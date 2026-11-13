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Detuvieron a un hombre y a su hijo de 15 años por el robo de 13 patos de los Lagos de Palermo

Fueron detenidos cuando cargaban los animales en su camioneta y emprendían su regreso a la localidad de San Martín. Los patos fueron recuperados y devueltos al lago.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Detención por el robo de patos en los Lagos de Palermo.
Detención por el robo de patos en los Lagos de Palermo. Foto: NA
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Un padre y su hijo de 15 años fueron detenidos acusados de robar patos de los Lagos de Palermo luego que la Policía constató que las aves estaban dentro de unas cajas en el baúl de una camioneta.

Personal de la Comisaría Vecinal 14C de la Policía de la Ciudad observó en el lago de regatas de Palermo a un hombre que introducía en su camioneta Renault Kangoo roja una caja con aves.

Detenidos por el robo de patos en los Lagos de Palermo.
Detenidos por el robo de patos en los Lagos de Palermo. Foto: Policía de la Ciudad

Al acercarse, los agentes verificaron que eran dos personas, padre e hijo, de 36 y 15 años, respectivamente, que tenían en su poder tres cajas con trece patos sustraídos del lago.

Ante el hecho detectado, se consultó con la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de Nancy Aron, quien dispuso la detención de ambos y la recuperación de las aves, además del secuestro del rodado.

Buenos Aires, Argentina. Foto: Unsplash.

Luego de ser identificados, se constató que ambos detenidos residen en la localidad bonaerense de San Martín.

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Matias Greisert
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