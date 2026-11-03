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WhatsApp cambia la forma de usar los mensajes: cómo saber si tu teléfono ya tiene activa la nueva función

La aplicación incorpora accesos directos para guardar contactos, crear eventos y abrir ubicaciones. La actualización llega gradualmente a Android e iPhone.

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Teléfono con Whatsapp instalado.
Qué pasa con la privacidad cuando WhatsApp reconoce teléfonos, fechas y direcciones. Foto: Google Gemini.
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WhatsApp comenzó a distribuir una nueva función que reconoce números de teléfono, fechas, direcciones y correos electrónicos dentro de los mensajes y permite llevar a cabo acciones sin copiar manualmente la información. La herramienta, denominada Message Text Actions (Acciones de texto), comenzó a llegar a determinados usuarios de Android e iPhone en noviembre de 2026, según informó el sitio especializado WABetaInfo.

Cómo saber si WhatsApp ya tiene activa la nueva función

La clave está en una línea punteada que aparece debajo de determinados fragmentos de texto. Cuando WhatsApp reconoce información compatible, incorpora ese indicador para señalar que existen acciones disponibles.

Cómo saber si WhatsApp ya tiene activa la nueva función. Foto: Grok

Para comprobar si la función está habilitada, hay que seguir estos pasos:

  • Abrir una conversación donde se haya compartido un teléfono, una dirección, una fecha o un correo electrónico.
  • Buscar el subrayado punteado debajo de alguno de esos datos.
  • Tocar el texto señalado para abrir el menú contextual.
  • Comprobar la información reconocida en la parte superior de la ventana y seleccionar la acción deseada.

Qué se puede hacer: la actualización incorpora cuatro grupos de accesos directos, según el tipo de información detectada.

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  • Teléfonos: copiar el número, guardarlo como contacto o realizar una llamada mediante la operadora.
  • Fechas y horarios: copiar la información, agregarla al calendario del celular o crear un evento dentro de WhatsApp.
  • Direcciones: copiar una ubicación o abrirla en una aplicación de mapas.
  • Correos electrónicos: copiar la dirección o abrirla en la aplicación de email.

Estas opciones funcionan tanto con mensajes enviados como recibidos. Algunas ya existían anteriormente, pero ahora aparecen agrupadas en un menú contextual que facilita su utilización.

Por qué la nueva función de WhatsApp todavía no aparece en algunos celulares

La actualización comenzó a distribuirse gradualmente y todavía no está disponible para todas las cuentas. El lanzamiento alcanza a determinados usuarios de versiones recientes de WhatsApp para Android e iOS.

Según WABetaInfo, hay tres cuestiones que deben tenerse en cuenta:

  • No es exclusiva de WhatsApp Beta: también puede llegar a usuarios de las versiones habituales de la aplicación.
  • Actualizar no garantiza su aparición: tener instalada la versión más reciente no significa que la función ya esté habilitada.
  • No existe una fecha general de lanzamiento: WhatsApp todavía no anunció cuándo estará disponible para todos.

Quienes todavía no encuentren los accesos directos pueden comprobar si tienen actualizaciones pendientes en Google Play Store o App Store. Sin embargo, no existe un procedimiento confirmado para forzar la activación.

Tampoco se informó un calendario específico de disponibilidad para Argentina.

Qué pasa con la privacidad cuando WhatsApp reconoce teléfonos, fechas y direcciones

La actualización también introduce una cuestión relacionada con los datos personales: cómo identifica WhatsApp la información compartida en conversaciones privadas.

El reconocimiento funciona directamente en el dispositivo mediante expresiones regulares, un sistema que identifica patrones de texto.

Esto implica que:

  • El reconocimiento es local: la aplicación identifica formatos compatibles dentro del dispositivo.
  • No necesita enviar los mensajes a los servidores: el contenido del texto no se transmite para generar las sugerencias.
  • Se mantiene el cifrado de extremo a extremo: el mecanismo descrito no modifica esta protección de las conversaciones.

Otro detalle: la herramienta permite indicar si una sugerencia resultó útil. Cuando el reconocimiento es incorrecto, el usuario puede señalar que se detectó un texto equivocado o que la acción propuesta no era necesaria.

WABetaInfo sostiene que esta valoración envía una señal de respuesta, pero no comparte el contenido del mensaje.

Por ahora, la función continúa llegando a nuevas cuentas de manera progresiva. Los usuarios pueden seguir utilizando WhatsApp normalmente mientras esperan que los accesos directos estén disponibles en sus dispositivos.

Este artículo fue elaborado por un periodista de Canal 26 con la asistencia de la IA.

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