La planta que parece una lluvia de corales: cómo cultivarla en macetas y llenar de flores el jardín

La planta que parece una lluvia de coral: cómo cultivarla en macetas y llenar de flores el jardín Foto: Gemini

La Russelia equisetiformis, popularmente conocida como planta coral o lluvia de fuego, es una de las especies ornamentales más elegidas para transformar cualquier espacio gracias a su aspecto exótico y llamativo. Sus tallos finos y arqueados, cubiertos de decenas de flores tubulares en un rojo intenso, generan un efecto visual único similar a una cascada o fuente floral. Por su gran valor estético y resistencia, se convirtió en una tendencia para decorar balcones, patios y jardines modernos.

Originaria de México, esta planta perenne puede alcanzar entre 1 y 1,5 metros de altura. Sus ramas crecen con un porte colgante natural, lo que la vuelve ideal para aprovechar en macetas elevadas, jardineras colgantes y canteros perimetrales.

Cómo cultivar la Russelia en macetas y lograr una floración abundante

Una de las ventajas de la Russelia es que se adapta muy bien al cultivo en recipientes y no requiere cuidados complejos. Para que crezca saludable y llene de flores el jardín, conviene seguir algunas recomendaciones clave:

Elegir una maceta con buen drenaje: es fundamental que tenga agujeros en la base para evitar el exceso de agua en las raíces.

Usar un sustrato liviano: necesita tierra fértil, con materia orgánica y buen drenaje. Se puede mezclar sustrato para plantas con flor y un poco de arena gruesa o perlita.

La planta que parece una lluvia de coral: cómo cultivarla en macetas y llenar de flores el jardín Foto: Gemini

Buscar un lugar soleado: requiere varias horas de luz directa para desarrollar una floración intensa. Tolera algo de semisombra, pero puede producir menos flores.

Regar de manera regular: durante los meses de crecimiento necesita humedad moderada. Hay que evitar tanto la sequedad prolongada como el encharcamiento.

Protegerla del frío: como planta tropical, no soporta bien las temperaturas bajas ni las heladas. En zonas con inviernos fríos, conviene resguardarla o mover la maceta a un lugar protegido.

Cuándo florece y cómo mantener sus flores en el jardín

La Russelia puede florecer durante un período prolongado, sobre todo si recibe suficiente luz y humedad. En climas cálidos, sus pequeñas flores rojas aparecen durante buena parte de la primavera y el verano.

Para mantener la planta saludable, se recomienda retirar las ramas viejas o dañadas y realizar una poda de mantenimiento al comienzo de la primavera. Esto ayuda a renovar el crecimiento y conservar una forma equilibrada.

Un imán para colibríes y mariposas

Además de su valor ornamental, la Russelia tiene otro atractivo: sus flores atraen colibríes y mariposas, aportando movimiento y biodiversidad al jardín. Así, cultivar esta especie no solo embellece el espacio, sino que también suma vida y color durante los meses más cálidos.