La Velada del Año VI: el tenso cara a cara de Gastón Edul con Edu Aguirre y la propuesta que no fue

Cara a cara entre Gastón Edul y Edu Aguirre. Foto: Captura de video.

Gastón Edul y el periodista español Edu Aguirre protagonizaron un caliente cara a cara en la previa al combate de La Velada del Año VI.

Tras el pesaje, en el que el argentino dio 73.8 kg contra los 71,3 kg del amigo personal de Cristiano Ronaldo, los comunicadores quedaron cara a cara para la foto del evento.

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Picante cara a cara de Gastón Edul con Edu Aguirre. Video: Gentileza TyC Sports.

Luego de una tensa mirada frente a frente en silencio, rápidamente se transformó en insultos de un lado a otro, con Edul alejándose con un claro mensaje: “La c... de tu madre”, en lo que fue el último cruce antes de verse las caras en el cuadrilátero.

La propuesta que no pudo ser

El cronista de la Selección Argentina le propuso al panelista de El Chiringuito pelear sin cabezal en el evento boxístico organizado por Ibai Llanos.

Propuesta de Gastón Edul a Edu Aguire para pelear sin cabezal. Video: X.

“Quería proponerle a Eduardo que la gente nos vea la cara y pelear sin casco si se puede”, proclamó el argentino. Aguirre respondió: “Lo vemos”. Luego, el argentino agregó: “Sin nada personal. Le conviene al show, a la Velada, no es por algo personal”. En tanto, el español concretó: “Sí, no me parece mal”.

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Sin embargo, los organizadores del evento no lo aprobaron. Ante esto, para llevar esto cabo, deberán decidirlo arriba del ring como ya ha pasado en otras ediciones del evento.

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Gastón Edul en "La Velada del Año"

Quién es Edu Aguirre, el rival de Gastón Edul en La Velada del año VI

Edu Aguirre tiene 38 años y es una de las caras más reconocidas del periodismo deportivo español. Alcanzó gran popularidad en ”El Chiringuito“, el programa conducido por Josep Pedrerol, donde suele analizar la actualidad del Real Madrid y de las principales figuras del fútbol internacional.

Antes de consolidarse en televisión, también trabajó en medios como el diario Marca y participó en otros espacios deportivos especializados.

Cristiano Ronaldo junto a Edu Aguirre. Foto: Redes sociales

Sin embargo, su imagen pública está estrechamente ligada a Cristiano Ronaldo. Aguirre mantiene una amistad con el Bicho, a quien ha defendido en innumerables debates deportivos. Esa cercanía lo convirtió en una figura muy conocida entre los seguidores del ex jugador del Real Madrid y en uno de los periodistas más identificados con la figura del astro portugués.