Un postre clásico para Navidad: tiramisú en 6 pasos, rápido y con ingredientes fáciles de conseguir
Esta delicia dulce, que se caracteriza por el sabor a café, es muy fácil de hacer de forma casera desde casa.
El tiramisú es un increíble postre italiano que traspasó fronteras y se convirtió en una de las delicias dulces más famosas a nivel mundial. Esta torta se caracteriza por su humedad y por su desbordante sabor a café, y además, porque prepararla de forma casera es muy simple.
El nombre de esta torta fría se traduce cómo “levántame el ánimo”, debido a su sabor dulce y suave, y porque uno de sus ingredientes principales es el café fuerte. Se cree que esta delicia se originó en el siglo XVII.
Este postre se monta en capas alternadas de crema y bizcochos extremadamente húmedos. La estrella de la receta italiana clásica es el queso mascarpone que le da una exquisita cuota de suavidad y un sabor que combina perfecto con el cacao y el café.
Los ingredientes para preparar tiramisú son muy fáciles de conseguir:
- 4 yemas de huevo.
- 1 taza (200 g) de azúcar.
- 1 taza (240 ml) de café fuerte, enfriado.
- 1 taza (240 ml) de crema para batir.
- 250 g de queso mascarpone o queso crema.
- 1 paquete de vainillas.
- Cacao en polvo para espolvorear.
Paso a paso: cómo hacer tiramisú casero
Crear esta delicia desde casa es muy fácil y solo hay que seguir 6 pasos:
- Preparar una taza de café fuerte y dejar enfriar.
- Batir las yemas de huevo con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa y homogénea. Agregar el queso mascarpone o queso crema a la mezcla y batir hasta que esté suave.
- En otro tazón, batir la crema hasta que formen picos suaves.
- Agregar la crema batida a la mezcla de yemas y queso con movimientos envolventes hasta obtener una mezcla uniforme.
- Hundir las vainillas en el café frío e ir armando capas alternando con mezcla.
- Refrigerar el tiramisú durante al menos 4 horas o durante toda la noche para que los sabores se concentren.