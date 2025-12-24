Un postre clásico para Navidad: tiramisú en 6 pasos, rápido y con ingredientes fáciles de conseguir

Esta delicia dulce, que se caracteriza por el sabor a café, es muy fácil de hacer de forma casera desde casa.

Un postre clásico para Navidad. Foto: Freepik.

El tiramisú es un increíble postre italiano que traspasó fronteras y se convirtió en una de las delicias dulces más famosas a nivel mundial. Esta torta se caracteriza por su humedad y por su desbordante sabor a café, y además, porque prepararla de forma casera es muy simple.

El nombre de esta torta fría se traduce cómo “levántame el ánimo”, debido a su sabor dulce y suave, y porque uno de sus ingredientes principales es el café fuerte. Se cree que esta delicia se originó en el siglo XVII.

Este postre se monta en capas alternadas de crema y bizcochos extremadamente húmedos. La estrella de la receta italiana clásica es el queso mascarpone que le da una exquisita cuota de suavidad y un sabor que combina perfecto con el cacao y el café.

Cómo hacer tiramisú en 6 simples pasos. Foto: Freepik.

Los ingredientes para preparar tiramisú son muy fáciles de conseguir:

  • 4 yemas de huevo.
  • 1 taza (200 g) de azúcar.
  • 1 taza (240 ml) de café fuerte, enfriado.
  • 1 taza (240 ml) de crema para batir.
  • 250 g de queso mascarpone o queso crema.
  • 1 paquete de vainillas.
  • Cacao en polvo para espolvorear.

Paso a paso: cómo hacer tiramisú casero

Crear esta delicia desde casa es muy fácil y solo hay que seguir 6 pasos:

  1. Preparar una taza de café fuerte y dejar enfriar.
  2. Batir las yemas de huevo con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa y homogénea. Agregar el queso mascarpone o queso crema a la mezcla y batir hasta que esté suave.
  3. En otro tazón, batir la crema hasta que formen picos suaves.
  4. Agregar la crema batida a la mezcla de yemas y queso con movimientos envolventes hasta obtener una mezcla uniforme.
  5. Hundir las vainillas en el café frío e ir armando capas alternando con mezcla.
  6. Refrigerar el tiramisú durante al menos 4 horas o durante toda la noche para que los sabores se concentren.