Cómo activar el modo capibara de WhatsApp en noviembre de 2026: guía para celulares Android y teléfonos iPhone

WhatsApp permite cambiar los fondos de las conversaciones mediante sus herramientas oficiales, sin instalar aplicaciones adicionales. Foto: Google Gemini.

El modo capibara de WhatsApp sigue vigente en noviembre de 2026 como una alternativa de personalización para celulares Android y teléfonos iPhone. Permite colocar imágenes del popular roedor en el ícono de acceso a la aplicación y en los fondos de las conversaciones. No es una función oficial de Meta, pero existen procedimientos para conseguir esta apariencia sin modificar WhatsApp.

Cómo activar el modo capibara de WhatsApp en iPhone y Android

En Android, es posible cambiar el ícono con Nova Launcher, una aplicación externa que permite personalizar la pantalla de inicio.

Los pasos son:

Descargar una imagen de un capibara y guardarla en la galería. Instalar Nova Launcher desde Google Play Store. Configurarlo como aplicación de inicio predeterminada. Mantener presionado el ícono de WhatsApp y seleccionar Editar. Tocar el ícono, elegir la imagen descargada y guardar los cambios.

Cómo activar el modo capibara de WhatsApp en iPhone y Android. Foto: Google Gemini.

En iPhone se puede utilizar Atajos, una herramienta de Apple que no requiere instalar otras aplicaciones:

Abrir Atajos y crear uno nuevo. Seleccionar Abrir app y elegir WhatsApp. Ingresar en los detalles y pulsar Agregar a pantalla de inicio. Elegir una imagen de capibara como ícono y confirmar.

Este procedimiento crea un acceso directo personalizado sin modificar el ícono original de WhatsApp.

Cómo poner imágenes de capibaras como fondo de los chats

WhatsApp permite cambiar los fondos de las conversaciones mediante sus herramientas oficiales, sin instalar aplicaciones adicionales.

Para hacerlo:

Abrir WhatsApp e ingresar en Ajustes. Seleccionar Apariencia y luego Estilo predeterminado del chat. Entrar en Fondo y elegir una imagen de capibara desde la galería. Confirmar los cambios.

La ubicación de estas opciones puede variar según la versión instalada. También es posible modificar el fondo de una conversación individual desde sus ajustes.

Los cambios son privados: cada usuario ve sus propios fondos y colores, sin alterar la apariencia del chat para los demás participantes.

Qué riesgos tiene el modo capibara y cómo volver al diseño original

La personalización no modifica las funciones ni las conversaciones de WhatsApp. Sin embargo, conviene prestar atención a las aplicaciones externas.

Nova Launcher es una herramienta legítima, pero fue adquirida por Instabridge en enero de 2026. Medios especializados como Android Authority y The Verge informaron sobre la incorporación de componentes publicitarios y de seguimiento, por lo que se recomienda revisar sus permisos y políticas de privacidad.

Para recuperar el diseño original:

Android: restaurar el ícono desde Nova Launcher o volver al iniciador predeterminado.

iPhone: eliminar el acceso directo creado con Atajos, sin desinstalar WhatsApp.

Fondos: seleccionar otra imagen desde los ajustes de apariencia.

El modo capibara puede utilizarse durante noviembre de 2026, aunque Meta no anunció ninguna función oficial con ese nombre. La opción más sencilla para personalizar los chats sigue siendo utilizar las herramientas integradas de WhatsApp.