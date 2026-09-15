comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Qué pieza del pollo conviene para hacer un guiso de arroz: pata, muslo o pechuga

Cada una ofrece resultados distintos en sabor, jugosidad y textura. Cuál elegir según el tipo de plato que buscás.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Qué pieza del pollo conviene para hacer un guiso de arroz: pata, muslo o pechuga.
Qué pieza del pollo conviene para hacer un guiso de arroz: pata, muslo o pechuga. Foto: Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El guiso de arroz con pollo es uno de esos clásicos de la cocina casera que se resuelven con ingredientes simples y rinden para toda la familia. Sin embargo, la elección de la parte del pollo puede cambiar por completo el resultado final: cada corte tiene sus propias ventajas y desafíos a la hora de cocinar.

Entre la pata, el muslo y la pechuga, las diferencias pasan por el sabor, la cantidad de carne y la jugosidad. Algunos cortes soportan mejor la cocción lenta y aportan más sabor al guiso, mientras que otros son más magros y requieren atención para no secarse.

Muslo: el corte más equilibrado para un guiso jugoso

El muslo de pollo suele ser la opción preferida para este tipo de preparaciones. Tiene más grasa y tejido conectivo que la pechuga, lo que le permite resistir mejor las cocciones largas y aportar un sabor intenso al arroz y al caldo.

El muslo es la pieza ideal para hacer un guiso. Foto: Foto: Gemini

Durante la cocción lenta, los jugos del muslo se mezclan con el resto de los ingredientes y logran un guiso más sabroso y húmedo. Se puede usar con hueso —para potenciar el sabor— o deshuesado, que resulta más práctico al momento de servir.

Contenido Recomendado

Alerta por presunto brote de salmonella en Coronel Pringles:más de 40 vecinos afectados tras una venta solidaria de pollo

Alerta por presunto brote de salmonella en Coronel Pringles: más de 40 vecinos afectados tras una venta solidaria de pollo

Tacos de pollo:la receta fácil, saludable y económica para resolver cualquier comida

Tacos de pollo: la receta fácil, saludable y económica para resolver cualquier comida

Pata: mucho sabor, pero menos carne

La pata de pollo también es una alternativa válida, sobre todo si el objetivo es sumar sabor al fondo del guiso. Cocinada lentamente, libera gelatina y potencia el gusto del caldo.

Un truco útil es dorar las patas antes de sumar el resto de los ingredientes, para crear una base de sabor más profunda. La desventaja es que tiene menos carne aprovechable que el muslo, por lo que puede no rendir tanto si buscás un plato con mucho pollo.

Pechuga: la opción magra que requiere atención

La pechuga es el corte más magro y puede ser ideal para quienes prefieren un guiso con menos grasa. Sin embargo, no tolera tan bien la cocción prolongada: si se cocina demasiado tiempo, puede secarse y quedar con una textura firme.

Para evitarlo, conviene cortar la pechuga en cubos y sumarla cuando el guiso ya está avanzado, así se cocina lo justo y mantiene la humedad.

Qué parte elegir según el resultado que buscás

  • Para un guiso más sabroso y jugoso: muslo.
  • Para potenciar el sabor del caldo y una cocción lenta: pata.
  • Para una versión más magra: pechuga.
  • Para equilibrio entre sabor, textura y cantidad de carne: muslo.

La elección depende del resultado que quieras lograr, pero el muslo suele ser el corte más versátil y rendidor para un guiso de arroz con pollo.

PolloguisosArrozCocinaEvergreen
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Karlos Arguiñano, sobre su desayuno:“Pongo un huevo en aceite con cabeza de jabalí y cebolla frita en la sartén. El café es para estudiantes”

    Karlos Arguiñano, sobre su desayuno: “Pongo un huevo en aceite con cabeza de jabalí y cebolla frita en la sartén. El café es para estudiantes”

  2. Los chefs coinciden en este truco sobre las batatas:“Hay que dejarlas en el horno más tiempo del habitual, hasta que se caramelicen”

    Los chefs coinciden en este truco sobre las batatas: “Hay que dejarlas en el horno más tiempo del habitual, hasta que se caramelicen”

  3. Cómo hacer un flan Halva, el postre que conquistó a Bad Bunny en su paso por Argentina y por el que pagó $14.000 la porción

    Cómo hacer un flan Halva, el postre que conquistó a Bad Bunny en su paso por Argentina y por el que pagó $14.000 la porción

  4. Ina Garten, chef de 78 años, sobre el ajo granulado o en polvo:“¿Por qué no usar simplemente ajo común?”

    Ina Garten, chef de 78 años, sobre el ajo granulado o en polvo: “¿Por qué no usar simplemente ajo común?”

  5. Una chef italiana lo confirma:“Los huevos más sabrosos no son los fritos; se cocinan con salsa de tomate y mozzarella rallada”

    Una chef italiana lo confirma: “Los huevos más sabrosos no son los fritos; se cocinan con salsa de tomate y mozzarella rallada”
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Acuerdo Mercosur - Singapur:qué cambia para Argentina tras la promulgación del Gobierno en el Boletín Oficial

Acuerdo Mercosur - Singapur: qué cambia para Argentina tras la promulgación del Gobierno en el Boletín Oficial

San Miguel de Tucumán fue declarada oficialmente la capital simbólica de Argentina cada 9 de julio

El Gobierno vuelve a convocar a su mesa política en busca de avanzar con tres proyectos clave en el Congreso

Diputados acelera el debate por las deudas familiares y abre una nueva pulseada política

Economía

Confirmado:embargarán todas las cuentas bancarias de quienes tengan deudas con ARCA, ARBA y AGIP en septiembre

Confirmado: embargarán todas las cuentas bancarias de quienes tengan deudas con ARCA, ARBA y AGIP en septiembre

Es oficial:el Gobierno dio marcha atrás con un beneficio clave para las pymes

Más de 1.500 personas hicieron fila durante horas para competir por 14 empleos en Berazategui

Paritaria bancaria:cuánto cobra un empleado inicial tras el nuevo aumento y cómo quedaron los salarios

Planeta

Ofrecen una gran cantidad de dinero para quienes ayuden a controlar jabalíes que invaden las calles de un barrio

Ofrecen una gran cantidad de dinero para quienes ayuden a controlar jabalíes que invaden las calles de un barrio

Los hutíes atacaron una base aérea de Arabia Saudita mientras ganan posiciones en el mar Rojo

Escocia y el referéndum que hizo temblar al Reino Unido:la historia detrás de una independencia que todavía sigue abierta

El inesperado “efecto dominó” que desató la bandera por Malvinas en el Mundial:de sacudir a Londres a revivir una rebelión histórica