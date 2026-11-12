Dejó una valija en la recepción de un hotel después del check-out, se la robaron y la Justicia ordenó pagarle $5,5 millones Foto: Gemini

Un turista que vacacionó en San Clemente del Tuyú vivió una situación inesperada el último día de su estadía. Tras realizar el check-out en el hotel, decidió dejar sus valijas en la recepción para disfrutar unas horas más en la playa. Cuando volvió, cerca de las 18.30, notó que una de ellas había desaparecido.

El episodio ocurrió el 7 de enero de 2023. El hombre había dejado sus pertenencias con autorización del personal del hotel y se retiró durante varias horas. Al regresar, comprobó que faltaba una valija.

Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir el hecho: una persona desconocida ingresó al establecimiento, tomó el equipaje y salió sin que ningún empleado lo advirtiera. Entre los objetos robados había una computadora portátil, un reloj inteligente, ropa, una cadena de oro y $300.000 en efectivo.

Por qué la Justicia responsabilizó al hotel por el robo

La empresa hotelera argumentó que su responsabilidad terminaba cuando el pasajero hacía el check-out y que el turista había sido imprudente al dejar objetos de valor en un espacio de circulación.

La valija robada Foto: Unsplash

Sin embargo, el Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 2 de Dolores consideró que el hotel seguía siendo responsable porque aceptó guardar el equipaje y tenía la obligación de custodiarlo hasta que el dueño lo retirara.

En primera instancia, la Justicia condenó al establecimiento a pagar $5 millones por daños materiales y morales. El turista apeló, al considerar insuficiente la indemnización, y pidió que se aplicara una sanción económica ejemplificadora.

El monto final de la condena y el daño punitivo

En julio de 2026, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Dolores confirmó la condena y sumó $500.000 en concepto de daño punitivo.

Los jueces destacaron la falta de seguridad y la negativa del hotel a reconocer su responsabilidad, lo que obligó al consumidor a iniciar un proceso judicial para obtener una reparación.

Así, la condena quedó establecida en $5,5 millones, más los intereses correspondientes. El fallo también dispuso que las costas de la segunda instancia quedaran a cargo del hotel.