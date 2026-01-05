Trucos de jardín: el abono secreto que hará que tu lengua de suegra florezca en pocas semanas

El mejor momento para aplicar este fertilizante casero es durante la primavera y el verano, cuando la planta está más activa.

Lengua de suegra, planta. Foto: Pexels.

La lengua de suegra, también conocida como Sansevieria, es una de las plantas más populares para tener dentro de casa gracias a su resistencia y bajo mantenimiento. Su elegancia, con hojas largas y rígidas que se mantienen verdes todo el año, la convierte en un complemento ideal para cualquier ambiente.

Para que sus hojas sean más grandes, firmes y de un verde intenso, hay un fertilizante natural para lograrlo. Expertos en jardinería afirman que abono aporta los nutrientes esenciales que la planta necesita para crecer fuerte.

El abono casero para la lengua de suegra

La lengua de suegra produce unas varillas largas con flores pequeñas, tubulares, de color blanco o blanquecino-verdoso.

Suelen aparecer en primavera o verano, con un aroma dulce que suele intensificarse por la noche. Tras la floración, en algunos casos pueden formarse pequeñas bayas anaranjadas, aunque esto no siempre ocurre.

Con algunos cuidados naturales y un poco de atención, se pueden crear las condiciones ideales para estimularla.

Uno de los métodos más efectivos aprovecha un ingrediente común en la cocina: la cáscara de banana. Este residuo orgánico contiene minerales esenciales como potasio, fósforo y calcio, fundamentales para el crecimiento y la floración de muchas plantas ornamentales, incluida la lengua de suegra. Además, es un método económico, ecológico y sencillo de aplicar.

Lengua de suegra. Foto: Freepik IA.

Cómo aplicar el abono casero

Cortadas y enterradas. Trocear la cáscara en pedazos pequeños e incorporarlos al sustrato para que liberen sus nutrientes gradualmente.

Infusión líquida. Hervir las cáscaras en agua durante 10 minutos, dejar enfriar y regar la planta con el líquido.

Fertilizante fermentado. Colocar las cáscaras en agua durante 2 o 3 días y usar la mezcla para hidratar la planta.

Cáscara de banana Foto: Freepik

Beneficios de la lengua de suegra

La lengua de suegra funciona para preparar remedios y curar algunas afecciones, ya que es una gran fuente purificadora de aire. Es ideal para curar problemas respiratorios, debido a que puede absorber toxinas como formaldehído y benceno, ayudando indirectamente a mejorar la salud respiratoria en espacios cerrados.

Además, algunas personas la aplican en zonas doloridas (siempre de forma externa) para aliviar la tensión muscular, aunque su uso no está avalado científicamente. Por otro lado, se cree que ciertos compuestos presentes en esta planta, como la saponina, podría ser clave para reforzar el sistema inmunológico.

Cómo regar la lengua de suegra correctamente en verano

Para cuidar la lengua de suegra durante la temporada más calurosa, es fundamental seguir algunas pautas simples: