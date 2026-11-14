comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Combatió junto a San Martín y Bolívar, participó en 5 batallas históricas y se retiró a los 23 años: el pueblo bonaerense de 1.400 habitantes que lleva su nombre

Un pequeño pueblo del oeste bonaerense conserva el nombre de un militar que luchó por la independencia sudamericana. Su historia reúne batallas decisivas, un retiro a los 23 años y un exilio inesperado.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Olavarría
José Valentín de Olavarría, militar que combatió junto a San Martín y Bolívar Foto: Museo Histórico Nacional
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Combatió junto a José de San Martín y Simón Bolívar, participó en batallas decisivas para la independencia sudamericana y pidió retirarse del Ejército con apenas 23 años. José Valentín de Olavarría atravesó campañas militares, disputas políticas y el exilio. Su apellido identifica hoy un pueblo bonaerense fundado décadas después de su muerte.

Se trata de Fortín Olavarría, en el partido de Rivadavia, una localidad de alrededor de 1.400 habitantes, de acuerdo con datos del Censo 2022. Su nombre une las guerras de independencia con la expansión de la frontera bonaerense. El militar nunca conoció el lugar.

José Valentín de Olavarría: de San Martín a la batalla de Ayacucho

Olavarría nació el 13 de febrero de 1801 en Salto, Buenos Aires, cuando todavía existía el Virreinato del Río de la Plata. Hijo de un militar español, se incorporó joven a las fuerzas de San Martín. En 1817, con apenas 16 años, participó en la batalla de Chacabuco, victoria clave para la campaña de Chile.

Olavarría
Retrato histórico del coronel José Valentín de Olavarría Foto: Museo Histórico Nacional

Al año siguiente estuvo en los combates de Cancha Rayada y en Maipú, el 5 de abril de 1818, donde las fuerzas independentistas obtuvieron una victoria fundamental. Después continuó su carrera en Perú, donde resistían ejércitos realistas. Tras el alejamiento de San Martín, combatió bajo el mando de Simón Bolívar y participó en Junín, el 6 de agosto de 1824, y Ayacucho, el 9 de diciembre, dos batallas decisivas.

Contenido Recomendado

En 1610, se completó la cárcel que funcionaba en los patios del Cabildo:267 años después, trasladaron a sus 300 reclusos a lo que hoy es el parque Las Heras

Cárcel Cabildo

144 libros donados, una escuela mixta en 1859 y una lucha contra los castigos físicos:la historia de Juana Manso, la mujer que revolucionó la educación argentina

Juana Manso

Después de Ayacucho, Olavarría solicitó a Bolívar su retiro del servicio militar. El pedido fue aceptado y recibió el grado de coronel. Tenía solo 23 años, después de campañas en varios países. Pero volvería a combatir.

Volvió a combatir y terminó exiliado en Uruguay

A su regreso a Buenos Aires, el coronel se incorporó a la Guerra contra el Imperio del Brasil y participó en la batalla de Ituzaingó, en febrero de 1827. Más adelante, las disputas entre unitarios y federales lo acercaron a las fuerzas de Juan Lavalle y lo enfrentaron políticamente con Juan Manuel de Rosas. La Argentina que había ayudado a independizar atravesaba entonces una etapa de enfrentamientos internos.

Las tensiones lo llevaron a instalarse en Uruguay, donde también intervino en conflictos militares. Murió en Montevideo el 23 de octubre de 1845, a los 44 años. Su nombre, sin embargo, volvería a aparecer en el mapa bonaerense cuando avanzó la construcción de fortines en territorios donde vivían comunidades indígenas.

El origen de Fortín Olavarría, el pueblo que recuerda al coronel

Décadas después de su muerte, el general Conrado Villegas eligió el apellido Olavarría para identificar un puesto militar en el oeste de Buenos Aires. En 1877, Fortín Olavarría ya aparecía en los mapas. Esos establecimientos formaban parte de la expansión de la frontera estatal sobre territorios habitados por pueblos originarios, un proceso atravesado por campañas militares, desplazamientos y la posterior organización de nuevos asentamientos.

Olavarría
Paisaje urbano de la provincia de Buenos Aires Foto: olavarria.gov.ar

La localidad comenzó a tomar forma de manera más estable cuando se distribuyeron terrenos para viviendas y actividades económicas. El 17 de noviembre de 1901 se realizó el primer remate de solares, fecha que se considera fundacional. Con los años llegaron familias, comercios y emprendimientos vinculados con la producción agropecuaria, motor de crecimiento de numerosas poblaciones del interior bonaerense.

