comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

No necesita horno, lleva solo 4 ingredientes y es un postre ideal para resolver en poco tiempo

Si buscás un postre fresco, cremoso y rápido de preparar, la Carlota de duraznos es tu mejor aliada. Con solo cuatro ingredientes y sin necesidad de prender el horno, esta receta infalible te permite resolver el menú dulce en muy poco tiempo. Descubrí el paso a paso para lograr una textura perfecta y sorprender a todos.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La Carlota de duraznos no requiere de horno y es un postre exquisito.
La Carlota de duraznos no requiere de horno y es un postre exquisito. Foto: Imagen creada por Gemini IA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La carlota de duraznos es una alternativa perfecta para quienes buscan un postre fresco, cremoso y sencillo sin necesidad de encender la cocina. Existen numerosas versiones de esta receta, pero una de las más prácticas y rendidoras se puede resolver con muy pocos ingredientes, todos fáciles de conseguir, y unas horas de frío.

La lógica de esta preparación es muy simple: una crema suave de fruta se intercala con capas de galletitas. Durante el reposo en la heladera, estas absorben la humedad justa y se ablandan hasta formar una estructura consistente. El resultado final permite que pueda servirse directamente desde una fuente o cortarse en prolijas porciones, siendo la opción perfecta para sorprender a tu familia o invitados invirtiendo muy poco tiempo.

Qué se necesita para hacer una Carlota de duraznos: lista de ingredientes

Existen versiones de esta receta que incorporan queso crema, leche evaporada o incluso jugo de limón, pero la realidad es que esos agregados no son indispensables para esta preparación. Para hacerla en una fuente mediana, solo necesitarás:

  • 1 lata grande de duraznos en almíbar.
  • 1 paquete de galletitas dulces (preferentemente María o vainillas).
  • 1 lata de leche condensada (de aproximadamente 395 gramos).
  • 300 ml de crema de leche.

Los duraznos enlatados funcionan especialmente bien aquí porque, además de aportar el dulzor de la fruta, permiten utilizar una parte de su propio líquido conservante para humedecer ligeramente la base.

Contenido Recomendado

Cómo hacer paella en casa:guía completa y fácil para lograr que te quede rica, jugosa y rendidora

Cómo hacer paella en casa: guía completa y fácil para lograr que te quede rica, jugosa y rendidora

Receta de bizcochuelo fácil y liviana:se perfuma con un cítrico y no lleva azúcar ni harina

Receta de bizcochuelo fácil y liviana: se perfuma con un cítrico y no lleva azúcar ni harina
Carlota de duraznos
Un postre fresco, dulce y con pocos ingredientes. Foto: Imagen creada con Gemini IA

Paso a paso: cómo preparar una Carlota de duraznos

El armado es sumamente rápido. Solo debes seguir estas instrucciones:

  1. Escurrir bien los duraznos y reservar una pequeña cantidad del almíbar en un plato hondo o bowl.
  2. Separar algunas rodajas de la fruta para utilizarlas en la decoración final.
  3. Procesar el resto de los duraznos hasta obtener un puré sin grumos.
  4. Batir la crema de leche fría hasta que comience a tomar cuerpo (punto medio).
  5. Incorporar la leche condensada realizando movimientos suaves para no bajar el batido.
  6. Agregar el puré de duraznos y mezclar todo hasta obtener una crema uniforme y homogénea.
  7. Colocar una capa fina de esta preparación en la base de la fuente elegida.
  8. Cubrir con galletitas o vainillas ligeramente humedecidas con el almíbar que habías reservado.
  9. Repetir las capas intercalando ambas preparaciones hasta terminar con crema en la parte superior.
  10. Decorar con los duraznos reservados y llevar a la heladera.

Lo más recomendable es dejarla enfriar durante al menos cuatro horas. Sin embargo, si puede reposar durante toda la noche, la estructura suele asentar mejor y quedar mucho más firme a la hora de servir.

Cómo evitar que la preparación quede muy líquida

Para que tu Carlota de duraznos sea un éxito rotundo, es importante evitar un par de errores comunes que podrían aflojar la textura.

El primero es procesar los duraznos con demasiado almíbar. Conviene escurrirlos muy bien antes de licuarlos, porque el exceso de líquido inevitablemente va a aflojar la crema y evitará que tome consistencia al enfriarse.

El otro error habitual es remojar demasiado las galletitas. Estas solo necesitan un contacto rápido con el líquido. Si las dejas sumergidas hasta quedar completamente empapadas, pueden perder su estructura interna y transformar lo que debían ser capas definidas en una simple pasta. Un humedecido sutil será más que suficiente para lograr la humedad perfecta.

RecetaPostreRSEO26
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei retoma este lunes a la actividad pública con un homenaje a San Martín en cadena nacional

Javier Milei retoma este lunes a la actividad pública con un homenaje a San Martín en cadena nacional

Adriana Baravalle destacó el potencial estratégico del sector espacial argentino en ASTRUM 2026

Peter Lamelas habló sobre la posición de Estados Unidos respecto a las Islas Malvinas:“Mantenemos la neutralidad”

Con el calendario electoral cada vez más cerca, el oficialismo resigna las reformas de fondo y concentrará su agenda en proyectos económicos

Economía

ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026:montos y calendario de pagos

ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026: montos y calendario de pagos

ANSES paga más de $130 mil por asignación de matrimonio en agosto 2026:quiénes pueden acceder y cómo tramitarlo

Día del Niño:las ventas minoristas pymes cayeron 2,5% pese a las promociones y descuentos

En el primer semestre del año los subsidios a la energía subieron más de 74% y desafían al superávit fiscal

Policiales

El caso O Garabelo:una finca maldita, cuatro vecinos asesinados y el caso rural que volvió a estremecer a Galicia

El caso O Garabelo: una finca maldita, cuatro vecinos asesinados y el caso rural que volvió a estremecer a Galicia

Trágico accidente en Brasil:al menos 10 muertos tras el vuelco de un autobús cerca de Río de Janeiro

Irán ofrece una recompensa de 30.000 dólares por “matar o capturar” soldados de Estados Unidos

Murió Zhu Rongji, el ex primer ministro que abrió China al comercio global:el análisis de Diego Guelar