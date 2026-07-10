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Picadas fáciles, ricas y económicas: qué comer durante el partido de la Selección Argentina este sábado

No hay nada mejor que disfrutar de un buen partido de la Albiceleste y más acompañado de una picada deliciosa. Desde los clásicos quesos y fiambres hasta opciones más creativas, estas 5 ideas prácticas y fáciles son perfectas para sorprender a tus invitados.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Preparación:
10 min
Cocción:
10 min
Total:
20 min
Picada, Selección argentina, Mundial 2026.
Picada, Selección argentina, Mundial 2026. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.
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No hay partido de la Selección Argentina sin una buena picada. Desde los clásicos quesos, fiambres y aceitunas hasta opciones más elaboradas como dips, bocaditos calientes o miniaturas de platos, todo vale cuando hay partido. Por eso, te dejamos 5 ideas originales para salir de lo convencional.

El objetivo de estas recetas es sumar variedad y sabor, complementando la tradicional tabla con tapas simples, sabrosas y originales que sorprendan a los invitados y hagan que el momento del partido sea aún más disfrutable.

Recetas riquísimas para sumar a una picada

1. Mini albóndigas con salsa criolla

Una alternativa fácil y deliciosa para sumar carne a la picada sin platos pesados. Jugosas, sabrosas y listas para comer con palillos, aportan un toque distinto a la mesa.

Mini albóndigas con salsa criolla. Foto: Freepik.

Tiempo de preparación: 20 minutos (10 de armado + 10 de cocción)

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Ingredientes:

  • 500 g de carne picada vacuna
  • 1 huevo
  • 1/2 taza de pan rallado
  • 2 dientes de ajo picados
  • 1 cucharada de perejil picado
  • Sal y pimienta a gusto
  • Aceite para dorar
  • 1 tomate perita
  • 1/4 de cebolla
  • 1/4 de morrón rojo
  • Vinagre, aceite y sal para la salsa criolla

Paso a paso:

  1. Mezclar la carne, el huevo, pan rallado, ajo, perejil, sal y pimienta.
  2. Formar albóndigas del tamaño de una nuez y dorarlas en sartén con aceite caliente.
  3. Para la salsa criolla, picar tomate, cebolla y morrón, y mezclar con vinagre, aceite y sal.
  4. Servir las albóndigas tibias con la salsa al lado o encima.

2. Bruschettas con provoleta, tomate seco y orégano

Inspiradas en la parrilla argentina, estas bruschettas combinan pan crujiente, queso fundido y tomate seco, perfectas como tapa rápida.

Bruschettas con provoleta, tomate seco y orégano. Foto: Freepik.

Tiempo de preparación: 15 minutos

Ingredientes:

  • 1 baguette o pan de campo
  • 200 g de provoleta en fetas o bloque
  • 6 tomates secos hidratados
  • Aceite de oliva
  • Orégano seco o fresco
  • Sal y pimienta a gusto

Paso a paso

  1. Cortar el pan en rodajas y tostar ligeramente.
  2. Colocar encima la provoleta y las tiras de tomate seco.
  3. Espolvorear con orégano, sal y pimienta.
  4. Llevar al horno o grill hasta que el queso se derrita. Servir caliente.

3. Pinchos caprese con jamón crudo

Una fusión entre lo clásico y lo moderno: tomate, mozzarella, albahaca y jamón crudo en un pincho fresco y vistoso.

Pinchos caprese con jamón crudo. Foto: Freepik.

Tiempo de preparación: 10 minutos

Ingredientes:

  • 200 g de tomates cherry
  • 200 g de mozzarella en bolitas o cubos
  • 100 g de jamón crudo en fetas finas
  • Hojas de albahaca fresca
  • Palillos de brochette pequeños
  • Reducción de aceto balsámico (opcional)

Paso a paso

  1. Insertar en cada palillo medio tomate cherry, una hoja de albahaca, un cubo de mozzarella y una tira de jamón doblada.
  2. Repetir hasta terminar los ingredientes.
  3. Servir fríos, con un hilo de reducción de aceto si se desea.

4. Hummus con chips de pan saborizados

Una opción vegetariana y saludable que aporta cremosidad y contraste a la picada.

Tiempo de preparación: 20 minutos (10 para el hummus + 10 para los chips)

Ingredientes:

  • 1 taza de garbanzos cocidos
  • 1 diente de ajo
  • 2 cucharadas de tahini (pasta de sésamo)
  • Jugo de medio limón
  • Sal, comino y pimentón a gusto
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Pan árabe o tortillas para chips
  • Hierbas secas (orégano, romero, etc.)
Hummus. Foto: Unsplash
Hummus con chips de pan saborizados.

Paso a paso

  1. Procesar los garbanzos con ajo, tahini, jugo de limón, sal, comino, pimentón y aceite hasta obtener una pasta cremosa.
  2. Para los chips, cortar el pan árabe en triángulos, rociar con aceite y hierbas, y hornear 7-10 minutos hasta dorar.
  3. Servir el hummus con los chips.

5. Mini bruschettas de salmón ahumado y queso crema

Un toque elegante y fresco que combina salmón ahumado con queso crema sobre pan crujiente.

Mini bruschettas de salmón ahumado y queso crema. Foto: Freepik.

Tiempo de preparación: 15 minutos

Ingredientes:

  • Pan tipo baguette o tostadas pequeñas
  • 150 g de salmón ahumado
  • 100 g de queso crema
  • Ciboulette o eneldo fresco
  • Limón para decorar

Paso a paso

  1. Untar queso crema sobre las tostadas.
  2. Colocar encima tiras de salmón ahumado.
  3. Decorar con ciboulette o eneldo y unas gotas de limón.
RecetaPicadaSnacksSelección Argentina
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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