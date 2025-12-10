Murió la remera básica blanca: la prenda que se convertirá en tendencia este verano 2026

La moda cambia y expertos señalan que esta prenda será desplazada el verano 2026 por un nuevo estilo que se basa en “revivir” lo retro, que recuerda estilos famosos de los noventa y principios de los dos mil.

Remera blanca. Foto: Unsplash

La típica remera básica y blanca fue durante mucho tiempo la opción más elegida para combinar con cualquier look. De todas maneras, la moda cambia y expertos señalan que esta prenda será desplazada el verano 2026 por una nueva tendencia.

Es que las nuevas colecciones se enfocan en diseños coloridos que suman volumen, con elementos gráficos y detalles que cambian la simpleza de la ropa lisa.

Remera blanca. Foto: Unsplash

La nueva tendencia que reemplaza la remera blanca básica

En ese contexto, las marcas impulsan remeras con tonos más fuertes y arriesgados, además de dibujos grandes y mensajes visibles. Esta tendencia se basa en “revivir” lo retro, que recuerda estilos famosos de los noventa y principios de los dos mil.

Si bien los colores vibrantes se llevan el protagonismo, pueden mezclarse con otras prendas más básicas para equilibrar el look, convirtiéndolo en un estilo fácil de incorporar.

La nueva tendencia en remeras. Foto: Unsplash

Otra moda que crece se basa en aquellos modelos con cortes irregulares y recortes a la vista. Por ejemplo, hombros expuestos, líneas torcidas y aberturas pequeñas que dan un nuevo aire a los diseños básicos.

Cabe señalar que estos recortes se ubican en zonas estratégicas para no comprometer la comodidad. Además, mezclan los volúmenes amplios con los cortes más sutiles. La idea con esta tendencia es dejar atrás lo básico y animarse a usar más prendas únicas.