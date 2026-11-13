Acusan un hombre de intentar matar a su hijo de 11 meses: el bebé estuvo enterrado 24 horas bajo tierra y dentro de una jaula para perros

Hombre es acusado de intentar matar a su bebé de 11 meses Foto: Imagen creada con IA

El Departamento del Sheriff del Condado de Lexington, en Estados Unidos, informó que un hombre de 25 años está siendo investigado por el intento de asesinato de su hijo de 11 meses. La Policía del estado de Carolina del Sur indicó que encontró al bebé, identificado como Koah Sharp, enterrado vivo en una jaula de perros el pasado martes 10 de noviembre en la tarde.

Las autoridades manifestaron que el pequeño se encontraba con vida y que, de inmediato, lo trasladaron a un centro médico cercano para que constataran su estado de salud. Los profesionales expresaron que logró sobrevivir poco más de 24 horas bajo tierra. Este jueves, además, recibió el alta. “Fue un verdadero milagro. Tuvo la suficiente entrada de aire para poder sobrevivir tanto tiempo”, manifestaron.

Cómo ocurrió el hecho

Hasta el momento, los investigadores saben que el bebé estaba al cuidado de su abuela paterna, Patricia Comer. En un momento de la tarde del lunes 9 de noviembre, la mujer tuvo que salir a hacer un trámite y dejó al pequeño con Michael, su hijo y padre del bebé. A los pocos minutos, llegó una cuidadora a la casa y advirtió que ninguno de los dos estaba en el lugar.

Rápidamente llamó a la Policía del condado y los efectivos comenzaron un intenso operativo de búsqueda. Durante la investigación y, gracias al registro de cámaras de seguridad, se supo que el hombre había estado circulando por la ciudad, pero sin la presencia del niño.

Al cabo de unas horas, los agentes lo interceptaron en una construcción rural de Batesburg-Leesville. El sujeto no llevaba consigo al bebé, por eso, a partir de entonces, se continuó con la búsqueda del menor. Al día siguiente, el martes 10 de noviembre, los policías lo encontraron enterrado en una zona boscosa, a tan solo 50 metros de la casa familiar de los Comer. El pequeño estaba dentro dentro de una jaula metálica para perros y envuelto en una toalla.

El sujeto de 25 años se encuentra detenido sin posibilidad de salir bajo fianza. Foto: Imagen creada con IA

El operativo de arresto del sujeto acusado de matar a su hijo de 11 meses

Jay Koon, sheriff del condado de Lexington, explicó en conferencia de prensa que al iniciar la investigación para encontrar al responsable dieron con la vivienda del padre del bebé. El sujeto se llama Michael Comer: actualmente se encuentra detenido y se le negó la libertad bajo fianza.

Además, el fiscal de la causa lo imputó por los delitos de “intento de asesinato, poner ilegalmente en peligro a un menor y otros cargos vinculados con la interferencia en la custodia del niño”. La próxima audiencia fue fijada para el 10 de diciembre.

Al tiempo que se autorizó el allanamiento de la vivienda de los Comer y el secuestro de sus pertenencias, los investigadores buscan determinar el móvil del crimen. Como posibles motivos se encuentran recientes conflictos con la madre del bebé. Testigos vinculados a la pareja sostuvieron que Michael era una persona “agresiva” y que en octubre de este año había recibido una denuncia por violencia de género. Por ese hecho, se encontraba con libertad condicional.