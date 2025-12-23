Ideales para Navidad: cinco recetas y todos los secretos para cocinar carne a la olla con diferentes guarniciones exquisitas

Es una manera de cocinar que saca provecho de las verduras de estación y de la cocción lenta, una técnica clave para intensificar los sabores y lograr carnes más jugosas y tiernas.

La carne a la olla es una de las preparaciones más sabrosas y reconfortantes de la cocina casera. Foto: Freepik.

La carne a la olla es una de las preparaciones más sabrosas y reconfortantes de la cocina casera. Es una tradición que atraviesa generaciones y da lugar a pucheros, guisos y estofados, entre muchas otras recetas, todas basadas en técnicas que aprovechan la cocción lenta para concentrar sabores y resaltar los jugos de la carne.

Cocinar a fuego lento, en una sola olla, invita a compartir tiempos largos, charlas y esos aromas que llenan la casa. Es una forma de cocinar que aprovecha verduras de estación y permite jugar con distintos acompañamientos para renovar platos clásicos sin perder su esencia.

Secretos clave para que la carne a la olla quede realmente rica, tierna y llena de sabor

Elegir el corte correcto: para la olla, los mejores son los cortes con algo de grasa y tejido: paleta, aguja, roast beef, osobuco, falda o garrón. Con cocción lenta se vuelven súper tiernos y sabrosos. Sellar bien la carne: antes de agregar líquidos, dorar la carne a fuego fuerte. Este paso concentra los jugos y aporta sabor. No amontonar los trozos: es mejor hacerlo en tandas. Cocción lenta y pareja: el gran secreto es el tiempo. Fuego bajo y paciencia, ya que la carne necesita ablandarse despacio para quedar jugosa, no hervida. No pasarse con el líquido: agregar caldo, agua o vino solo hasta cubrir apenas la carne. Demasiado líquido lava los sabores y deja el guiso aguado. Condimentar en el momento justo: la sal puede ir al principio o a mitad de cocción, pero las hierbas y especias (laurel, tomillo, romero, pimentón) conviene sumarlas sin exceso y ajustar al final. Usar una buena olla: las ollas de fondo grueso o de hierro distribuyen mejor el calor y evitan que se pegue. Eso marca la diferencia. Revolver lo justo: no hace falta estar moviendo todo el tiempo. Revolver de vez en cuando alcanza para que no se pegue y se cocine parejo. Dejar reposar: si es posible, dejar reposar el plato unos minutos (o incluso de un día para otro). La carne a la olla siempre está más rica recalentada. Acompañamientos simples: puré, arroz, polenta o papas al vapor ayudan a equilibrar el plato y a disfrutar bien la salsa.

Carne a la olla, la nueva técnica de cocción que es tendencia. Foto: Unsplash.

Estofado tradicional de carne con papas al vapor

Ingredientes

1 kg de carne para guiso (paleta, aguja o roast beef), cortada en cubos

2 cebollas grandes, picadas

2 zanahorias, en rodajas

1 morrón rojo, en tiras

3 dientes de ajo, picados

400 g de tomate triturado

2 hojas de laurel

1 copa de vino tinto

Sal, pimienta y pimentón

2 cucharadas de aceite de oliva

3 papas medianas, en cubos

Caldo o agua, lo necesario

Paso a paso

Calentar el aceite en una olla amplia y dorar la carne. Condimentar, retirar y reservar. En el mismo recipiente saltear la cebolla, la zanahoria, el morrón y el ajo. Volver a incorporar la carne, sumar el vino y dejar reducir. Agregar el tomate, el laurel y los condimentos, cubrir apenas con caldo y cocinar tapado a fuego bajo durante una hora y media, revolviendo de tanto en tanto. Aparte, hervir las papas hasta que estén tiernas y servirlas como acompañamiento.

Carne a la olla. Foto: Freepik.

Osobuco braseado con polenta suave

Ingredientes

1 kg de osobuco en rodajas

2 cucharadas de harina

2 dientes de ajo, picados

1 cebolla

2 zanahorias

1 rama de apio

1 hoja de laurel

1 vaso de vino blanco

500 ml de caldo

Sal, pimienta y romero

250 g de polenta instantánea

1 litro de leche

2 cucharadas de manteca

Queso rallado a gusto

Paso a paso

Condimentar el osobuco, pasarlo por harina y sellarlo en una olla caliente. Retirar y, en ese fondo, saltear ajo, cebolla, zanahoria y apio. Agregar laurel, romero y vino, dejar evaporar y sumar el caldo. Volver a colocar la carne, tapar y cocinar a fuego bajo durante dos horas. Para la polenta, calentar la leche, incorporar la polenta en forma de lluvia y cocinar revolviendo. Terminar con manteca y queso. Servir el osobuco sobre una base cremosa de polenta.

Guiso de carne al estilo bourguignon con arroz blanco

Ingredientes

1 kg de carne para guiso

4 cebollitas de verdeo

2 zanahorias

200 g de champiñones

2 dientes de ajo

1 rama de tomillo

1 hoja de laurel

1 cucharada de tomate concentrado

750 ml de vino tinto

Sal, pimienta y aceite de oliva

250 g de arroz largo

Paso a paso

Sellar la carne en una olla con aceite y reservar. Rehogar el verdeo, las zanahorias, el ajo y los champiñones. Volver a sumar la carne, incorporar el tomate concentrado, las hierbas y cubrir con vino. Tapar y cocinar a fuego bajo durante dos horas. Aparte, preparar el arroz según el envase. Servir el guiso bien caliente acompañado de arroz blanco.

Carne a la olla. Foto: Freepik.

Colita de cuadril a la olla con puré de calabaza

Ingredientes

1 colita de cuadril

4 dientes de ajo

1 cebolla morada

1 vaso chico de vino blanco

2 ramas de romero

Aceite de oliva

Sal y pimienta

1 kg de calabaza

1 cucharada de manteca

Sal y nuez moscada

Paso a paso

Dorar la colita de cuadril por todos sus lados en una olla con aceite. Agregar el ajo, la cebolla en aros y el romero, salpimentar y desglasar con vino. Tapar y cocinar a fuego bajo durante una hora y media, girando la carne ocasionalmente. Hervir la calabaza hasta que esté tierna y hacer un puré con manteca, sal y nuez moscada. Servir la carne en rodajas con el puré.

Carne a la olla, la nueva técnica de cocción que es tendencia. Foto: Unsplash.

Carbonada clásica con choclo y duraznos

Ingredientes

750 g de carne en cubos

2 cebollas

1 morrón rojo

2 papas

1 batata

1 choclo

1 tomate grande

1 cubo de caldo de verduras

2 duraznos en almíbar

Sal, pimienta y orégano

2 litros de agua

Paso a paso