemos”, señalaron.

Sumado a eso, manifestaron su preocupación por la situación de los sectores más vulnerables. ambos describieron a la Argentina como un país que atraviesa un momento delicado en materia de asistencia a las personas con menos recursos y sostuvieron que el mensaje puede recuperar la importancia de la solidaridad.

Papa León XIV en Córdoba. Foto: REUTERS

Cuando se les preguntó qué le dirían a León XIV si pudieran conversar cinco minutos a solas, la respuesta estuvo centrada en sus seres queridos y en el futuro del país. “En primera instancia y sin dudarlo, que pida mucho por nuestro país, por todo nuestro pueblo, por nuestras familias”, respondieron.

Los Hermanos Menta tienen previsto presentarse alrededor de las 20.30 en el Parque San Martín de Luján. La vigilia reunirá a distintos artistas y peregrinos antes de la misa que León XIV celebrará el miércoles en la última jornada de su visita a la Argentina en el marco de su gira por Sudamérica, que continuará por Perú.