Ideales para Navidad: cinco recetas y todos los secretos para cocinar carne a la olla con diferentes guarniciones exquisitas

Es una manera de cocinar que saca provecho de las verduras de estación y de la cocción lenta, una técnica clave para intensificar los sabores y lograr carnes más jugosas y tiernas.

martes, 23 de diciembre de 2025, 21:36
La carne a la olla es una de las preparaciones más sabrosas y reconfortantes de la cocina casera. Foto: Freepik.

La carne a la olla es una de las preparaciones más sabrosas y reconfortantes de la cocina casera. Es una tradición que atraviesa generaciones y da lugar a pucheros, guisos y estofados, entre muchas otras recetas, todas basadas en técnicas que aprovechan la cocción lenta para concentrar sabores y resaltar los jugos de la carne.

Cocinar a fuego lento, en una sola olla, invita a compartir tiempos largos, charlas y esos aromas que llenan la casa. Es una forma de cocinar que aprovecha verduras de estación y permite jugar con distintos acompañamientos para renovar platos clásicos sin perder su esencia.

Secretos clave para que la carne a la olla quede realmente rica, tierna y llena de sabor

  1. Elegir el corte correcto: para la olla, los mejores son los cortes con algo de grasa y tejido: paleta, aguja, roast beef, osobuco, falda o garrón. Con cocción lenta se vuelven súper tiernos y sabrosos.
  2. Sellar bien la carne: antes de agregar líquidos, dorar la carne a fuego fuerte. Este paso concentra los jugos y aporta sabor. No amontonar los trozos: es mejor hacerlo en tandas.
  3. Cocción lenta y pareja: el gran secreto es el tiempo. Fuego bajo y paciencia, ya que la carne necesita ablandarse despacio para quedar jugosa, no hervida.
  4. No pasarse con el líquido: agregar caldo, agua o vino solo hasta cubrir apenas la carne. Demasiado líquido lava los sabores y deja el guiso aguado.
  5. Condimentar en el momento justo: la sal puede ir al principio o a mitad de cocción, pero las hierbas y especias (laurel, tomillo, romero, pimentón) conviene sumarlas sin exceso y ajustar al final.
  6. Usar una buena olla: las ollas de fondo grueso o de hierro distribuyen mejor el calor y evitan que se pegue. Eso marca la diferencia.
  7. Revolver lo justo: no hace falta estar moviendo todo el tiempo. Revolver de vez en cuando alcanza para que no se pegue y se cocine parejo.
  8. Dejar reposar: si es posible, dejar reposar el plato unos minutos (o incluso de un día para otro). La carne a la olla siempre está más rica recalentada.
  9. Acompañamientos simples: puré, arroz, polenta o papas al vapor ayudan a equilibrar el plato y a disfrutar bien la salsa.
Carne a la olla, la nueva técnica de cocción que es tendencia. Foto: Unsplash.

Estofado tradicional de carne con papas al vapor

Ingredientes

  • 1 kg de carne para guiso (paleta, aguja o roast beef), cortada en cubos
  • 2 cebollas grandes, picadas
  • 2 zanahorias, en rodajas
  • 1 morrón rojo, en tiras
  • 3 dientes de ajo, picados
  • 400 g de tomate triturado
  • 2 hojas de laurel
  • 1 copa de vino tinto
  • Sal, pimienta y pimentón
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 3 papas medianas, en cubos
  • Caldo o agua, lo necesario

Paso a paso

  1. Calentar el aceite en una olla amplia y dorar la carne. Condimentar, retirar y reservar.
  2. En el mismo recipiente saltear la cebolla, la zanahoria, el morrón y el ajo.
  3. Volver a incorporar la carne, sumar el vino y dejar reducir.
  4. Agregar el tomate, el laurel y los condimentos, cubrir apenas con caldo y cocinar tapado a fuego bajo durante una hora y media, revolviendo de tanto en tanto.
  5. Aparte, hervir las papas hasta que estén tiernas y servirlas como acompañamiento.
Carne a la olla. Foto: Freepik.

