Multimedio 26 reafirma su compromiso con la innovación en el Chile Media Show 2025

Diego Sgro, Gerente General de Canal 26, Roberto Iglesias, Gerente Comercial, y Federico Bisuti, Director de Noticias de Canal 26. Foto: Canal 26

Multimedio 26 participó activamente en la edición 2025 del Chile Media Show, uno de los encuentros más relevantes para la industria audiovisual y de telecomunicaciones de América Latina. El grupo estuvo representado por Diego Sgro, Gerente General; Federico Bisutti, Director de Noticias de Canal 26; y Roberto Iglesias, Gerente Comercial, quienes integraron paneles clave vinculados al periodismo, los contenidos y la transformación digital.

Federico Bisutti participó como panelista en los espacios “Periodismo y fake news: desafíos actuales” y “Mesa de contenidos audiovisuales”, donde aportó una mirada estratégica sobre el rol de los medios frente a la desinformación, los cambios en el consumo de noticias y la evolución de los formatos audiovisuales. Sus intervenciones pusieron en valor el trabajo de Canal 26 en un contexto de permanente innovación editorial.

Canal 26 en el Chile Media Show 2025. Foto: Canal 26

Por su parte, Roberto Iglesias formó parte del panel “Transformación Digital en LATAM: innovación y conectividad para impulsar el desarrollo regional”, donde presentó la visión del Multimedio 26 respecto a la integración de tecnología, contenidos y nuevos modelos de negocio. Su exposición subrayó la importancia de la infraestructura digital y la conectividad como motores para el crecimiento de la industria y la expansión de audiencias.

La presencia de Multimedio 26 se dio además en un marco especialmente significativo: Chile se consolida como uno de los países mejor posicionados de la región en materia de conectividad y desarrollo digital, con una infraestructura avanzada que lo convierte en un escenario ideal para debatir el futuro de los contenidos, la innovación y la transformación del sector.

Roberto Iglesias formó parte del panel “Transformación Digital en LATAM: innovación y conectividad para impulsar el desarrollo regional”. Foto: Canal 26

Durante la visita, la comitiva mantuvo reuniones estratégicas con destacados medios de la industria, plataformas tecnológicas e integradores, fortaleciendo lazos regionales y explorando nuevas oportunidades de colaboración.

La participación en el Chile Media Show reafirma el compromiso de Multimedio 26 con la modernización del sector, el intercambio regional y la construcción colectiva de una visión que impulse el desarrollo audiovisual en América Latina.