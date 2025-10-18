Apple eliminará una de sus aplicaciones más utilizadas: cómo afecta a los usuarios de iPhone y qué opciones quedan
Apple tomó una decisión que marca un antes y un después en la experiencia de edición de videos en sus dispositivos. Después de ocho años ofreciendo a los usuarios herramientas para crear contenido dinámico directamente desde el iPhone y el iPad, la compañía anunció que dejará de dar soporte a una de sus aplicaciones más emblemáticas de este segmento.
Se trata de Clips, lanzada en 2017, que permitía a los usuarios producir videos con música, texto, filtros y efectos de realidad aumentada, incorporando funciones innovadoras como Live Titles, compatibilidad con HDR y elementos interactivos con Memoji y Animoji. A partir de ahora, la app dejará de estar disponible en la App Store para nuevos usuarios y no recibirá más actualizaciones.
Para quienes ya tengan instalada la aplicación, Clips seguirá funcionando en dispositivos con iOS 26 o versiones anteriores. Sin embargo, Apple recomienda respaldar los videos en la biblioteca de fotos o en servicios como iCloud Drive para evitar la pérdida de contenido.
Guardar un video es sencillo: basta con tocar “Compartir”, seleccionar “Opciones” y luego “Video” para configurar aspectos como la relación de imagen antes de almacenarlo.
El cierre de Clips responde a varios factores. Aunque contaba con funciones innovadoras, nunca logró una adopción masiva y muchas de sus características fueron absorbidas por aplicaciones más populares como Instagram, TikTok y CapCut, desplazando a Clips dentro del ecosistema Apple.
Los usuarios que busquen alternativas para seguir editando videos en iOS pueden optar por herramientas gratuitas como:
- iMovie: la app oficial de Apple, con funciones básicas de edición.
- CapCut: desarrollada por los creadores de TikTok, ideal para contenido social.
- InShot: versátil y práctica para edición rápida y profesional.
El retiro de Clips también se enmarca en la estrategia de Apple de simplificar su ecosistema de apps, priorizando aquellas con mayor uso y utilidad para los usuarios. La compañía ya había eliminado en el pasado otras aplicaciones poco adoptadas, redirigiendo sus funciones hacia herramientas integradas o servicios externos.
En sí, la desaparición de Clips marca un cambio en la forma en que los usuarios de Apple producen contenido audiovisual. La tendencia apunta a que cada vez más personas recurran a apps universales y sociales para editar y compartir videos, mientras que Apple concentra sus recursos en ofrecer funciones integradas en el sistema y soluciones de edición más consolidadas.