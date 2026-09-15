comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Los chefs coinciden en este truco sobre las batatas: “Hay que dejarlas en el horno más tiempo del habitual, hasta que se caramelicen”

Asarlas hasta que se caramelicen potencia el sabor y la textura, según expertos internacionales. El método supera al hervido y al microondas.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La batata es uno de esos ingredientes que pueden transformarse por completo según el método de cocción elegido.
La batata es uno de esos ingredientes que pueden transformarse por completo según el método de cocción elegido. Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La batata es uno de esos ingredientes que pueden transformarse por completo según el método de cocción elegido. Aunque hervirla o cocinarla al vapor es rápido y sencillo, varios chefs coinciden en que el horno es la mejor opción para resaltar su dulzor natural y lograr una textura única.

Una consulta realizada por EatingWell a cinco chefs internacionales dejó un consenso poco habitual: todos eligieron el asado como su técnica favorita para cocinar batatas. Entre ellos, Rocco Carulli, chef ejecutivo y copropietario de R House en Miami, explicó que el calor seco del horno intensifica el sabor y permite que los azúcares naturales se caramelicen, generando un resultado más profundo y dulce.

Por qué la caramelización cambia el sabor de la batata

La clave está en la composición de la batata, que contiene una importante cantidad de azúcares y almidones. Cuando se expone al calor seco del horno, estos componentes se transforman y desarrollan sabores más intensos.

Así, una batata bien asada logra una superficie caramelizada y concentrada, mientras que el interior queda suave y cremoso. En cambio, al hervirla o cocinarla al vapor, parte del sabor se diluye y la textura resulta más húmeda y menos interesante.

Contenido Recomendado

Karlos Arguiñano, sobre su desayuno:“Pongo un huevo en aceite con cabeza de jabalí y cebolla frita en la sartén. El café es para estudiantes”

Karlos Arguiñano, sobre su desayuno: “Pongo un huevo en aceite con cabeza de jabalí y cebolla frita en la sartén. El café es para estudiantes”

Los chefs concuerdan:“Si vas a hacer papas, no las pongas directamente en el horno, hacé esto 5 minutos antes”

Los chefs concuerdan: “Si vas a hacer papas, no las pongas directamente en el horno, hacé esto 5 minutos antes”
Batata. Foto: rawpixel.com / Monika

Los chefs remarcan que el asado permite una mayor complejidad de sabores. Carulli sostiene que los métodos con agua pueden “apagar” el dulzor, mientras que el horno lo potencia.

El truco de los expertos: sobreasar para potenciar el sabor

El chef Andrew Zimmern va un paso más allá y recomienda “sobreasar” la batata, es decir, dejarla en el horno más tiempo del habitual. Según Zimmern, una batata mediana que suele ablandarse en 70 a 80 minutos puede permanecer entre 90 y 120 minutos en el horno.

El objetivo es que parte del líquido caramelizado que sale durante la cocción llegue a quemarse levemente, señal de que la humedad se evaporó y el sabor se concentró en el interior.

Esta técnica fue puesta a prueba por Food & Wine en septiembre de 2026, cuando compararon seis métodos diferentes para cocinar batatas. El asado prolongado fue el que obtuvo la mejor valoración, logrando un interior cremoso y una superficie caramelizada. En cambio, el microondas, aunque rápido, dejó una textura más fibrosa y un sabor menos dulce.

La variedad de batata también influye en el resultado

No todas las batatas son iguales y la elección de la variedad puede cambiar el resultado final. Zimmern explicó que las de pulpa naranja son más húmedas, dulces y ricas en betacaroteno; las blancas resultan más secas y menos dulces, y las moradas tienen una textura más firme y un sabor terroso.

Para los chefs, el objetivo no es solo que la batata quede blanda, sino que desarrolle todo su potencial de sabor. El horno, gracias al calor seco y la caramelización, es la clave para lograrlo.

Una batata puede estar cocida, pero solo cuando se carameliza realmente alcanza su mejor versión en sabor y textura.

RecetaBatataEvergreenCocina
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Karlos Arguiñano, sobre su desayuno:“Pongo un huevo en aceite con cabeza de jabalí y cebolla frita en la sartén. El café es para estudiantes”

    Karlos Arguiñano, sobre su desayuno: “Pongo un huevo en aceite con cabeza de jabalí y cebolla frita en la sartén. El café es para estudiantes”
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Diputados acelera el debate por las deudas familiares y abre una nueva pulseada política

Diputados acelera el debate por las deudas familiares y abre una nueva pulseada política

Carlos Rottemberg cruzó a Milei y Caputo por el video de calle Corrientes que usaron para negar la caída del consumo:“Es una foto, no una película completa de la actividad”

Reclamo e indignación con Uruguay:presentaron a las Islas Malvinas con el nombre inglés en un stand británico

Denunciaron por “contrabando pesquero” a empresas que operan en el mar argentino con licencias británicas desde Malvinas

Economía

Más de 1.500 personas hicieron fila durante horas para competir por 14 empleos en Berazategui

Más de 1.500 personas hicieron fila durante horas para competir por 14 empleos en Berazategui

Paritaria bancaria:cuánto cobra un empleado inicial tras el nuevo aumento y cómo quedaron los salarios

Confirmado:embargarán todas las cuentas bancarias de quienes tengan deudas con ARCA, ARBA y AGIP en septiembre

ANSES confirmó cuándo cobran los jubilados en octubre 2026:todas las fechas por DNI

Planeta

Ofrecen una gran cantidad de dinero para quienes ayuden a controlar jabalíes que invaden las calles de un barrio

Ofrecen una gran cantidad de dinero para quienes ayuden a controlar jabalíes que invaden las calles de un barrio

Los hutíes atacaron una base aérea de Arabia Saudita mientras ganan posiciones en el mar Rojo

Escocia y el referéndum que hizo temblar al Reino Unido:la historia detrás de una independencia que todavía sigue abierta

El inesperado “efecto dominó” que desató la bandera por Malvinas en el Mundial:de sacudir a Londres a revivir una rebelión histórica