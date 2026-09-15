Qué pieza del pollo conviene para hacer un guiso de arroz: pata, muslo o pechuga. Foto: Foto: Gemini

El guiso de arroz con pollo es uno de esos clásicos de la cocina casera que se resuelven con ingredientes simples y rinden para toda la familia. Sin embargo, la elección de la parte del pollo puede cambiar por completo el resultado final: cada corte tiene sus propias ventajas y desafíos a la hora de cocinar.

Entre la pata, el muslo y la pechuga, las diferencias pasan por el sabor, la cantidad de carne y la jugosidad. Algunos cortes soportan mejor la cocción lenta y aportan más sabor al guiso, mientras que otros son más magros y requieren atención para no secarse.

Muslo: el corte más equilibrado para un guiso jugoso

El muslo de pollo suele ser la opción preferida para este tipo de preparaciones. Tiene más grasa y tejido conectivo que la pechuga, lo que le permite resistir mejor las cocciones largas y aportar un sabor intenso al arroz y al caldo.

El muslo es la pieza ideal para hacer un guiso. Foto: Foto: Gemini

Durante la cocción lenta, los jugos del muslo se mezclan con el resto de los ingredientes y logran un guiso más sabroso y húmedo. Se puede usar con hueso —para potenciar el sabor— o deshuesado, que resulta más práctico al momento de servir.

Pata: mucho sabor, pero menos carne

La pata de pollo también es una alternativa válida, sobre todo si el objetivo es sumar sabor al fondo del guiso. Cocinada lentamente, libera gelatina y potencia el gusto del caldo.

Un truco útil es dorar las patas antes de sumar el resto de los ingredientes, para crear una base de sabor más profunda. La desventaja es que tiene menos carne aprovechable que el muslo, por lo que puede no rendir tanto si buscás un plato con mucho pollo.

Pechuga: la opción magra que requiere atención

La pechuga es el corte más magro y puede ser ideal para quienes prefieren un guiso con menos grasa. Sin embargo, no tolera tan bien la cocción prolongada: si se cocina demasiado tiempo, puede secarse y quedar con una textura firme.

Para evitarlo, conviene cortar la pechuga en cubos y sumarla cuando el guiso ya está avanzado, así se cocina lo justo y mantiene la humedad.

Qué parte elegir según el resultado que buscás

Para un guiso más sabroso y jugoso: muslo.

Para potenciar el sabor del caldo y una cocción lenta: pata.

Para una versión más magra: pechuga.

Para equilibrio entre sabor, textura y cantidad de carne: muslo.

La elección depende del resultado que quieras lograr, pero el muslo suele ser el corte más versátil y rendidor para un guiso de arroz con pollo.