Dónde queda Fortín Olavarría y qué conserva de su historia

Fortín Olavarría está sobre la Ruta Nacional 33, a unos 27 kilómetros al sur de América, cabecera del partido de Rivadavia, cerca del límite con La Pampa. Su identidad está ligada a la vida rural, las estancias de la región y el desarrollo del oeste provincial. Aunque su nombre remite a un militar de las guerras independentistas, el pueblo surgió muchos años después, en un contexto histórico muy distinto.

Olavarría
El interior de Olavarría conserva paisajes rurales e históricos Foto: Instagram @canalverte

Esa distancia temporal es precisamente una de sus particularidades: Olavarría murió en 1845 y la localidad reconoce como fecha de fundación a 1901. Entre ambos acontecimientos transcurrieron 56 años. Hoy, el pueblo conserva en su nombre el recuerdo de un coronel que combatió junto a dos grandes protagonistas de la independencia sudamericana y solicitó su primer retiro antes de cumplir los 24 años.

HistoriaTurismoPróceres
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. Transportaron pasajeros durante casi un siglo y fueron retirados en 2013:cómo viajar en los subtes de madera durante la Noche de los Museos 2026

    Transportaron pasajeros durante casi un siglo y fueron retirados en 2013: cómo viajar en los subtes de madera durante la Noche de los Museos 2026

  2. Abandonó la escuela por una enfermedad y se fue a vivir al campo:26 años después, José Hernández publicó los 2.316 versos del Martín Fierro

    Abandonó la escuela por una enfermedad y se fue a vivir al campo: 26 años después, José Hernández publicó los 2.316 versos del Martín Fierro

  3. Dejó atrás años de enfrentamientos para aliarse con Bartolomé Mitre:consiguió 16.000 hectáreas en Buenos Aires y su comunidad perdura 164 años después

    Dejó atrás años de enfrentamientos para aliarse con Bartolomé Mitre: consiguió 16.000 hectáreas en Buenos Aires y su comunidad perdura 164 años después

  4. Hace 123 años, el Perito Moreno cedió 7.500 hectáreas cerca de Bariloche:cómo su donación dio origen al primer parque nacional argentino

    Hace 123 años, el Perito Moreno cedió 7.500 hectáreas cerca de Bariloche: cómo su donación dio origen al primer parque nacional argentino

  5. En 1957 comenzó con 3 rocolas en Mar del Plata, le prestaron 45 máquinas y creó Sacoa:el imperio argentino de los fichines

    En 1957 comenzó con 3 rocolas en Mar del Plata, le prestaron 45 máquinas y creó Sacoa: el imperio argentino de los fichines
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Elecciones 2027 en la Argentina:las provincias que desdoblaron, las que irán con Nación y las que mantienen la incógnita

Elecciones 2027 en la Argentina: las provincias que desdoblaron, las que irán con Nación y las que mantienen la incógnita

Nueva decisión de Milei sobre los F-16:los contratos de los aviones de combate podrán someterse a arbitraje en Estados Unidos

Milei habló con el nuevo presidente de Paraguay y le expresó su respaldo:“Nuestros países son hermanos, tiene en nosotros un socio”

El cruce entre Sandra Pettovello y Luis Barrionuevo en la previa del discurso del Papa León XIV:gritos y amenazas en la UCA

Economía

Black Week Mayorista 2026:cuándo es y qué productos tendrán descuentos en 200 comercios

Black Week Mayorista 2026: cuándo es y qué productos tendrán descuentos en 200 comercios

Hasta 35% de descuento y $40.000 de reintegro:los beneficios para jubilados de ANSES en noviembre 2026

Atención jubilados de la Ley 24.241:Sandra Pettovello confirmó cómo reclamar el reajuste de haberes

Salarios en septiembre 2026:los registrados empataron con la inflación, pero el índice general quedó por debajo

Internacionales

Mientras las aerolíneas trabajan en reprogramar miles de vuelos, el secretario de Transporte de EE.UU. afirmó que “es seguro volar”

Vuelos cancelados en Estados Unidos.

Pesa 2.600 toneladas y mide 133 metros:la tuneladora que debe excavar casi 6 kilómetros en Brasil, pero solo avanza 12 metros por día

Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin, los protagonistas de un histórico encuentro trilateral sobre la “reducción de armas nucleares”

Trump invirtió millones de dólares en Nvidia antes de habilitar la venta de chips a China