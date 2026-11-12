Abandonó la escuela por una enfermedad y se fue a vivir al campo: 26 años después, José Hernández publicó los 2.316 versos del Martín Fierro

Una representación de la vida rural argentina del siglo XIX, que inspiró la obra de José Hernández Foto: bellasartes.gob

Antes de escribir El gaucho Martín Fierro, José Hernández vivió una infancia atravesada por pérdidas familiares, problemas de salud y un cambio inesperado de rumbo. En 1846, una enfermedad lo obligó a abandonar la escuela y mudarse a la campaña bonaerense. Lejos de las aulas, comenzó a conocer las costumbres, el lenguaje y las dificultades de los trabajadores rurales. Veintiséis años después, en 1872, publicó los 2.316 versos de El gaucho Martín Fierro, una obra que retrató las injusticias sufridas por los gauchos y terminó convertida en un clásico nacional.

La enfermedad que cambió la infancia de José Hernández

José Rafael Hernández nació el 10 de noviembre de 1834, en la provincia de Buenos Aires. Era hijo de Rafael Hernández e Isabel Pueyrredón y creció en una Argentina marcada por enfrentamientos políticos. En 1841 comenzó sus estudios en el Liceo Argentino de San Telmo, dirigido por Pedro Sánchez. Allí aprendió lectura, escritura, aritmética, historia y gramática. Su rendimiento fue destacado: en 1845 recibió el beneficio de cursar gratuitamente francés, geometría y geografía.

José Hernández y la portada original de El gaucho Martín Fierro, publicado en 1872 Foto: Wikipedia

Sin embargo, su infancia también estuvo marcada por una pérdida: su madre murió en 1843. Tres años después, una afección respiratoria llevó a los médicos a recomendarle un cambio de clima. Hernández dejó entonces la escuela y se instaló en el campo, donde su padre administraba establecimientos ganaderos. Aquella mudanza modificó su educación y le permitió descubrir un mundo que posteriormente ocuparía un lugar central en su producción literaria.

El contacto con los gauchos que inspiró su obra

En la campaña bonaerense aprendió a montar a caballo, observó las tareas ganaderas y convivió con personas cuya vida estaba ligada al trabajo rural. Escuchó sus formas de hablar, conoció sus tradiciones y presenció las dificultades que enfrentaban. Muchos gauchos estaban expuestos a reclutamientos militares, abusos de autoridad y condiciones de vida precarias, situaciones que resultarían fundamentales para el universo que años después retrataría en sus versos.

El paisaje rural que inspiró el universo del Martín Fierro Foto: Municipalidad Pueyrredón

Su hermano Rafael, también biógrafo del escritor, destacó la importancia de esa etapa para comprender su cercanía con la cultura gaucha. El contacto directo con los habitantes de la campaña le permitió desarrollar una mirada sobre sus costumbres y problemas sociales. Sin embargo, antes de publicar su poema más famoso, Hernández atravesaría conflictos militares, enfrentamientos políticos y un exilio que volvería a cambiar su destino.

De soldado y periodista al exilio en Brasil

Durante la década de 1850 inició su trayectoria militar. Más tarde participó en las batallas de Cepeda, en 1859, y Pavón, en 1861. Defensor del federalismo, cuestionó el predominio político de Buenos Aires y reclamó mayor autonomía para las provincias. También trabajó como periodista y en 1869 fundó el periódico El Río de la Plata, desde donde denunció injusticias contra los habitantes de la campaña y defendió sus derechos.

El histórico edificio de Tacuarí 17 donde funcionó el periódico El Río de la Plata Foto: detallesdebuenosaires.blogspot

En 1870 se vinculó con el movimiento del caudillo entrerriano Ricardo López Jordán, enfrentado al Gobierno nacional. Tras la derrota de las fuerzas jordanistas, se exilió en Brasil en 1871. Regresó a Buenos Aires en 1872 y encontró en la poesía otra manera de expresar sus críticas sociales, recuperando experiencias que había acumulado desde su juventud y durante sus años de actividad política y periodística.

Los 2.316 versos que hicieron historia en 1872

A fines de 1872 apareció El gaucho Martín Fierro, un poema de 13 cantos y 2.316 versos. Su protagonista era un trabajador rural reclutado para servir en la frontera, que perdía su hogar y terminaba perseguido por las autoridades. La obra denunció el reclutamiento forzoso, los abusos de poder y la marginación de los gauchos, convirtiéndose en una representación de los conflictos sociales de la Argentina del siglo XIX.

José Hernández

El libro tuvo una recepción extraordinaria: Hernández afirmó que alcanzó 48.000 ejemplares en once ediciones durante seis años. En 1879 publicó La vuelta de Martín Fierro, continuación de 33 cantos y 4.894 versos. En total, ambas partes suman 7.210 versos y presentan reflexiones sobre la injusticia, la familia y la vida en sociedad.

Hernández también fue diputado y senador provincial. Murió el 21 de octubre de 1886, a los 51 años. Su nacimiento se recuerda cada 10 de noviembre con el Día de la Tradición, una fecha dedicada a las costumbres y la identidad nacional. Su historia conserva una particularidad: el niño que dejó la escuela por una enfermedad encontró en el campo las experiencias que lo ayudarían a escribir una de las obras fundamentales de la cultura argentina.