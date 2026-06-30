Chipá rellenos de queso para las vacaciones de invierno: la receta ideal para hacer con los más chicos

Con la llegada del frío, pocas cosas son tan tentadoras como un chipá recién horneado. Crocante por fuera, suave por dentro y con mucho queso, esta receta es perfecta para compartir en familia durante las vacaciones de invierno, ya sea en el desayuno, la merienda o como acompañamiento del mate.

Preparar chipá casero es una actividad ideal para hacer con los chicos durante las vacaciones de invierno. La receta es sencilla, lleva pocos ingredientes y el resultado es un clásico irresistible que perfuma toda la casa. Además, pueden conservarse en un recipiente hermético durante un par de días o congelarse antes de hornear para tener siempre una tanda lista.

Receta para hacer chipá con los más chicos. Foto: Freepik.

Ingredientes para hacer chipá con los más chicos

500 g de almidón de mandioca

250 g de queso semiduro rallado (Mar del Plata, Pategrás o Gouda)

250 g de queso parmesano o reggianito rallado

2 huevos

100 g de manteca a temperatura ambiente

150 ml de leche (aproximadamente)

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de polvo para hornear (opcional, para que queden más aireados)

Paso a paso para los chipá rellenos de queso

En un bowl grande, mezclar el almidón de mandioca con la sal y el polvo para hornear. Agregar la manteca blanda y deshacerla con las manos hasta integrar. Incorporar los quesos rallados y mezclar bien. Añadir los huevos y comenzar a unir la preparación. Agregar la leche de a poco hasta obtener una masa suave, húmeda y que no se pegue a las manos. Formar bolitas del tamaño de una nuez y colocarlas sobre una placa enmantecada o con papel manteca, dejando unos centímetros entre cada una. Llevar a horno precalentado a 200 °C durante 15 a 20 minutos, hasta que estén apenas dorados.

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