Cómo hacer crema Bariloche en casa: una receta fácil, cremosa y llena de chocolate

Lo interesante de esta receta es que se prepara con muy pocos ingredientes y no requiere demasiada técnica, una delicia para resolver postres y tortas de cumpleaños. Sin embargo, hay algunos detalles que hacen la diferencia para lograr una textura suave y un sabor equilibrado.

Uno de los protagonistas es el chocolate semiamargo, conviene utilizar este por su sabor e intensidad. Muchas veces, cuando trabajamos con dulce de leche, existe el riesgo de obtener preparaciones demasiado dulces. Por eso el chocolate semiamargo cumple una función importante, aporta intensidad y ayuda a equilibrar el sabor final, sin dejarlo empalagoso.

Torta argentina una delicia con la crema Bariloche Foto: Imagen generada por IA

Por otro lado, el dulce de leche repostero aporta estructura a nuestras recetas. Si es importante porque después se te pueden desarmar los pisos porque el dulce de leche común es muy líquido. Conviene utilizar el repostero por su consistencia que permite usar esta crema como relleno sin que pierda estabilidad en nuestra torta.

El secreto para una buena crema Bariloche

Aunque se trata de una preparación simple, la calidad de los ingredientes es fundamental. El chocolate debe ser de buena calidad y conviene picarlo antes de comenzar, para facilitar el derretido.

La manteca también tiene una función importante en esta receta, aporta brillo, suavidad y ayuda a lograr una textura más cremosa una vez que la preparación enfría.

Hacer la crema Bariloche es ¡muy fácil! Foto: https://villageneralbelgrano.gob.ar/

La Crema Bariloche es la receta cuando buscamos preparar una torta para una ocasión especial o un postre para compartir, esta preparación es una excelente alternativa.

Ingredientes para esta deliciosa Crema Bariloche

300 gramos de dulce de leche repostero

60 gramos de manteca

100 gramos de chocolate semiamarg

Trucos para que salga perfecta la crema Bariloche

Utilizar chocolate semiamargo de buena calidad.

No sobrecalentar el chocolate. Si lo hacés con el microondas que sean en tandas de 20 segundos.

Usar el chocolate cortado en trozos, será más fácil para que se derrita.

Incorporar la manteca cuando el chocolate todavía esté tibio.

Respetar el tiempo de frío.

Utilizar dulce de leche repostero para obtener mejor consistencia.

Paso a Paso para hacer esta súper receta dulce

Picamos el chocolate semiamargo y lo colocamos en un recipiente apto para calor. Lo derretimos a baño María o en intervalos cortos dentro del microondas. Incorporamos la manteca al chocolate todavía tibio y mezclamos hasta obtener una preparación homogénea Agregamos el dulce de leche repostero y mezclamos suavemente hasta integrar todos los ingredientes. Llevamos la preparación a la heladera durante al menos una hora para que tome cuerpo y resulte más fácil trabajarla.

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