WhatsApp incorpora mensajes que se autodestruyen y un punto verde: cómo funcionan las nuevas herramientas

Mensaje; WhatsApp. Foto: Unsplash.

WhatsApp continúa evolucionando con actualizaciones que buscan mejorar la experiencia de uso diaria. En los últimos meses, la plataforma propiedad de Meta aceleró el desarrollo de herramientas destinadas a fortalecer la seguridad de las conversaciones y ofrecer una navegación más intuitiva.

Entre las novedades que ya comenzaron a probarse en versiones beta aparecen dos funciones que prometen cambiar la forma en que los usuarios interactúan dentro de la aplicación. Por un lado, los mensajes de texto de una sola visualización; por el otro, un nuevo indicador visual identificado como el “punto verde”.

Ambas características se encuentran en etapa de evaluación, aunque todo indica que llegarán de forma gradual a dispositivos Android e iPhone durante los próximos meses mediante futuras actualizaciones oficiales.

Cambios en WhatsApp

WhatsApp: los mensajes de texto que desaparecen después de ser leídos

Una de las novedades más llamativas de WhatsApp es la incorporación de mensajes de texto de visualización única. Se trata de una extensión de una función que ya existe para fotos, videos y notas de voz, pero aplicada ahora a los mensajes escritos.

Con esta herramienta, los usuarios podrán enviar textos confidenciales que desaparecerán automáticamente una vez que el destinatario los haya leído. El objetivo es ofrecer una capa extra de privacidad para compartir información sensible o conversaciones que no se desea que permanezcan almacenadas.

Además, para evitar que el contenido sea conservado por otros medios, WhatsApp bloquearía opciones como las capturas de pantalla, el copiado del texto y el reenvío del mensaje a terceros.

WhatsApp, tecnología, celulares

Qué es el punto verde que aparecerá en WhatsApp

La segunda novedad destacada es la llegada de un punto verde que se mostrará dentro de la interfaz principal de la aplicación.

Este pequeño indicador tendrá una función organizativa y permitirá identificar con rapidez aquellos chats que registren actividad reciente o estados pendientes de visualización. De esta manera, los usuarios podrán encontrar más fácilmente las conversaciones que requieren atención.

Según las pruebas realizadas hasta el momento, este sistema también podría servir para mostrar determinadas señales relacionadas con la disponibilidad de contactos dentro de la plataforma, simplificando la gestión de las comunicaciones diarias.

Las nuevas herramientas todavía forman parte del programa de pruebas que WhatsApp desarrolla antes de liberar actualizaciones a nivel global. Como ocurre habitualmente, las funciones son evaluadas primero por un grupo reducido de usuarios para detectar posibles errores y optimizar su funcionamiento. Si los resultados son positivos, el despliegue comenzará de forma escalonada tanto en Android como en iOS a través de las tiendas oficiales de aplicaciones.