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Adiós para siempre a los enchufes: la tendencia en electrodomésticos de cocina que se acerca al futuro

La tecnología no deja de avanzar y para este 2026, una innovación promete cambiar por completo la forma de cocinar. Sin necesidad de depender de cables, esta opción se vuelve segura para algunos elementos.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Adiós para siempre a los enchufes.
Adiós para siempre a los enchufes. Foto: Freepik
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Durante años, los enchufes y los cables de los electrodomésticos fueron elementos inevitables en cualquier cocina. Cafeteras, tostadoras, batidoras y pavas eléctricas dependen de ellos para funcionar, ocupando espacio y generando un aspecto visual recargado. Sin embargo, una nueva tecnología basada en la inducción electromagnética promete cambiar esa realidad. El sistema, que ya comienza a implementarse en cocinas de última generación, permite alimentar pequeños electrodomésticos de forma inalámbrica, ofreciendo ambientes más ordenados, seguros y modernos.

Y aunque parezca algo futurista, esta tecnología comienza a generar protagonismo gracias a un mecanismo basado en la inducción invisible. El objetivo es permitir que los pequeños electrodomésticos funcionen de manera inalámbrica mediante un campo electromagnético instalado debajo de la superficie de trabajo.

Cafetera. Foto: Unsplash.
Cafetera eléctrica

El CEO del estudio de diseño de cocinas Davanni, en Madrid, España, Alejandro Gimeno, a través de un video publicado en redes sociales, mostró cómo algunos electrodomésticos pueden funcionar sin estar conectados directamente a un tomacorriente. Según remarcó, dentro de unos años será normal poder comprar una cafetera sin cable o una batidora funcionando sin enchufe: “sí, ya está pasando”, sentenció.

El sistema utiliza una placa de inducción instalada debajo de la encimera o mesada. Esta genera un campo electromagnético capaz de transmitir energía a dispositivos compatibles que cuenten con una base especialmente diseñada para aprovechar esa fuente energética.

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De esta manera, la electricidad llega al aparato sin necesidad de cables visibles, permitiendo que funcione mientras permanece apoyado sobre la superficie preparada para ello.

Freidora de aire; cocina; electrodoméstico; gastronomía. Foto: Freepik

Electrodomésticos inalámbricos: una cocina más limpia y minimalista, el futuro del hogar

Uno de los principales atractivos de esta tecnologías la posibilidad de eliminar los cables que suelen acumularse en la mesada, creando una superficie totalmente limpia y minimalista.

Además del aspecto estético, este avance podría aportar una mayor comodidad en el uso diario y facilitar la limpieza de los espacios de trabajo, al reducir obstáculos y conexiones visibles. En un futuro, según Davanni, existirán cafeteras, tostadoras, batidoras y otros pequeños electrodomésticos compatibles mediante electromagnetismo, sin alterar el diseño minimalista de la cocina.

La tecnología está especialmente pensada para pequeños electrodomésticos que actualmente dependen de una conexión permanente a la red eléctrica. Entre los dispositivos que podrían adaptarse a este sistema figuran:

  • Cafeteras.
  • Tostadoras.
  • Batidoras.
  • Pavas eléctricas.
  • Freidoras de aire (airfryer).
  • Licuadoras.
  • Procesadores de alimentos.

Para que funcionen de manera inalámbrica, estos aparatos deben incorporar una base compatible con la transferencia de energía por inducción. Si la tecnología continúa avanzando al ritmo actual, en pocos años las mesadas podrían convertirse no solo en espacios de trabajo, sino también en auténticas fuentes invisibles de energía para los electrodomésticos del hogar.

ElectrodomésticosCocinaTecnología
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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