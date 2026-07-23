Oreo x BTS: cuándo llega a la Argentina la edición limitada más esperada por los fanáticos del grupo k-pop

Oreo x BTS: la edición más esperada por los fanáticos que llegará a la Argentina. Foto: Instagram @oreoargentina

Después de meses de filtraciones, rumores y una intensa conversación en redes sociales, la expectativa finalmente llegó a su fin. Oreo Argentina confirmó que la edición limitada desarrollada junto a BTS desembarcará oficialmente en el país durante agosto de 2026, sumándose a una campaña global que alcanzará a más de 80 mercados alrededor del mundo.

La colaboración une a dos fenómenos de alcance internacional: por un lado, la marca de galletitas más reconocida del planeta; por el otro, la banda surcoreana que convirtió al K-Pop en un movimiento cultural de impacto global. El resultado es una edición especial pensada tanto para coleccionistas como para seguidores del grupo, conocidos como ARMY.

Oreo BTS Argentina: cuándo llega y por qué genera tanta expectativa

La llegada oficial de Oreo BTS a la Argentina se perfila como uno de los lanzamientos más importantes del año dentro del segmento de consumo masivo. El interés por esta colaboración comenzó a crecer meses atrás, impulsado por publicaciones virales en TikTok y X (antes Twitter), donde fanáticos de distintos países compartieron imágenes del producto y especularon sobre su desembarco local.

Oreo x BTS: la edición más esperada por los fanáticos que llegará a la Argentina. Créditos: Instagram @oreoargentina

La confirmación llegó a través de la cuenta oficial de Instagram de Oreo Argentina, que anunció la comercialización de esta edición limitada durante agosto de 2026. La iniciativa forma parte de una estrategia internacional que abarca más de 80 países y busca capitalizar el enorme poder de convocatoria de una de las comunidades de fans más activas del mundo.

Cómo son las nuevas galletitas Oreo inspiradas en BTS

Esta edición especial presenta inéditas modificaciones tanto en el producto como en el packaging. El cambio más llamativo aparece en las clásicas tapitas de la galletita, que por primera vez abandonan el tradicional color negro para adoptar un tono violeta, el color emblemático de BTS y de sus seguidores.

La edición especial Oreo BTS presenta inéditas modificaciones tanto en el producto como en el packaging. Foto: Boston Herald

La transformación también alcanza al relleno. En lugar de la clásica crema de vainilla, las nuevas Oreo incorporan el sabor Brown Sugar Pancake, una propuesta inspirada en el hotteok, uno de los postres callejeros más populares de Corea del Sur. Elaborado con azúcar morena y especias dulces como la canela, este dulce tradicional es una referencia directa a la gastronomía coreana y refuerza el vínculo cultural de la colaboración.

Con esta apuesta, Oreo no solo ofrece un producto diferente desde lo visual, sino que también acerca a los consumidores a uno de los sabores característicos de la cocina popular surcoreana.

Los 13 diseños coleccionables de las galletitas Oreo que celebran la historia de BTS

Uno de los aspectos que más entusiasmo genera entre los seguidores es el componente coleccionable de la edición. En conmemoración del 13.º aniversario de la banda, las galletitas presentan 13 diseños exclusivos grabados en relieve.

Entre las variantes disponibles figuran los nombres de los siete integrantes del grupo (RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V y Jung Kook), además del logotipo oficial de BTS, micrófonos y otros elementos relacionados con su trayectoria artística.

Uno de los aspectos que más entusiasmo genera es el componente coleccionable de la edición Oreo BTS. Foto: Instagram @oreoargentina

A esto se suma una dinámica especialmente diseñada para los fans: un mensaje oculto distribuido en tres tapitas diferentes que deberá ser completado reuniendo las piezas correspondientes. Esta propuesta busca incentivar la búsqueda e intercambio entre coleccionistas, una práctica habitual dentro de la comunidad ARMY.

Con su llegada confirmada al mercado argentino, la edición limitada Oreo x BTS promete convertirse en uno de los productos más buscados de 2026. La combinación de coleccionismo, cultura pop, identidad visual y sabores inspirados en Corea del Sur reúne todos los ingredientes para transformarse en un fenómeno de consumo que trasciende el universo de las golosinas y conecta directamente con la pasión de millones de seguidores alrededor del mundo.