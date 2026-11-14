Combatió junto a San Martín y Bolívar, participó en 5 batallas históricas y se retiró a los 23 años: el pueblo bonaerense de 1.400 habitantes que lleva su nombre

José Valentín de Olavarría, militar que combatió junto a San Martín y Bolívar Foto: Museo Histórico Nacional

Combatió junto a José de San Martín y Simón Bolívar, participó en batallas decisivas para la independencia sudamericana y pidió retirarse del Ejército con apenas 23 años. José Valentín de Olavarría atravesó campañas militares, disputas políticas y el exilio. Su apellido identifica hoy un pueblo bonaerense fundado décadas después de su muerte.

Se trata de Fortín Olavarría, en el partido de Rivadavia, una localidad de alrededor de 1.400 habitantes, de acuerdo con datos del Censo 2022. Su nombre une las guerras de independencia con la expansión de la frontera bonaerense. El militar nunca conoció el lugar.

José Valentín de Olavarría: de San Martín a la batalla de Ayacucho

Olavarría nació el 13 de febrero de 1801 en Salto, Buenos Aires, cuando todavía existía el Virreinato del Río de la Plata. Hijo de un militar español, se incorporó joven a las fuerzas de San Martín. En 1817, con apenas 16 años, participó en la batalla de Chacabuco, victoria clave para la campaña de Chile.

Retrato histórico del coronel José Valentín de Olavarría Foto: Museo Histórico Nacional

Al año siguiente estuvo en los combates de Cancha Rayada y en Maipú, el 5 de abril de 1818, donde las fuerzas independentistas obtuvieron una victoria fundamental. Después continuó su carrera en Perú, donde resistían ejércitos realistas. Tras el alejamiento de San Martín, combatió bajo el mando de Simón Bolívar y participó en Junín, el 6 de agosto de 1824, y Ayacucho, el 9 de diciembre, dos batallas decisivas.

Después de Ayacucho, Olavarría solicitó a Bolívar su retiro del servicio militar. El pedido fue aceptado y recibió el grado de coronel. Tenía solo 23 años, después de campañas en varios países. Pero volvería a combatir.

Volvió a combatir y terminó exiliado en Uruguay

A su regreso a Buenos Aires, el coronel se incorporó a la Guerra contra el Imperio del Brasil y participó en la batalla de Ituzaingó, en febrero de 1827. Más adelante, las disputas entre unitarios y federales lo acercaron a las fuerzas de Juan Lavalle y lo enfrentaron políticamente con Juan Manuel de Rosas. La Argentina que había ayudado a independizar atravesaba entonces una etapa de enfrentamientos internos.

Las tensiones lo llevaron a instalarse en Uruguay, donde también intervino en conflictos militares. Murió en Montevideo el 23 de octubre de 1845, a los 44 años. Su nombre, sin embargo, volvería a aparecer en el mapa bonaerense cuando avanzó la construcción de fortines en territorios donde vivían comunidades indígenas.

El origen de Fortín Olavarría, el pueblo que recuerda al coronel

Décadas después de su muerte, el general Conrado Villegas eligió el apellido Olavarría para identificar un puesto militar en el oeste de Buenos Aires. En 1877, Fortín Olavarría ya aparecía en los mapas. Esos establecimientos formaban parte de la expansión de la frontera estatal sobre territorios habitados por pueblos originarios, un proceso atravesado por campañas militares, desplazamientos y la posterior organización de nuevos asentamientos.

Paisaje urbano de la provincia de Buenos Aires Foto: olavarria.gov.ar

La localidad comenzó a tomar forma de manera más estable cuando se distribuyeron terrenos para viviendas y actividades económicas. El 17 de noviembre de 1901 se realizó el primer remate de solares, fecha que se considera fundacional. Con los años llegaron familias, comercios y emprendimientos vinculados con la producción agropecuaria, motor de crecimiento de numerosas poblaciones del interior bonaerense.

Dónde queda Fortín Olavarría y qué conserva de su historia

Fortín Olavarría está sobre la Ruta Nacional 33, a unos 27 kilómetros al sur de América, cabecera del partido de Rivadavia, cerca del límite con La Pampa. Su identidad está ligada a la vida rural, las estancias de la región y el desarrollo del oeste provincial. Aunque su nombre remite a un militar de las guerras independentistas, el pueblo surgió muchos años después, en un contexto histórico muy distinto.

El interior de Olavarría conserva paisajes rurales e históricos Foto: Instagram @canalverte

Esa distancia temporal es precisamente una de sus particularidades: Olavarría murió en 1845 y la localidad reconoce como fecha de fundación a 1901. Entre ambos acontecimientos transcurrieron 56 años. Hoy, el pueblo conserva en su nombre el recuerdo de un coronel que combatió junto a dos grandes protagonistas de la independencia sudamericana y solicitó su primer retiro antes de cumplir los 24 años.