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El Cura Brochero llegó a Traslasierra en 1869, ayudó a 10.000 pobladores y 147 años después se convirtió en el primer santo nacido y fallecido en la Argentina

José Gabriel Brochero recorrió caminos prácticamente intransitables sobre una mula, construyó escuelas, impulsó acequias y asistió a enfermos. Su obra transformó una región olvidada de Córdoba y dejó una huella que continúa vigente.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Cura Brochero
Brochero impulsó caminos, escuelas, capillas y acequias Foto: Museo Brocheriano
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Tenía apenas 29 años cuando emprendió el viaje que cambiaría su vida y la historia de una extensa región de Córdoba. En noviembre de 1869, José Gabriel del Rosario Brochero atravesó las Sierras Grandes para hacerse cargo del curato de San Alberto, un territorio enorme, aislado y con cerca de 10.000 habitantes distribuidos en pequeños parajes rurales.

Los caminos eran precarios, los ríos dificultaban el paso y muchas comunidades permanecían incomunicadas durante largos períodos. Brochero comprendió rápidamente que su tarea no podía limitarse a celebrar misas. Allí hacían falta escuelas, canales de agua, puentes, capillas y caminos que permitieran mejorar la vida cotidiana.

Montado sobre su mula, con sombrero, poncho y sotana, comenzó a recorrer cada rincón del valle. Esa imagen quedó grabada en la memoria popular y le otorgó el apodo con el que pasaría a la historia: el “cura gaucho”.

Una infancia rural y una vocación que comenzó en Córdoba

Brochero nació el 16 de marzo de 1840 en Carreta Quemada, un paraje cercano a Villa Santa Rosa de Río Primero. Fue el cuarto de los diez hijos de Ignacio Brochero y Petrona Dávila, una familia vinculada profundamente con la vida rural cordobesa.

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A los 16 años ingresó al Seminario de Nuestra Señora de Loreto. Después de completar su formación, fue ordenado sacerdote el 4 de noviembre de 1866. También estudió Filosofía en la Universidad de Córdoba y comenzó su actividad pastoral en la Catedral de la ciudad.

Cura Brochero
El Cura Brochero recorrió las sierras cordobesas montado en mula Foto: Museo Brocheriano

Una de sus primeras grandes pruebas ocurrió durante la epidemia de cólera de 1867, que provocó cientos de muertes en Córdoba. Mientras el temor se apoderaba de la población, el joven sacerdote visitaba enfermos, asistía a las familias y acompañaba a quienes habían perdido a sus seres queridos.

Aquella experiencia anticipó una característica que marcaría toda su vida: Brochero no entendía la fe sin un compromiso directo con las necesidades de la población.

El viaje que transformó para siempre a Traslasierra

El 24 de noviembre de 1869, Brochero partió hacia el curato de San Alberto. Para llegar debía cruzar las Sierras Grandes por senderos ubicados a más de 2.000 metros de altura. El trayecto podía demandar varios días y se volvía todavía más peligroso durante las lluvias o las nevadas.

El sacerdote recorrió miles de kilómetros para visitar poblaciones alejadas. Llevaba alimentos, celebraba bautismos y casamientos, acompañaba a los enfermos y trataba de resolver conflictos entre vecinos.

Cura Brochero
El “cura gaucho” dedicó su vida a las comunidades de Traslasierra Foto: Museo Brocheriano

Sin embargo, su misión fue mucho más amplia. Convenció a los pobladores de trabajar juntos para abrir caminos, construir puentes y desarrollar acequias. Participaba personalmente de las obras y reclamaba recursos ante las autoridades provinciales y nacionales.

También impulsó la instalación de oficinas de correo y proyectó la llegada del ferrocarril a la región. Aunque ese objetivo no llegó a concretarse durante su vida, demostraba su intención de terminar con el aislamiento económico y social de Traslasierra.

La Casa de Ejercicios que reunió a miles de personas

Uno de sus proyectos más importantes fue la construcción de la Casa de Ejercicios Espirituales de Villa del Tránsito. La piedra fundamental se colocó el 15 de agosto de 1875 y el edificio fue inaugurado en 1877.

La obra se levantó con la participación de los propios habitantes. Hombres y mujeres trasladaron piedras, cocinaron para los trabajadores y colaboraron en cada etapa. La primera tanda reunió a aproximadamente 700 personas, una cifra sorprendente para una región de difícil acceso.

Cura Brochero
La Casa de Ejercicios fue una de sus obras más importantes Foto: Roberto Fiadone

Brochero organizaba caravanas que atravesaban las montañas para llegar hasta Córdoba. Los participantes soportaban frío, viento y jornadas agotadoras. Para el sacerdote, los ejercicios no eran únicamente una práctica religiosa: representaban una oportunidad para reconstruir vínculos y promover una transformación comunitaria.

En 1880 también abrió un colegio para niñas, consciente de la importancia que tenía la educación para el desarrollo de la zona.

La enfermedad, la muerte y una canonización histórica

Después de décadas de contacto directo con personas enfermas, Brochero contrajo lepra. Con el tiempo perdió la visión y gran parte de la audición. A pesar del deterioro físico, continuó recibiendo visitas y acompañando a quienes buscaban su consejo.

Murió el 26 de enero de 1914, a los 73 años, en Villa del Tránsito. Dos años después, la localidad fue rebautizada como Villa Cura Brochero en homenaje a su obra.

Cura Brochero
La Casa de Ejercicios fue una de sus obras más importantes Foto: Roberto Fiadone

Su proceso de canonización avanzó durante décadas. Fue beatificado el 14 de septiembre de 2013, tras el reconocimiento del milagro relacionado con Nicolás Flores. Un segundo milagro, atribuido a la recuperación de Camila Brusotti, permitió completar el proceso.

Finalmente, el 16 de octubre de 2016, el papa Francisco lo canonizó en una multitudinaria ceremonia celebrada en la Plaza de San Pedro. Así, 147 años después de su llegada a Traslasierra, se convirtió en el primer santo que nació, vivió y murió en la Argentina.

HistoriaCuraCórdoba
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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