Ideales para Navidad: cinco recetas y todos los secretos para cocinar carne a la olla con diferentes guarniciones exquisitas
Es una manera de cocinar que saca provecho de las verduras de estación y de la cocción lenta, una técnica clave para intensificar los sabores y lograr carnes más jugosas y tiernas.
La carne a la olla es una de las preparaciones más sabrosas y reconfortantes de la cocina casera. Es una tradición que atraviesa generaciones y da lugar a pucheros, guisos y estofados, entre muchas otras recetas, todas basadas en técnicas que aprovechan la cocción lenta para concentrar sabores y resaltar los jugos de la carne.
Cocinar a fuego lento, en una sola olla, invita a compartir tiempos largos, charlas y esos aromas que llenan la casa. Es una forma de cocinar que aprovecha verduras de estación y permite jugar con distintos acompañamientos para renovar platos clásicos sin perder su esencia.
Secretos clave para que la carne a la olla quede realmente rica, tierna y llena de sabor
- Elegir el corte correcto: para la olla, los mejores son los cortes con algo de grasa y tejido: paleta, aguja, roast beef, osobuco, falda o garrón. Con cocción lenta se vuelven súper tiernos y sabrosos.
- Sellar bien la carne: antes de agregar líquidos, dorar la carne a fuego fuerte. Este paso concentra los jugos y aporta sabor. No amontonar los trozos: es mejor hacerlo en tandas.
- Cocción lenta y pareja: el gran secreto es el tiempo. Fuego bajo y paciencia, ya que la carne necesita ablandarse despacio para quedar jugosa, no hervida.
- No pasarse con el líquido: agregar caldo, agua o vino solo hasta cubrir apenas la carne. Demasiado líquido lava los sabores y deja el guiso aguado.
- Condimentar en el momento justo: la sal puede ir al principio o a mitad de cocción, pero las hierbas y especias (laurel, tomillo, romero, pimentón) conviene sumarlas sin exceso y ajustar al final.
- Usar una buena olla: las ollas de fondo grueso o de hierro distribuyen mejor el calor y evitan que se pegue. Eso marca la diferencia.
- Revolver lo justo: no hace falta estar moviendo todo el tiempo. Revolver de vez en cuando alcanza para que no se pegue y se cocine parejo.
- Dejar reposar: si es posible, dejar reposar el plato unos minutos (o incluso de un día para otro). La carne a la olla siempre está más rica recalentada.
- Acompañamientos simples: puré, arroz, polenta o papas al vapor ayudan a equilibrar el plato y a disfrutar bien la salsa.
Estofado tradicional de carne con papas al vapor
Ingredientes
- 1 kg de carne para guiso (paleta, aguja o roast beef), cortada en cubos
- 2 cebollas grandes, picadas
- 2 zanahorias, en rodajas
- 1 morrón rojo, en tiras
- 3 dientes de ajo, picados
- 400 g de tomate triturado
- 2 hojas de laurel
- 1 copa de vino tinto
- Sal, pimienta y pimentón
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 3 papas medianas, en cubos
- Caldo o agua, lo necesario
Paso a paso
- Calentar el aceite en una olla amplia y dorar la carne. Condimentar, retirar y reservar.
- En el mismo recipiente saltear la cebolla, la zanahoria, el morrón y el ajo.
- Volver a incorporar la carne, sumar el vino y dejar reducir.
- Agregar el tomate, el laurel y los condimentos, cubrir apenas con caldo y cocinar tapado a fuego bajo durante una hora y media, revolviendo de tanto en tanto.
- Aparte, hervir las papas hasta que estén tiernas y servirlas como acompañamiento.
Osobuco braseado con polenta suave
Ingredientes
- 1 kg de osobuco en rodajas
- 2 cucharadas de harina
- 2 dientes de ajo, picados
- 1 cebolla
- 2 zanahorias
- 1 rama de apio
- 1 hoja de laurel
- 1 vaso de vino blanco
- 500 ml de caldo
- Sal, pimienta y romero
- 250 g de polenta instantánea
- 1 litro de leche
- 2 cucharadas de manteca
- Queso rallado a gusto
Paso a paso
- Condimentar el osobuco, pasarlo por harina y sellarlo en una olla caliente.
- Retirar y, en ese fondo, saltear ajo, cebolla, zanahoria y apio.
- Agregar laurel, romero y vino, dejar evaporar y sumar el caldo.
- Volver a colocar la carne, tapar y cocinar a fuego bajo durante dos horas.
- Para la polenta, calentar la leche, incorporar la polenta en forma de lluvia y cocinar revolviendo. Terminar con manteca y queso.
- Servir el osobuco sobre una base cremosa de polenta.
Guiso de carne al estilo bourguignon con arroz blanco
Ingredientes
- 1 kg de carne para guiso
- 4 cebollitas de verdeo
- 2 zanahorias
- 200 g de champiñones
- 2 dientes de ajo
- 1 rama de tomillo
- 1 hoja de laurel
- 1 cucharada de tomate concentrado
- 750 ml de vino tinto
- Sal, pimienta y aceite de oliva
- 250 g de arroz largo
Paso a paso
- Sellar la carne en una olla con aceite y reservar.
- Rehogar el verdeo, las zanahorias, el ajo y los champiñones.
- Volver a sumar la carne, incorporar el tomate concentrado, las hierbas y cubrir con vino.
- Tapar y cocinar a fuego bajo durante dos horas.
- Aparte, preparar el arroz según el envase.
- Servir el guiso bien caliente acompañado de arroz blanco.
Colita de cuadril a la olla con puré de calabaza
Ingredientes
- 1 colita de cuadril
- 4 dientes de ajo
- 1 cebolla morada
- 1 vaso chico de vino blanco
- 2 ramas de romero
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta
- 1 kg de calabaza
- 1 cucharada de manteca
- Sal y nuez moscada
Paso a paso
- Dorar la colita de cuadril por todos sus lados en una olla con aceite.
- Agregar el ajo, la cebolla en aros y el romero, salpimentar y desglasar con vino.
- Tapar y cocinar a fuego bajo durante una hora y media, girando la carne ocasionalmente.
- Hervir la calabaza hasta que esté tierna y hacer un puré con manteca, sal y nuez moscada.
- Servir la carne en rodajas con el puré.
Carbonada clásica con choclo y duraznos
Ingredientes
- 750 g de carne en cubos
- 2 cebollas
- 1 morrón rojo
- 2 papas
- 1 batata
- 1 choclo
- 1 tomate grande
- 1 cubo de caldo de verduras
- 2 duraznos en almíbar
- Sal, pimienta y orégano
- 2 litros de agua
Paso a paso
- Dorar la carne en la olla, sumar cebolla y morrón picados y cocinar unos minutos.
- Incorporar las papas y la batata en cubos, el choclo en rodajas, el tomate, el caldo y el agua.
- Condimentar y cocinar a fuego bajo durante una hora y media.
- Agregar los duraznos hacia el final de la cocción y servir bien caliente.
