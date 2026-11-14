En 1610, se completó la cárcel que funcionaba en los patios del Cabildo: 267 años después, trasladaron a sus 300 reclusos a lo que hoy es el parque Las Heras

El Cabildo de Buenos Aires, donde funcionó la antigua Cárcel Real Foto: Argentina.gob.ar.

Durante más de dos siglos, el Cabildo de Buenos Aires no solo fue escenario de decisiones políticas, sino también de encierros, castigos y condiciones de vida extremas. En sus patios traseros funcionó una prisión colonial donde los detenidos llegaron a criar animales para alimentarse y pedir limosna a través de las rejas. La historia de aquel establecimiento terminó con un operativo que transformó el sistema penitenciario argentino.

El 28 de mayo de 1877, alrededor de 300 presos fueron trasladados desde el Cabildo hasta la nueva Penitenciaría de Buenos Aires, construida en los terrenos que actualmente ocupa el parque Las Heras, en Palermo. Engrillados de a dos y vigilados por la Guardia Provincial, recorrieron casi siete kilómetros hacia un edificio que prometía terminar con el hacinamiento, aunque imponía un régimen de estricta disciplina.

La historia de la Cárcel Real en los patios traseros del Cabildo

Al principio, los detenidos eran encerrados en el Fuerte o viviendas particulares. En 1608 se construyó un calabozo en el Cabildo y hacia 1610 quedó terminado el edificio inicial, aunque sus instalaciones pronto resultaron insuficientes. En 1613 se añadieron nuevas celdas y sucesivas reformas ampliaron el conjunto. Para 1783 se registraban cinco calabozos, destinados a acusados de delitos, deudores y personas que esperaban decisiones judiciales.

La cárcel colonial que albergó presos durante más de dos siglos Foto: Wikipedia

La prisión siguió funcionando después de la Revolución de Mayo de 1810. Mientras cambiaban las autoridades y la ciudad crecía, los detenidos continuaban alojados junto al centro político y administrativo porteño, en un establecimiento cuya infraestructura había quedado atrasada frente a las necesidades de la época.

Hacinamiento, limosnas y cerdos: la miseria en la que vivían los presos coloniales

Los testimonios históricos describen celdas húmedas, espacios reducidos y una alimentación precaria. Según los registros difundidos por el Museo Histórico Nacional del Cabildo, entre 1776 y 1800 la población carcelaria osciló entre 33 y 130 personas. Los reclusos dependían parcialmente de ayudas externas, y el hacinamiento dificultaba la higiene.

El histórico edificio del Cabildo durante el siglo XIX Foto: Argentina.gob.ar.

Una crónica de 1790 menciona que algunos presos criaban cerdos y carneros para alimentarse. Otros pedían limosnas a quienes pasaban junto a las rejas, práctica prohibida en 1823 durante el gobierno de Martín Rodríguez. Las antiguas paredes de adobe también facilitaban intentos de fuga, aunque fueron reemplazadas progresivamente por estructuras de ladrillo. Pero los problemas persistieron.

28 de mayo de 1877: la logística para trasladar a 300 reclusos engrillados

El 28 de mayo de 1877, la Guardia Provincial organizó el desplazamiento de unos 300 detenidos desde el Cabildo hacia la nueva Penitenciaría de Buenos Aires. Los hombres fueron engrillados de a dos y conducidos en carros celulares tirados por caballos hasta una zona poco urbanizada cercana al camino del Chavango, hoy avenida Las Heras.

Los calabozos coloniales que funcionaron hasta 1877 Foto: Argentina.gob.ar.

El cambio también afectó a las familias, que debieron desplazarse mucho más lejos para visitar a sus allegados. El traslado cerró una etapa iniciada durante la colonia y abrió otra, dominada por edificios diseñados específicamente para controlar los movimientos cotidianos de los internos.

El diseño de la Penitenciaría Nacional: la obra de Bunge y Balbín

Impulsado durante la gobernación de Emilio Castro, el proyecto fue diseñado por el arquitecto Ernesto Bunge, mientras que el ingeniero Valentín Balbín intervino en la adquisición de materiales y equipamiento europeos. La piedra fundamental se colocó el 13 de abril de 1873 y el complejo quedó terminado a comienzos de 1877.

La fachada del viejo presidio

El edificio contaba con cinco pabellones radiales de dos plantas, celdas individuales y talleres, con capacidad proyectada para alrededor de 704 personas. Su trazado permitía vigilar varios corredores desde un punto central. Ocupaba la manzana delimitada hoy por Las Heras, Coronel Díaz, Juncal y Salguero, lejos del centro de entonces.

Enrique O’Gorman: el desafío del primer gobernador de la cárcel modelo

Enrique O’Gorman, hermano de Camila O’Gorman, fue designado gobernador de la penitenciaría el 19 de enero de 1877 y permaneció en el cargo hasta 1887. Le correspondió aplicar un régimen inspirado en el sistema de Auburn, Estados Unidos: aislamiento nocturno, trabajo diurno en talleres, identificación numérica y prohibición de hablar sin permiso.

Con las décadas, el crecimiento urbano rodeó la antigua cárcel de viviendas y avenidas. La penitenciaría dejó de funcionar en 1961 y su demolición avanzó en 1962. Hoy, el parque Las Heras ocupa el mismo terreno donde durante décadas estuvieron los pabellones: un vestigio de su pasado carcelario.