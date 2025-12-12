Las fiestas perfumadas: paso a paso, cómo hacer un ambientador con aroma a Navidad

Crear un perfume en casa es posible con unos simples pasos. Cuáles son los ingredientes necesarios.

Aromatizador navideño Foto: Freepik

En pleno mes de diciembre, muchas familias ya comenzaron a vestir sus hogares repletos de luces, adornos y el clásico árbol de Navidad. Pero además de la decoración visual, buscan que la casa tenga ese característico aroma navideño, cálido, especiado y dulce. Por eso, elaborar un ambientador casero puede ser la pieza que falta para completar el ambiente.

Para hacer este aromatizador, se requiere de algunos ingredientes fáciles de conseguir, tales como la canela, una naranja y clavo de olor, tres clásicos aromas asociados con la época festiva. Con ellos se prepara una infusión aromática que, combinada con alcohol o vodka, se transforma en un perfume casero ideal para rociar cortinas, muebles, textiles y distintos rincones del hogar.

Los aromas especiados y cítricos brindan una sensación de calidez y confort, ideal para acompañar reuniones familiares y celebraciones de fin de año. Además, preparar un aromatizador de forma casera cuida el bolsillo, ya que se trata de una alternativa natural y personalizada para aquellos que quieran que su casa huela auténticamente a la Navidad.

Ambientador de Navidad casero: ingredientes y paso a paso

Preparar un ambientador navideño es sencillo, económico y permite personalizar la fragancia según tus gustos. Para esta receta necesitás elementos fáciles de conseguir y aromas tradicionales de la temporada, como canela, naranja y clavo de olor.

Ingredientes:

1 taza de agua

1 taza de alcohol o vodka (ayuda a fijar el aroma)

1 rama de canela

Cáscara de 1 naranja

5 a 8 clavos de olor

1 cucharadita de esencia de vainilla o almendra (opcional)

1 frasco con atomizador

Paso a paso:

En una olla pequeña, colocá la cáscara de naranja, la rama de canela y los clavos de olor junto con la taza de agua. Cociná a fuego bajo durante 10 minutos para que liberen su fragancia.

Una vez lista la infusión, permití que se enfríe por completo. Por otro lado, en el frasco atomizador, combiná la infusión con la taza de alcohol o vodka. Esto ayudará a conservar el aroma y mejorar su dispersión en el ambiente.

Una cucharadita de esencia de vainilla o almendra aportará un toque dulce y muy navideño. Una vez que esté listo, podés usarlo para perfumar salas, habitaciones, textiles o adornos.

Este perfume casero es ideal para:

Aromatizar el árbol de Navidad.

Rociar cortinas, sillones y mantas.

Dar un toque navideño al recibidor o la sala de estar.

Acompañar reuniones, cenas y momentos especiales.

Consejos para potenciar el aroma en tu hogar.

Con ingredientes naturales y pasos fáciles de seguir, esta tendencia permite personalizar la fragancia navideña y complementar la decoración de diciembre con un toque sensorial que transforma cualquier ambiente. Una alternativa económica, creativa y cada vez más elegida para vivir la temporada de fiestas con todos los sentidos.