Chipá rellenos de queso para las vacaciones de invierno: la receta ideal para hacer con los más chicos

Con la llegada del frío, pocas cosas son tan tentadoras como un chipá recién horneado. Crocante por fuera, suave por dentro y con mucho queso, esta receta es perfecta para compartir en familia durante las vacaciones de invierno, ya sea en el desayuno, la merienda o como acompañamiento del mate.
Preparar chipá casero es una actividad ideal para hacer con los chicos durante las vacaciones de invierno. La receta es sencilla, lleva pocos ingredientes y el resultado es un clásico irresistible que perfuma toda la casa. Además, pueden conservarse en un recipiente hermético durante un par de días o congelarse antes de hornear para tener siempre una tanda lista.
Ingredientes para hacer chipá con los más chicos
500 g de almidón de mandioca
250 g de queso semiduro rallado (Mar del Plata, Pategrás o Gouda)
250 g de queso parmesano o reggianito rallado
2 huevos
100 g de manteca a temperatura ambiente
150 ml de leche (aproximadamente)
1 cucharadita de sal
1 cucharadita de polvo para hornear (opcional, para que queden más aireados)
Paso a paso para los chipá rellenos de queso
En un bowl grande, mezclar el almidón de mandioca con la sal y el polvo para hornear.
Agregar la manteca blanda y deshacerla con las manos hasta integrar.
Incorporar los quesos rallados y mezclar bien.
Añadir los huevos y comenzar a unir la preparación.
Agregar la leche de a poco hasta obtener una masa suave, húmeda y que no se pegue a las manos.
Formar bolitas del tamaño de una nuez y colocarlas sobre una placa enmantecada o con papel manteca, dejando unos centímetros entre cada una.
Llevar a horno precalentado a 200 °C durante 15 a 20 minutos, hasta que estén apenas dorados.
El secreto para que queden irresistibles
Usar una mezcla de quesos aporta más sabor y una textura mucho más elástica.
No amasar en exceso para que el chipá conserve su característica suavidad.
Hornearlos a temperatura alta ayuda a formar una costra dorada mientras el interior permanece tierno.
Comerlos recién salidos del horno es la mejor opción, cuando el queso todavía está bien fundido.