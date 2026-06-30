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Chipá rellenos de queso para las vacaciones de invierno: la receta ideal para hacer con los más chicos

Esta comida típica del noroeste argentino es una de las más elegidas por todos, ya que tiene un sabor irresistible gracias a los quesos que lo caracterizan.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Preparación:
30 min
Cocción:
20 min
Total:
50 min
Chipá para las vacaciones de invierno.
Chipá para las vacaciones de invierno. Foto: Freepik.
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Con la llegada del frío, pocas cosas son tan tentadoras como un chipá recién horneado. Crocante por fuera, suave por dentro y con mucho queso, esta receta es perfecta para compartir en familia durante las vacaciones de invierno, ya sea en el desayuno, la merienda o como acompañamiento del mate.

Preparar chipá casero es una actividad ideal para hacer con los chicos durante las vacaciones de invierno. La receta es sencilla, lleva pocos ingredientes y el resultado es un clásico irresistible que perfuma toda la casa. Además, pueden conservarse en un recipiente hermético durante un par de días o congelarse antes de hornear para tener siempre una tanda lista.

Receta para hacer chipá con los más chicos. Foto: Freepik.

Ingredientes para hacer chipá con los más chicos

  • 500 g de almidón de mandioca
  • 250 g de queso semiduro rallado (Mar del Plata, Pategrás o Gouda)
  • 250 g de queso parmesano o reggianito rallado
  • 2 huevos
  • 100 g de manteca a temperatura ambiente
  • 150 ml de leche (aproximadamente)
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de polvo para hornear (opcional, para que queden más aireados)

Paso a paso para los chipá rellenos de queso

  1. En un bowl grande, mezclar el almidón de mandioca con la sal y el polvo para hornear.
  2. Agregar la manteca blanda y deshacerla con las manos hasta integrar.
  3. Incorporar los quesos rallados y mezclar bien.
  4. Añadir los huevos y comenzar a unir la preparación.
  5. Agregar la leche de a poco hasta obtener una masa suave, húmeda y que no se pegue a las manos.
  6. Formar bolitas del tamaño de una nuez y colocarlas sobre una placa enmantecada o con papel manteca, dejando unos centímetros entre cada una.
  7. Llevar a horno precalentado a 200 °C durante 15 a 20 minutos, hasta que estén apenas dorados.
¿Cuál es el secreto para que queden irresistibles? Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

El secreto para que queden irresistibles

  • Usar una mezcla de quesos aporta más sabor y una textura mucho más elástica.
  • No amasar en exceso para que el chipá conserve su característica suavidad.
  • Hornearlos a temperatura alta ayuda a formar una costra dorada mientras el interior permanece tierno.
  • Comerlos recién salidos del horno es la mejor opción, cuando el queso todavía está bien fundido.
RecetaComida
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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