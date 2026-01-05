Trucos de jardín: el abono secreto que hará que tu lengua de suegra florezca en pocas semanas
El mejor momento para aplicar este fertilizante casero es durante la primavera y el verano, cuando la planta está más activa.
La lengua de suegra, también conocida como Sansevieria, es una de las plantas más populares para tener dentro de casa gracias a su resistencia y bajo mantenimiento. Su elegancia, con hojas largas y rígidas que se mantienen verdes todo el año, la convierte en un complemento ideal para cualquier ambiente.
Para que sus hojas sean más grandes, firmes y de un verde intenso, hay un fertilizante natural para lograrlo. Expertos en jardinería afirman que abono aporta los nutrientes esenciales que la planta necesita para crecer fuerte.
El abono casero para la lengua de suegra
La lengua de suegra produce unas varillas largas con flores pequeñas, tubulares, de color blanco o blanquecino-verdoso.
Suelen aparecer en primavera o verano, con un aroma dulce que suele intensificarse por la noche. Tras la floración, en algunos casos pueden formarse pequeñas bayas anaranjadas, aunque esto no siempre ocurre.
Con algunos cuidados naturales y un poco de atención, se pueden crear las condiciones ideales para estimularla.
Uno de los métodos más efectivos aprovecha un ingrediente común en la cocina: la cáscara de banana. Este residuo orgánico contiene minerales esenciales como potasio, fósforo y calcio, fundamentales para el crecimiento y la floración de muchas plantas ornamentales, incluida la lengua de suegra. Además, es un método económico, ecológico y sencillo de aplicar.
Cómo aplicar el abono casero
- Cortadas y enterradas. Trocear la cáscara en pedazos pequeños e incorporarlos al sustrato para que liberen sus nutrientes gradualmente.
- Infusión líquida. Hervir las cáscaras en agua durante 10 minutos, dejar enfriar y regar la planta con el líquido.
- Fertilizante fermentado. Colocar las cáscaras en agua durante 2 o 3 días y usar la mezcla para hidratar la planta.
Beneficios de la lengua de suegra
La lengua de suegra funciona para preparar remedios y curar algunas afecciones, ya que es una gran fuente purificadora de aire. Es ideal para curar problemas respiratorios, debido a que puede absorber toxinas como formaldehído y benceno, ayudando indirectamente a mejorar la salud respiratoria en espacios cerrados.
Además, algunas personas la aplican en zonas doloridas (siempre de forma externa) para aliviar la tensión muscular, aunque su uso no está avalado científicamente. Por otro lado, se cree que ciertos compuestos presentes en esta planta, como la saponina, podría ser clave para reforzar el sistema inmunológico.
Cómo regar la lengua de suegra correctamente en verano
Para cuidar la lengua de suegra durante la temporada más calurosa, es fundamental seguir algunas pautas simples:
- Riego moderado: regar solo cuando la tierra esté completamente seca. Esto puede significar una vez cada 10 o 15 días, dependiendo de la temperatura y la humedad ambiental.
- Macetas con drenaje: asegurarse de que la maceta tenga agujeros en la base para que el agua sobrante pueda escurrir y no quede acumulada.
- Evitar charcos: nunca dejar agua en el platito debajo de la maceta, ya que la planta absorberá más de la necesaria y las raíces podrían pudrirse.
- Luz adecuada: colocarla en un lugar luminoso, pero evitar el sol directo intenso, que puede quemar sus hojas y aumentar la evaporación sin necesidad.