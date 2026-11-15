La planta trepadora superresistente que florece durante 8 meses y atrae mariposas: ideal para jardines, patios y balcones

La Dipladenia se destaca por sus flores de colores intensos, su prolongada floración y su capacidad para decorar jardines, patios y balcones. Foto: Pinterest

Los jardines, balcones y patios pueden transformarse de un momento a otro con una planta trepadora que combine resistencia, crecimiento vigoroso y flores vistosas. Entre las más elegidas, se encuentra la Dipladenia, también conocida como Mandevilla, una especie de origen sudamericano que se destaca por su capacidad para florecer durante gran parte del año en condiciones favorables.

Y además de tener un gran valor ornamental, es una alternativa interesante para quienes buscan sumar color sin tener que dedicarle demasiado tiempo de mantenimiento. Sus flores tienen forma de trompeta y diferentes tonalidades. Pueden atraer mariposas y otros visitantes del jardín, mientras que sus tallos, cubren rejas, pérgolas y estructuras verticales. ¿Cuáles son los principales cuidados recomendados por los mejores jardineros?

La Dipladenia se destaca por sus flores de colores intensos, su prolongada floración y su capacidad para decorar jardines, patios y balcones. Foto: Pinterest

Dipladenia: por qué es una planta trepadora super resistente

La Dipladenia pertenece al género Mandevilla, originaria de regiones tropicales subtropicales de América Central y del Sur. Esta planta de crecimiento rápido, puede desarrollarse como trepadora o como un arbusto, según la variedad y el espacio que haya disponible en cada casa.

Una de sus principales características es su capacidad para soportar períodos de calor y adaptarse al cultivo en macetas, jardines y terrazas. Sus hojas son verdes, brillantes y de aspecto coriáceo, mientras que sus tallos pueden alcanzar varios metros de longitud cuando cuentan con una estructura que los sostenga.

Aunque es considerada una especie resistente y de mantenimiento relativamente sencillo, tiene un punto débil: las bajas temperaturas. Al ser una planta de origen tropical, necesita protección frente al frío intenso y las heladas, que pueden perjudicar su crecimiento y floración.

La Dipladenia se destaca por sus flores de colores intensos, su prolongada floración y su capacidad para decorar jardines, patios y balcones. Foto: Pinterest

Cuidados básicos de la Mandevilla para que crezca fuerte y sana

Para conseguir una planta saludable y con abundantes flores, es importante prestar atención al riego, el sustrato y la fertilización. La Dipladenia necesita tierra fértil, liviana y con un buen drenaje, ya que el exceso de humedad puede provocar que sus raíces se deterioren o se pudran.

Por otro lado, el riego moderado y regular debe mantenerse durante los meses de crecimiento. En primavera y verano, necesita mucha más agua, pero conviene esperar a que la capa superficial del sustrato se seque por completo antes de volver a regar. Durante el otoño y el invierno, en cambio, cuando su actividad disminuye, es necesario reducir la frecuencia.

También es recomendable incorporar fertilizante para plantas con flores durante la temporada de crecimiento, siguiendo las indicaciones del producto. Esto ayuda a mantener la vitalidad de la especie y favorece la aparición de nuevos pimpollos.

Otro aspecto importante es la poda. Retirar las ramas secas y las partes deterioradas permite conservar una estructura ordenada y estimular nuevos brotes. Si se cultiva como trepadora, conviene colocar un tutor, enrejado o soporte para orientar sus tallos.

La Dipladenia se destaca por sus flores de colores intensos, su prolongada floración y su capacidad para decorar jardines, patios y balcones. Foto: Pinterest

Las flores de la Dipladenia: en qué colores viene y en qué se diferencian de otras enredaderas