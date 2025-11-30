Una receta fácil y gourmet para disfrutar de una Navidad diferente: el turrón de chocolate Dubái

El chocolate Dubái es furor y ahora se lo puede incorporar en un turrón navideño. Foto: Foodit.

A menos de un mes para la Navidad, muchas personas comienzan a pensar en opciones gastronómicas y recetas para ese momento del año tan especial.

Y entre todos los manjares que hay para disfrutar, el turrón es uno de los más especiales y grandes protagonistas. Pero no es necesario quedarse con la versión tradicional de este postre, ya que otras alternativas surgen como mucho más apetitosas, como por ejemplo, el turrón de chocolate Dubái.

¿Cómo es la receta del turrón de chocolate Dubái?

Una combinación de cremosidad, crocancia e influencias árabes y mediterráneas, eso es lo que ofrece el turrón de chocolate Dubái.

Este postre se destaca por su contraste de texturas y por su sabor elegante. La mezcla de crema de pistacho, masa kataifi tostada y chocolate negro crea un dulce moderno, sofisticado y sorprendentemente fácil de elaborar en casa con ingredientes sencillos.

Su fusión de culturas y técnicas lo convierte en una opción perfecta tanto para compartir en celebraciones como para regalar como un tentador obsequio gourmet.

La delicia de este turrón de chocolate Dubái. Foto: cookidoo.es

Para hacerlo se necesitan 200 g de chocolate negro, pasta de pistacho, masa kataifi, manteca y, opcionalmente, un toque de tahini, que aporta notas tostadas y típicamente orientales.

El paso a paso de la receta del turrón de chocolate Dubái

Primero, hay que rodear un relleno suave y aromático con una capa exterior de chocolate intenso. El resultado es un turrón compacto, de corte limpio, con capas bien definidas.

Luego hay que tostar la kataifi hasta que quede crujiente, mezclarla con la pasta de pistacho y el azúcar, fundir el chocolate y montar el turrón en capas dentro de un molde forrado.

Tras un par de horas de refrigeración, se obtiene un dulce firme y lleno de matices. Para un acabado perfecto, puede decorarse con pistachos picados.

La delicia del chocolate Dubái en un turrón. Foto: X/@cronopiatw

Además de un intenso y delicioso sabor, esta receta ofrece una composición calórica relativamente equilibrada, dado que cada porción aporta unas 230 calorías, una cantidad moderada de grasas y carbohidratos para tratarse de un postre.

Su conservación en heladera es de hasta 10 días, siempre y cuando esté dentro de un recipiente hermético que mantenga intacta su textura crujiente y la cremosidad interior.

Prepararlo lleva alrededor de 2 horas y media —aunque solo 30 minutos de trabajo activo— y rinde entre 10 y 12 porciones.