Los chefs coinciden en este truco sobre las batatas: “Hay que dejarlas en el horno más tiempo del habitual, hasta que se caramelicen”

La batata es uno de esos ingredientes que pueden transformarse por completo según el método de cocción elegido. Foto: Gemini

La batata es uno de esos ingredientes que pueden transformarse por completo según el método de cocción elegido. Aunque hervirla o cocinarla al vapor es rápido y sencillo, varios chefs coinciden en que el horno es la mejor opción para resaltar su dulzor natural y lograr una textura única.

Una consulta realizada por EatingWell a cinco chefs internacionales dejó un consenso poco habitual: todos eligieron el asado como su técnica favorita para cocinar batatas. Entre ellos, Rocco Carulli, chef ejecutivo y copropietario de R House en Miami, explicó que el calor seco del horno intensifica el sabor y permite que los azúcares naturales se caramelicen, generando un resultado más profundo y dulce.

Por qué la caramelización cambia el sabor de la batata

La clave está en la composición de la batata, que contiene una importante cantidad de azúcares y almidones. Cuando se expone al calor seco del horno, estos componentes se transforman y desarrollan sabores más intensos.

Así, una batata bien asada logra una superficie caramelizada y concentrada, mientras que el interior queda suave y cremoso. En cambio, al hervirla o cocinarla al vapor, parte del sabor se diluye y la textura resulta más húmeda y menos interesante.

Batata. Foto: rawpixel.com / Monika

Los chefs remarcan que el asado permite una mayor complejidad de sabores. Carulli sostiene que los métodos con agua pueden “apagar” el dulzor, mientras que el horno lo potencia.

El truco de los expertos: sobreasar para potenciar el sabor

El chef Andrew Zimmern va un paso más allá y recomienda “sobreasar” la batata, es decir, dejarla en el horno más tiempo del habitual. Según Zimmern, una batata mediana que suele ablandarse en 70 a 80 minutos puede permanecer entre 90 y 120 minutos en el horno.

El objetivo es que parte del líquido caramelizado que sale durante la cocción llegue a quemarse levemente, señal de que la humedad se evaporó y el sabor se concentró en el interior.

Esta técnica fue puesta a prueba por Food & Wine en septiembre de 2026, cuando compararon seis métodos diferentes para cocinar batatas. El asado prolongado fue el que obtuvo la mejor valoración, logrando un interior cremoso y una superficie caramelizada. En cambio, el microondas, aunque rápido, dejó una textura más fibrosa y un sabor menos dulce.

La variedad de batata también influye en el resultado

No todas las batatas son iguales y la elección de la variedad puede cambiar el resultado final. Zimmern explicó que las de pulpa naranja son más húmedas, dulces y ricas en betacaroteno; las blancas resultan más secas y menos dulces, y las moradas tienen una textura más firme y un sabor terroso.

Para los chefs, el objetivo no es solo que la batata quede blanda, sino que desarrolle todo su potencial de sabor. El horno, gracias al calor seco y la caramelización, es la clave para lograrlo.

Una batata puede estar cocida, pero solo cuando se carameliza realmente alcanza su mejor versión en sabor y textura.