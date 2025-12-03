Canal 26 en el Chile Media Show 2025: IA y Fake News en los tiempos actuales

El evento, que se lleva a cabo cada año en ese país, es un espacio clave para la industria de los medios, donde se exploran las últimas tendencias en tecnología, innovación, contenidos y entretenimientos.

Canal 26 en el Chile Media Show 2025. Foto: Canal 26

La cita fue en el Hotel Mandarín de Santiago de Chile, sede de la nueva edición del Chile Media Show, un encuentro que año a tras año se consolida como uno de los espacios más influyentes para debatir, analizar y proyectar el futuro de un sector que no deja de transformarse: la industria de los medios, las telecomunicaciones y la tecnología.

En diversos paneles, los días 25 y 26 de noviembre de 2025, se plantearon desafíos y estrategias sobre distintas temáticas: Inteligencia Artificial aplicada a medios digitales, tecnología y transformación de las audiencias, producción y nuevos modelos en la era del streaming, nuevos contenidos audiovisuales, ciberseguridad en la nueva era, periodismo y fake news e innovación y conectividad para impulsar el desarrollo regional.

Canal 26 en el Chile Media Show 2025. Foto: Canal 26

Sobre el rol de la Inteligencia Artificial en medios de comunicación, el Director de Noticias de Canal 26, Federico Bisutti, destacó: “Es real que todavía se observa con cierto temor a la IA, debemos terminar de comprender que no es una amenaza para el ser humano como aún está instalado, incluso en destacados medios de comunicación”.

Chile Media Show 2025 Donde el futuro se hace presente.

“Hay quienes intentan demostrarnos que la IA puede ser un peligro para la humanidad porque, en otras palabras, nos puede dejar sin trabajo. Todavía no fue erradicado ese temor. Creo que debemos confiar plenamente en la aplicación de la IA en nuestras tareas, entender que no será un reemplazo nuestro, sino que va a complementar nuestro trabajo. Está claro que el uso de la IA es de gran ayuda en los actuales procesos de comunicación pero considero que sola no puede, ya que la creatividad y el estilo propio resultan claves, y ese es el aporte diferencial del ser humano”, agregó.

Por otra parte, Bisutti subrayó la importancia de trabajar día a día en nuestra credibilidad. “Ya no se trata de si un medio de comunicación es creíble o menos creíble. En los tiempos que corren, es necesario trabajar por la credibilidad cada día, cada hora y en cada transmisión. La oferta audiovisual es cada vez mayor, al igual que la exigencia por parte del público. Debemos plantearnos cómo trabajar en la pureza de la información, en quitar cualquier ruido o agregado, y ofrecer el dato, el dato concreto, esto es lo que está pasando, saquemos conclusiones todos juntos pero llevemos al público la información pura. Este es uno de los grandes desafíos, sin lugar a dudas”.

El Chile Media Show es un espacio donde confluyen intereses estratégicos: desde la infraestructura de redes y la regulación de telecomunicaciones hasta la producción de contenidos audiovisuales, el desarrollo de audiencias y los desafíos que plantean la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la economía digital.

El Chile Media Show ha demostrado en sus ediciones anteriores ser mucho más que un congreso: es un lugar donde se encuentran los principales actores de la industria, se definen alianzas y se proyectan tendencias. En años pasados, los debates han dejado huella al poner sobre la mesa las tensiones entre regulación y mercado, la irrupción de nuevas plataformas y los desafíos de la convergencia digital.

En este 2025, la expectativa fue aún mayor. La velocidad de los cambios tecnológicos, la expansión de la inteligencia artificial, la fragmentación de las audiencias y la necesidad de políticas públicas que acompañen este proceso hacen que cada panel y cada conversación cobre una relevancia especial.