Osobuco braseado con polenta suave

Ingredientes

  • 1 kg de osobuco en rodajas
  • 2 cucharadas de harina
  • 2 dientes de ajo, picados
  • 1 cebolla
  • 2 zanahorias
  • 1 rama de apio
  • 1 hoja de laurel
  • 1 vaso de vino blanco
  • 500 ml de caldo
  • Sal, pimienta y romero
  • 250 g de polenta instantánea
  • 1 litro de leche
  • 2 cucharadas de manteca
  • Queso rallado a gusto

Paso a paso

  1. Condimentar el osobuco, pasarlo por harina y sellarlo en una olla caliente.
  2. Retirar y, en ese fondo, saltear ajo, cebolla, zanahoria y apio.
  3. Agregar laurel, romero y vino, dejar evaporar y sumar el caldo.
  4. Volver a colocar la carne, tapar y cocinar a fuego bajo durante dos horas.
  5. Para la polenta, calentar la leche, incorporar la polenta en forma de lluvia y cocinar revolviendo. Terminar con manteca y queso.
  6. Servir el osobuco sobre una base cremosa de polenta.

Guiso de carne al estilo bourguignon con arroz blanco

Ingredientes

  • 1 kg de carne para guiso
  • 4 cebollitas de verdeo
  • 2 zanahorias
  • 200 g de champiñones
  • 2 dientes de ajo
  • 1 rama de tomillo
  • 1 hoja de laurel
  • 1 cucharada de tomate concentrado
  • 750 ml de vino tinto
  • Sal, pimienta y aceite de oliva
  • 250 g de arroz largo

Paso a paso

  1. Sellar la carne en una olla con aceite y reservar.
  2. Rehogar el verdeo, las zanahorias, el ajo y los champiñones.
  3. Volver a sumar la carne, incorporar el tomate concentrado, las hierbas y cubrir con vino.
  4. Tapar y cocinar a fuego bajo durante dos horas.
  5. Aparte, preparar el arroz según el envase.
  6. Servir el guiso bien caliente acompañado de arroz blanco.
Carne a la olla. Foto: Freepik.

Colita de cuadril a la olla con puré de calabaza

Ingredientes

  • 1 colita de cuadril
  • 4 dientes de ajo
  • 1 cebolla morada
  • 1 vaso chico de vino blanco
  • 2 ramas de romero
  • Aceite de oliva
  • Sal y pimienta
  • 1 kg de calabaza
  • 1 cucharada de manteca
  • Sal y nuez moscada

Paso a paso

  1. Dorar la colita de cuadril por todos sus lados en una olla con aceite.
  2. Agregar el ajo, la cebolla en aros y el romero, salpimentar y desglasar con vino.
  3. Tapar y cocinar a fuego bajo durante una hora y media, girando la carne ocasionalmente.
  4. Hervir la calabaza hasta que esté tierna y hacer un puré con manteca, sal y nuez moscada.
  5. Servir la carne en rodajas con el puré.
Carne a la olla, la nueva técnica de cocción que es tendencia. Foto: Unsplash.

Carbonada clásica con choclo y duraznos

Ingredientes

  • 750 g de carne en cubos
  • 2 cebollas
  • 1 morrón rojo
  • 2 papas
  • 1 batata
  • 1 choclo
  • 1 tomate grande
  • 1 cubo de caldo de verduras
  • 2 duraznos en almíbar
  • Sal, pimienta y orégano
  • 2 litros de agua

Paso a paso

  1. Dorar la carne en la olla, sumar cebolla y morrón picados y cocinar unos minutos.
  2. Incorporar las papas y la batata en cubos, el choclo en rodajas, el tomate, el caldo y el agua.
  3. Condimentar y cocinar a fuego bajo durante una hora y media.
  4. Agregar los duraznos hacia el final de la cocción y servir bien caliente.